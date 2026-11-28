Мустафо «Ölürüm Vallah» қўшиғини кавер тарзида ижро этди (видео)
Маданият1 дақиқа ўқиш2
Хонанда Мустафо мухлислар эътиборига янги ижодий ишини тақдим этди. Санъаткор 21 ноябрь куни «Ölürüm Vallah» номли қўшиқнинг кавер версиясини YouTube платформасига жойлаштирди.
Ушбу ижро қисқа вақт ичида томошабинлар қизиқишини уйғотди. Қўшиқни тинглаган мухлислар изоҳларда ўз таассуротларини билдириб, хонанданинг ижросини илиқ кутиб олишмоқда.
Мустафонинг мазкур қўшиққа берган талқини сизда қандай таассурот қолдирди? Сизга унинг ижроси ёқдими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…