Андижонда ҳоким қабулига келган ёшларга бахила кийдирилгани сабаби маълум бўлди
Андижон вилоятининг Бўстон туманида ҳоким Санобар Носирова билан учрашувга келган ёшларга оёқ кийими устидан бахила кийиш таклиф этилгани ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди. Ҳолат акс этган суратлар тарқалгач, туман ҳокимлиги бунга изоҳ берди.
Маълум қилинишича, суратлар 26 ноябрь куни «Пайшанба — ёшлар куни» доирасида ташкил этилган учрашув вақтида олинган. Унда ёшларнинг мурожаатлари, иш билан таъминлаш, касб-ҳунар ўрганиш ва тадбиркорлик фаолиятини бошлаш билан боғлиқ масалалар муҳокама қилинган.
Туман ҳокимлиги матбуот хизматининг билдиришича, айни пайтда маъмурий бинода жорий таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда. Шу сабабли бино ичида ва мажлислар залида тозаликни сақлаш, ташқаридан чанг ҳамда қурилиш қолдиқлари киришининг олдини олиш мақсадида ташриф буюрувчиларга вақтинчалик чора сифатида бахила тақдим этилган.
Ҳокимлик маълумотига кўра, таъмирлаш ишлари якуний босқичда бўлиб, яқин кунларда тўлиқ тугатилиши режалаштирилган. Шунингдек, келгусида бундай ҳолатлар такрорланмаслиги таъминланиши билдирилган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…