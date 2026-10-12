Одилхон қори Исмоилов озодликка чиқди: Наманган вилоят суди якуний ажримни эълон қилди
Кўп йиллар давомида Тошкент шаҳри Шайхонтоҳур тумани бош имом-хатиби ҳамда машҳур «Кўкча» (Шайх Зайниддин) масжидида фаолият юритган, «Rayxon oilaviy milliy taomlari» тармоғи таъсисчиси Одилхон қори Исмоилов озодликка чиқди. Наманган вилояти судлари матбуот хизмати ушбу шов-шувли жиноят иши бўйича апелляция инстанциясининг 12 октябрдаги расмий ажрими тафсилотларини очиқлади.
Суд ҳайъати етказилган моддий зарарнинг қоплангани ҳамда мол-мулкларнинг қарздорликни бартараф этишга қаратилганини инобатга олиб, тайинланган жазони шартлига ўзгартирди.
Нима учун жазо тури ўзгартирилди?
Апелляция судининг ушбу қарорга келишига қуйидаги муҳим омиллар асос бўлди:
Моддий зарарнинг бир қисми қопланди: Жиноят иши доирасида етказилган зарарнинг бир қисми нақд пул кўринишида депозит ҳисоб рақамига тўлиқ топширилди;
Хатланган мулклар ва банк баланси: Одилхон Исмоиловга тегишли бўлган мулклар банк талабига мувофиқ унинг балансига ўтказилиши белгиланди ҳамда хатланган кўчмас ва кўчар мулклар сотилиб, зарарни қоплашга йўналтирилди;
Яқин қариндошларнинг мулки: Зарарни бартараф этиш учун фақат Одилхон Исмоилов ва унинг яқин қариндошларига тегишли мол-мулклар жалб этилди;
Шартли озодлик ва синов муддати: Жиноят кодексининг 167-моддаси 3-қисми «а» банди (ўзлаштириш ёки растрата йўли билан жуда кўп миқдорда талон-торож қилиш) билан тайинланган жазо ўзгаришсиз қолдирилиб, ЖКнинг 72-моддасига асосан 3 йил синов муддати билан шартли деб белгиланди.
Биринчи инстанция ҳукми қандай эди?
Жорий йилнинг июль ойида Жиноят ишлари бўйича Поп туман судида мазкур иш кўриб чиқилиб, дастлабки қатъий ҳукм чиқарилган эди:
Биринчи ҳукм: Суд Одилхон қори Исмоиловга дастлабки ҳибс вақтларини инобатга олган ҳолда қарийб 8 йил (аниқроғи, 7 йил 11 ой 28 кун) муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлаган эди;
Бошқа айбланувчилар: У билан бирга судланган яна 6 нафар шахс ҳам хатти-ҳаракатларидан келиб чиқиб турли муддатларга қамоқ жазосига ҳукм қилинганди.
Наманган вилоят суди апелляция инстанциясининг янги ажрими қонуний кучга кириши билан Одилхон қори Исмоилов суд залидан озодликка чиқарилди.
Изоҳлар 0
…