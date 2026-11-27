Оҳангаронда Lacetti пиёдани уриб юборди, у воқеа жойида ҳалок бўлди
Тошкент вилоятининг Оҳангарон туманида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида пиёда ҳалок бўлди. Бу ҳақда вилоят Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси хабар берди.
Маълум қилинишича, ҳодиса 26 ноябрь куни соат тахминан 21:00 ларда Оҳангарон туманининг Шодмалик маҳалласи ҳудудидан ўтган А373 автомобиль йўлининг 35-километрида содир бўлган.
1987 йилда туғилган Н.Х. Lacetti русумли автомашинани бошқариб кетаётганида, 1982 йилда туғилган пиёда йўлни белгиланмаган жойдан кесиб ўтаётган бўлган. Шу вақтда автомобиль пиёдани уриб юборган.
Ҳодиса оқибатида пиёда оғир тан жароҳатлари олиб, воқеа жойида вафот этган.
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 266-моддаси 2-қисми (транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш) билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда ҳодисанинг барча ҳолатларини аниқлаш мақсадида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…