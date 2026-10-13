Шошилинч: Ўзбекистонда иссиқлик таъминоти нархлари кескин кўтарилиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йил 1-ноябрдан Ўзбекистонда марказлаштирилган иситиш ва иссиқ сув таъминоти хизматлари тарифлари ўртача 30 фоизга оширилиши режалаштирилмоқда.
- Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган ушбу ҳужжат лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилган ва 28-октябргача давом этади.
- Лойиҳа тасдиқланса, янги тарифлар ҚҚС билан бирга республиканинг барча ҳудудларида, жумладан Тошкент шаҳрида ҳам жорий этилади.
Ўзбекистон бўйлаб 2026 йил 1 ноябрдан бошлаб марказлаштирилган иситиш ва иссиқ сув таъминоти хизматлари тарифларини ўртача 30 фоизга ошириш режалаштирилмоқда. Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган тегишли ҳужжат лойиҳаси айни пайтда расмий порталда жамоатчилик муҳокамасига қўйилган бўлиб, муҳокама жараёни 28 октябрга қадар давом этади.
Лойиҳа тасдиқланса, янги тарифлар республиканинг барча ҳудудларида, жумладан пойтахт Тошкент шаҳрида ҳам ҚҚС билан бирга амалга киритилади.
Тошкент шаҳрида нархлар қандай ўзгаради?
Пойтахтда «Veolia Energy Tashkent» компанияси томонидан кўрсатиладиган хизматлар учун қуйидаги қийматлар белгиланиши кутилмоқда:
Иситиш хизмати: Иситиш мавсумида турар жойлар учун кунига 1 м² майдонга 314 сўм (ҳозирги нархлардан сезиларли юқори);
Иссиқ сув (ҳисоблагич бўлганда): Бир кубометр учун 11 607 сўмгача кўтарилиши мумкин;
Иссиқ сув (ҳисоблагичсиз, киши бошига): Ойига бир киши учун истеъмол меъёри бўйича 45 330 сўм;
Иссиқлик энергияси: 1 Гкал учун ҚҚС билан 203 636 сўм миқдорида бўлиши режалаштирилмоқда.
Ҳудудлар кесимидаги янги тарифлар (ҚҚС билан)
Ҳужжат лойиҳасига кўра, республиканинг бошқа вилоят ва шаҳарларида ҳам янги қийматлар белгиланмоқда:
Ҳудуд / Корхона
Иссиқлик энергияси (1 Гкал)
Иситиш (кунига 1 м²)
Иссиқ сув (ойига 1 киши)
Қорақалпоғистон («Коммунал иссиқлик»)
261 697 сўм
370 сўм
56 422 сўм
Қорақалпоғистон («Тахиатош иссиқлик»)
261 697 сўм
368 сўм
58 228 сўм
Андижон вилояти
163 094 сўм
103 сўм
31 151 сўм
Бухоро вилояти
112 753 сўм
214 сўм
24 084 сўм
Жиззах вилояти
116 497 сўм
236 сўм
26 937 сўм
Қашқадарё вилояти
136 301 сўм
211 сўм
25 374 сўм
Навоий шаҳри
141 960 сўм
141 сўм
29 386 сўм
Зарафшон шаҳри
378 560 сўм
418 сўм
78 364 сўм
Учқудуқ шаҳри
416 416 сўм
455 сўм
86 198 сўм
Наманган вилояти / Давлатобод
156 198 сўм
300 сўм
32 692 сўм
Самарқанд шаҳри
170 084 сўм
279 сўм
37 590 сўм
Нуробод шаҳри (Самарқанд)
477 539 сўм
585 сўм
102 200 сўм
Сурхондарё вилояти
330 994 сўм
602 сўм
39 719 сўм
Сирдарё вилояти
93 470 сўм
259 сўм
7 851 сўм
Тошкент вилояти
133 654 сўм
268 сўм
28 709 сўм
Чирчиқ шаҳри
144 861 сўм
245 сўм
29 537 сўм
Олмалиқ шаҳри
144 040 сўм
202 сўм
29 982 сўм
Ангрен шаҳри
133 718 сўм
244 сўм
28 535 сўм
Фарғона вилояти
187 886 сўм
361 сўм
43 214 сўм
«Қиргули иссиқлик манбаи»
218 083 сўм
304 сўм
51 250 сўм
Хоразм вилояти
186 394 сўм
300 сўм
66 095 сўм
Тошкент шаҳри («Veolia Energy»)
203 636 сўм
314 сўм
45 330 сўм
Муҳим қўшимча қоидалар
Ётоқхоналарда яшовчилар учун: Лойиҳага мувофиқ, ётоқхоналарда истиқомат қилувчи фуқаролар учун иссиқ сув тарифи ойига бир киши учун 33 720 сўм этиб белгиланмоқда;
Кучга кириш муддати: Мазкур янгиланган тарифлар 28 октябрга қадар давом этувчи муҳокамалардан сўнг, расман тасдиқланса, жорий йилнинг 1 ноябридан эътиборан тўлиқ амалиётга татбиқ этилади.
Изоҳлар 0
…