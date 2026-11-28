«Иккимиз ҳам кучли рақиблармиз»: Гукеш Синдаровга қарши баҳсдаги босим ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджу ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаров билан кечаётган баҳсдаги дастлабки учта дуранг натижадан сўнг ўз фикрларини билдирди.
- Ҳиндистонлик гроссмейстер 14 та партиядан иборат учрашув ҳали давом этаётганини ва ҳар икки шахматчи юқори савияда ўйин кўрсатаётганини таъкидлади.
- Айни пайтда умумий ҳисоб 1,5 : 1,5 кўринишида тенг турибди.
- Бугун, 28 ноябр куни шахматчилар ўртасидаги тўртинчи партия бўлиб ўтади.
Амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммараджу ўзбекистонлик даъвогар Жавоҳир Синдаровга қарши кечаётган жаҳон тожи учун матчнинг дастлабки уччала партияси дуранг билан якунланганидан сўнг юзага келган руҳий босим ва ўйин сифати ҳақида ўз фикрларини билдирди.
«Ҳали 14 та партиянинг ярмига ҳам яқинлашмадик»
Ҳинд гроссмейстери кетма-кет учта дуранг натижага қарамай, матч узоқ давом этишини ва ҳар икки шахматчи юқори савияда ўйин намойиш этаётганини алоҳида таъкидлади:
«Ҳа, ҳар бир партияда доимо босим бўлади. Учта дуранг жиддий нарсадек эшитилади, кўринади, туюлади. Лекин бу 14 та партия контекстида, биз ҳатто ярмига ҳам яқинлашмадик. Бу узоқ давом этадиган учрашув ва биз иккимиз ҳам ҳаракат қиляпмиз, иккимиз ҳам яхши шахмат ўйнаяпмиз. Ва биз иккимиз ҳам кучли рақиблармиз, шунинг учун хоҳлаган пайтингизда партия ютиш осон эмас.
Биз имкониятлар яратишга ва имкониятлардан максимал фойдаланишга ҳаракат қиляпмиз, лекин ҳозирча ҳеч биримизда жуда кўп катта имкониятлар туғилмади. Ва бу ҳам яхши – бу одатда биз яхши шахмат ўйнаётганимизни ва сифат юқори эканлигини англатади», — деди Гукеш Доммараджу.
4-партия олдидан матч ҳолати
Бугун ўтказиладиган тўртинчи тур баҳси олдидан қарама-қаршиликдаги асосий кўрсаткичлар қуйидагича кўриниш олган:
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Матч формати
14 та партиядан иборат баҳс
Дастлабки 3 партия натижаси
Барча беллашувлар дуранг билан якунланган
Умумий ҳисоб
1,5 : 1,5 (тенглик)
Навбатдаги баҳс
Бугун, 28 ноябрь куни 4-партия ўтказилади
Сизнингча, кетма-кет учта юқори сифатли дурангдан сўнг бугунги 4-партияда Гукеш ва Жавоҳир Синдаровдан қай бири таваккал қилиб, ҳисобда олдинга чиқишга интилади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати ҳамда жаҳон чемпионлиги учун кечаётган тарихий баҳс янгиликларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…