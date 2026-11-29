Истанбулда ўзбекистонлик ва қозоғистонлик аёлларни алдаб мажбурий меҳнатга жалб қилган гуруҳ фош этилди
Туркиянинг Истанбул шаҳрида Ўзбекистон ва Қозоғистон фуқароси бўлган аёлларни алдаб ишга жалб қилган жиноий гуруҳ қўлга олинди. Гуруҳ аъзолари аёлларнинг паспортларини олиб қўйиб, уларни мажбурий ишлашга ундаган. Бу ҳақда A Haber нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, гумонланувчилар хорижлик аёлларга иш топиб беришни ваъда қилиб, сохта консалтинг компаниясини ташкил этган. Улар TikTok орқали жонли эфирлар ўтказиб, иш таклифларини эълон қилган ва қизиқувчиларни телефон орқали боғланишга чақирган.
Аёллар Истанбулга келганидан сўнг уларга шартномалар имзолатилиб, паспортлари олиб қўйилган. Шундан кейин улар уй тозалаш ва бола парвариши каби ишларга жалб қилинган. Бироқ ишлаб топган пулларининг 30–50 фоизи гуруҳ аъзолари томонидан олиб қолинган.
Жабрланувчилар ҳужжатлари олиб қўйилгани ва депортация билан қўрқитилгани сабабли қаршилик кўрсата олмаган. Гуруҳ вакилларидан бири уларни полицияга топшириш билан таҳдид қилиб келгани ҳам айтилмоқда.
Ҳолат юзасидан текширув полиция ва Президент ҳузуридаги алоқа марказига келиб тушган мурожаатлардан кейин бошланган. Тезкор тадбир давомида тўрт нафар гумонланувчи қўлга олиниб, 14 нафар аёл қутқарилган.
Тинтув пайтида электрон қурилмалар, мижозлар ҳақидаги маълумотлар ва аёлларнинг паспортлари кимда сақланаётганини қайд этувчи дафтарлар топилган.
Гуруҳ раҳбари сифатида кўрсатилган Меҳмет Мелиҳ Ипекчини қидирувга бериш сўралган. Саккиз нафар гумонланувчига нисбатан одам савдоси айблови билан 112 йилдан 168 йилгача қамоқ жазоси тайинлаш талаб қилинган. Айблов хулосаси суд томонидан қабул қилинган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…