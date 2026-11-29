Хитойда машҳур семиз қоплон парҳездан озод қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сичуан провинсиясидаги ҳайвонот боғида яшовчи Пан Баобао исмли қоплон ёши ўтганлиги сабабли қатъий парҳездан озод қилинди.
- 18–19 ёшли ҳайвоннинг вазнини камайтиришдан кўра, унинг саломатлиги ва ҳаёт сифатини сақлаб қолиш устувор вазифа этиб белгиланди.
- Эндиликда қоплон ветеринария мутахассислари томонидан тузилган махсус озиқлантириш режаси асосида парвариш қилинмоқда.
Хитойнинг Сичуань провинциясидаги ҳайвонот боғида яшовчи, ташқи кўриниши билан «Зоотопия» мультфильмидаги Клоухаузерга ўхшашлиги сабаб машҳур бўлган Пан Баобао исмли қоплон парҳездан озод қилинди. Ҳайвоннинг ёши катта бўлгани сабабли энди унинг вазнини камайтиришдан кўра, саломатлиги ва ҳаёт сифатини сақлашга устувор аҳамият берилмоқда. Бу ҳақда AFP агентлиги хабар берди.
18–19 ёшли Пан Баобао 2024 йилда ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолари орқали машҳурликка эришган. Унинг думалоқ қорни ва гавдаси «Зоотопия» мультфильмидаги полиция ходими Клоухаузерга ўхшатилган. Қоплоннинг машҳурлиги ҳайвонот боғига ташриф буюрувчилар сонининг ортишига ҳам сабаб бўлган.
Шундан сўнг ҳайвонот боғи унинг яшаш жойини кенгайтириб, вазнини камайтириш учун парҳезга ўтказган. Пан Баобао дастлаб анча озган, бироқ вазнини узоқ вақт сақлаб қолиш қийин бўлган.
Ҳайвонот боғи ходимларининг айтишича, қоплон қариб қолгани сабабли вазн ташлаши қийинлашган. Унинг ёшини ҳисобга олиб, ортиқча озишга мажбурлаш саломатлигига зарар етказиши мумкин. Шу боис энди асосий мақсад вазнини камайтириш эмас, балки соғлом ҳолатини сақлаш ва қулай шароит яратишдан иборат.
Ҳозир Пан Баобао ветеринария мутахассислари тузган озиқлантириш режаси асосида ҳар куни тахминан 450 грамм мол гўшти ва қўшимча товуқ гўшти истеъмол қилади. У етарли ва тўйимли овқат билан таъминланмоқда.
Ҳайвонот боғи ходимлари қоплоннинг яшаш жойини кенгайтириш билан бирга, жисмоний фаоллигини ошириш учун махсус ўйинчоқлар ҳам тақдим этган. Энди унинг вазни барқарор бўлиши, саломатлиги ва ўзини яхши ҳис қилиши муҳим ҳисобланади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…