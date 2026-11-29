Бразилияда бедана жўжалари дўкондан сотиб олинган қадоқнинг ичида тухумдан чиқди (видео)
Бразилияда ноодатий ҳодиса кузатилди: дўкондан сотиб олинган пластик қадоқ ичидаги бедана тухумларидан тирик жўжалар чиқди. Бу ҳолатни кўрган харидор ҳайратини яшира олмай, воқеани видеога олди.
Эркакнинг айтишича, у қадоқни очганида тухумлардан бири ёрилиб, ичидан кичкина бедана жўжаси чиққанини пайқаган. У илгари ҳеч қачон бундай манзарага дуч келмаганини таъкидлади. Видеода эса вазиятга ҳайрат ва ҳазил аралаш муносабат билдирган.
Харидорнинг тахминича, иссиқ об-ҳаво шароитида тухумлар хона ҳароратида сақлангани сабабли уларда жўжанинг ривожланиши давом этган бўлиши мумкин. Қизиғи, кейинчалик у бошқа бир қадоқдаги тухумдан ҳам жўжа чиққанини тасвирга олган.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, бундай ҳодиса юз бериши учун тухумлар аввалдан уруғлантирилган бўлиши керак. Бундан ташқари, эмбрион ривожланиши давом этиши учун тухумлар етарлича илиқ шароитда сақланган бўлиши лозим. Одатда бедана тухумлари тахминан 17–18 кунлик инкубациядан сўнг очилади.
Шу сабабли дўкондаги тухумлардан жўжа чиқиши кам учрайдиган ҳолат ҳисобланади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…