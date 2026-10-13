Шошилинч: Ўзбекистонда иссиқлик таъминоти нархлари кескин кўтарилиши мумкин

·53·Иқтисодиёт
Шошилинч: Ўзбекистонда иссиқлик таъминоти нархлари кескин кўтарилиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йил 1-ноябрдан Ўзбекистонда марказлаштирилган иситиш ва иссиқ сув таъминоти хизматлари тарифлари ўртача 30 фоизга оширилиши режалаштирилмоқда.
  • Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган ушбу ҳужжат лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилган ва 28-октябргача давом этади.
  • Лойиҳа тасдиқланса, янги тарифлар ҚҚС билан бирга республиканинг барча ҳудудларида, жумладан Тошкент шаҳрида ҳам жорий этилади.

Ўзбекистон бўйлаб 2026 йил 1 ноябрдан бошлаб марказлаштирилган иситиш ва иссиқ сув таъминоти хизматлари тарифларини ўртача 30 фоизга ошириш режалаштирилмоқда. Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган тегишли ҳужжат лойиҳаси айни пайтда расмий порталда жамоатчилик муҳокамасига қўйилган бўлиб, муҳокама жараёни 28 октябрга қадар давом этади.

Лойиҳа тасдиқланса, янги тарифлар республиканинг барча ҳудудларида, жумладан пойтахт Тошкент шаҳрида ҳам ҚҚС билан бирга амалга киритилади.

Тошкент шаҳрида нархлар қандай ўзгаради?

Пойтахтда «Veolia Energy Tashkent» компанияси томонидан кўрсатиладиган хизматлар учун қуйидаги қийматлар белгиланиши кутилмоқда:

  • Иситиш хизмати: Иситиш мавсумида турар жойлар учун кунига 1 м² майдонга 314 сўм (ҳозирги нархлардан сезиларли юқори);

  • Иссиқ сув (ҳисоблагич бўлганда): Бир кубометр учун 11 607 сўмгача кўтарилиши мумкин;

  • Иссиқ сув (ҳисоблагичсиз, киши бошига): Ойига бир киши учун истеъмол меъёри бўйича 45 330 сўм;

  • Иссиқлик энергияси: 1 Гкал учун ҚҚС билан 203 636 сўм миқдорида бўлиши режалаштирилмоқда.

Ҳудудлар кесимидаги янги тарифлар (ҚҚС билан)

Ҳужжат лойиҳасига кўра, республиканинг бошқа вилоят ва шаҳарларида ҳам янги қийматлар белгиланмоқда:

Ҳудуд / Корхона

Иссиқлик энергияси (1 Гкал)

Иситиш (кунига 1 м²)

Иссиқ сув (ойига 1 киши)

Қорақалпоғистон («Коммунал иссиқлик»)

261 697 сўм

370 сўм

56 422 сўм

Қорақалпоғистон («Тахиатош иссиқлик»)

261 697 сўм

368 сўм

58 228 сўм

Андижон вилояти

163 094 сўм

103 сўм

31 151 сўм

Бухоро вилояти

112 753 сўм

214 сўм

24 084 сўм

Жиззах вилояти

116 497 сўм

236 сўм

26 937 сўм

Қашқадарё вилояти

136 301 сўм

211 сўм

25 374 сўм

Навоий шаҳри

141 960 сўм

141 сўм

29 386 сўм

Зарафшон шаҳри

378 560 сўм

418 сўм

78 364 сўм

Учқудуқ шаҳри

416 416 сўм

455 сўм

86 198 сўм

Наманган вилояти / Давлатобод

156 198 сўм

300 сўм

32 692 сўм

Самарқанд шаҳри

170 084 сўм

279 сўм

37 590 сўм

Нуробод шаҳри (Самарқанд)

477 539 сўм

585 сўм

102 200 сўм

Сурхондарё вилояти

330 994 сўм

602 сўм

39 719 сўм

Сирдарё вилояти

93 470 сўм

259 сўм

7 851 сўм

Тошкент вилояти

133 654 сўм

268 сўм

28 709 сўм

Чирчиқ шаҳри

144 861 сўм

245 сўм

29 537 сўм

Олмалиқ шаҳри

144 040 сўм

202 сўм

29 982 сўм

Ангрен шаҳри

133 718 сўм

244 сўм

28 535 сўм

Фарғона вилояти

187 886 сўм

361 сўм

43 214 сўм

«Қиргули иссиқлик манбаи»

218 083 сўм

304 сўм

51 250 сўм

Хоразм вилояти

186 394 сўм

300 сўм

66 095 сўм

Тошкент шаҳри («Veolia Energy»)

203 636 сўм

314 сўм

45 330 сўм

Муҳим қўшимча қоидалар

  • Ётоқхоналарда яшовчилар учун: Лойиҳага мувофиқ, ётоқхоналарда истиқомат қилувчи фуқаролар учун иссиқ сув тарифи ойига бир киши учун 33 720 сўм этиб белгиланмоқда;

  • Кучга кириш муддати: Мазкур янгиланган тарифлар 28 октябрга қадар давом этувчи муҳокамалардан сўнг, расман тасдиқланса, жорий йилнинг 1 ноябридан эътиборан тўлиқ амалиётга татбиқ этилади.

Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигиVeolia Energy Tashkentмарказлаштирилган иситиш ва иссиқ сув таъминоти2026 йил 1 ноябр
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушдиНоқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушди20 август 09:50Коррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилдиКоррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилди21 июн 21:11Яшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиЯшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпилади10 июл 11:01Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?7 октябр 10:233 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди3 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди3 июн 10:33Bitcoin нархи 220 000 долларгача кўтарилиши кутилмоқдаBitcoin нархи 220 000 долларгача кўтарилиши кутилмоқда26 май 19:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди