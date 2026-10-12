Одилхон қори Исмоилов озодликка чиқди: Наманган вилоят суди якуний ажримни эълон қилди

·0·Жамият
Одилхон қори Исмоилов озодликка чиқди: Наманган вилоят суди якуний ажримни эълон қилди

Кўп йиллар давомида Тошкент шаҳри Шайхонтоҳур тумани бош имом-хатиби ҳамда машҳур «Кўкча» (Шайх Зайниддин) масжидида фаолият юритган, «Rayxon oilaviy milliy taomlari» тармоғи таъсисчиси Одилхон қори Исмоилов озодликка чиқди. Наманган вилояти судлари матбуот хизмати ушбу шов-шувли жиноят иши бўйича апелляция инстанциясининг 12 октябрдаги расмий ажрими тафсилотларини очиқлади.

Суд ҳайъати етказилган моддий зарарнинг қоплангани ҳамда мол-мулкларнинг қарздорликни бартараф этишга қаратилганини инобатга олиб, тайинланган жазони шартлига ўзгартирди.

Нима учун жазо тури ўзгартирилди?

Апелляция судининг ушбу қарорга келишига қуйидаги муҳим омиллар асос бўлди:

  • Моддий зарарнинг бир қисми қопланди: Жиноят иши доирасида етказилган зарарнинг бир қисми нақд пул кўринишида депозит ҳисоб рақамига тўлиқ топширилди;

  • Хатланган мулклар ва банк баланси: Одилхон Исмоиловга тегишли бўлган мулклар банк талабига мувофиқ унинг балансига ўтказилиши белгиланди ҳамда хатланган кўчмас ва кўчар мулклар сотилиб, зарарни қоплашга йўналтирилди;

  • Яқин қариндошларнинг мулки: Зарарни бартараф этиш учун фақат Одилхон Исмоилов ва унинг яқин қариндошларига тегишли мол-мулклар жалб этилди;

  • Шартли озодлик ва синов муддати: Жиноят кодексининг 167-моддаси 3-қисми «а» банди (ўзлаштириш ёки растрата йўли билан жуда кўп миқдорда талон-торож қилиш) билан тайинланган жазо ўзгаришсиз қолдирилиб, ЖКнинг 72-моддасига асосан 3 йил синов муддати билан шартли деб белгиланди.

Биринчи инстанция ҳукми қандай эди?

Жорий йилнинг июль ойида Жиноят ишлари бўйича Поп туман судида мазкур иш кўриб чиқилиб, дастлабки қатъий ҳукм чиқарилган эди:

  • Биринчи ҳукм: Суд Одилхон қори Исмоиловга дастлабки ҳибс вақтларини инобатга олган ҳолда қарийб 8 йил (аниқроғи, 7 йил 11 ой 28 кун) муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлаган эди;

  • Бошқа айбланувчилар: У билан бирга судланган яна 6 нафар шахс ҳам хатти-ҳаракатларидан келиб чиқиб турли муддатларга қамоқ жазосига ҳукм қилинганди.

Наманган вилоят суди апелляция инстанциясининг янги ажрими қонуний кучга кириши билан Одилхон қори Исмоилов суд залидан озодликка чиқарилди.

Одилхон қори ИсмоиловНаманган вилояти судлариКўкча масжидРайхон оилавий милли таомлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Одилхон қори апелляция судидан сўнг озодликка чиқарилдиОдилхон қори апелляция судидан сўнг озодликка чиқарилдиБугун 18:22Ҳибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учрадиҲибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учради12 август 18:27«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилди«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилди20 июл 22:12Одилхон қори қарийб 8 йилга ҳукм қилиндиОдилхон қори қарийб 8 йилга ҳукм қилинди20 июл 16:58Dream Park ўрдакларга нисбатан ҳаракатлар бўйича узр сўрадиDream Park ўрдакларга нисбатан ҳаракатлар бўйича узр сўрадиБугун 20:33Сурхондарёда 16 ёшли ўқувчи онасининг машинасида ҳалокатга учрадиСурхондарёда 16 ёшли ўқувчи онасининг машинасида ҳалокатга учрадиБугун 17:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди