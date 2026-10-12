Одилхон қори апелляция судидан сўнг озодликка чиқарилди

·62·Жамият
Одилхон қори апелляция судидан сўнг озодликка чиқарилди

Жорий йилнинг июль ойида 8 йилга озодликдан маҳрум этилган Одилхон қори Исмоилов озодликка чиқди. Бу ҳақда унинг яқинлари QALAMPIR.UZ нашрига маълум қилди.

Манбага кўра, 12 октябрь куни Жиноят ишлари бўйича Наманган вилояти судида Одилхон Исмоиловга оид иш апелляция тартибида кўриб чиқилган. Суд қарорига асосан, у суд залидан озод қилинган.

Эслатиб ўтамиз, июль ойида Жиноят ишлари бўйича Поп туман судида «Rayxon oilaviy milliy taomlari» таъсисчиси Одилхон қори Исмоилов ва бошқа судланувчиларга оид жиноят иши кўриб чиқилган эди.

Суд ҳукми билан жами етти нафар судланувчи ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш, мансаб сохтакорлиги ҳамда ҳужжатлар билан боғлиқ жиноятларни содир этганликда айбли деб топилган.

Одилхон қори Исмоиловга 8 йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Қолган олти нафар судланувчига эса қилмишларидан келиб чиқиб, турли муддатларда қамоқ жазоси белгиланган.

Одилхон қори Исмоилов кўп йиллар давомида Тошкент шаҳридаги бир қатор йирик масжидларда фаолият юритган. У Шайхонтоҳур тумани бош имом-хатиби, шунингдек, «Кўкча» (Шайх Зайниддин) масжиди имоми сифатида ҳам ишлаган.

Одилхон қори ИсмоиловQALAMPIR.UZRayxon oilaviy milliy taomlariНаманган вилояти суди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учрадиҲибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учради12 август 18:27Одилхон қори қарийб 8 йилга ҳукм қилиндиОдилхон қори қарийб 8 йилга ҳукм қилинди20 июл 16:58«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилди«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилди20 июл 22:12«Реал Санжик» 5 йилга қамалди, суд апелляция бўйича қарор чиқарди«Реал Санжик» 5 йилга қамалди, суд апелляция бўйича қарор чиқарди9 октябр 08:35Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20Сурхондарёда 16 ёшли ўқувчи онасининг машинасида ҳалокатга учрадиСурхондарёда 16 ёшли ўқувчи онасининг машинасида ҳалокатга учрадиБугун 17:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди