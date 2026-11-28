Қирғизистонда тўйда болани тепган 17 ёшли йигит жаримага тортилди (видео)
Қозоғистон ижтимоий тармоқларида тўй маросимида қўшиқ куйлаётган йигит болани кўкрак қисмидан тепиб юборгани акс этган видео тарқалди. Маълум бўлишича, воқеа Қирғизистонда содир бўлган. Ҳодисага алоқадор 17 ёшли йигит жаримага тортилди. Бу ҳақда Nur.kz хабар берди.
Қайд этилишича, воқеа 25 ноябрь куни Қирғизистоннинг Чуй вилояти Сокулук қишлоғида юз берган. Видеода икки нафар бола хонанданинг чиқишига халақит бераётгани акс этган. Шундан сўнг йигит улардан бирини кўкрак қисмига қаттиқ тепган. Зарба оқибатида бола ерга йиқилган.
Чуй вилояти Ички ишлар бош бошқармаси матбуот хизматининг маълум қилишича, ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ўтказилган ва йигитнинг шахси аниқланган. Унинг 17 ёшда экани маълум бўлган.
Унга нисбатан Қирғизистоннинг Ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодекси 126-моддаси — майда безорилик бўйича баённома расмийлаштирилган.
Иш ҳужжатлари Сокулук туман судига юборилган. Суд қарори билан йигитга жарима жазоси тайинланган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…