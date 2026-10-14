Юлдуз Усмонова қўшиқларини меросхўри ким эканини айтди (видео)

·129·Маданият
Юлдуз Усмонова қўшиқларини меросхўри ким эканини айтди (видео)

Хонанда Юлдуз Усмонова интервюларидан бирида қизига доим айтиб келадиган гаплари ва қўшиқларига бўлган муносабати ҳақида сўзлаб берди.

“Қизимга доим бир нарсани айтаман: менинг қўшиқларимга сен хўжайин бўла олмайсан. Аллоҳ менга бу неъматни халққа хизмат қилишим учун берган. Сен мени ва қўшиқларимни ҳимоя қиласан, уларнинг бузилмаслиги, ўзгартирилмаслиги учун ҳаракат қиласан. Лекин халққа хизмат қилишига ёрдам берасан, деб доим айтаман.

Албатта, қўшиқларимнинг ҳақиқий меросхўри — халқимиз, давлатимиз. Шунинг учун қўшиқларимни кимдир ижро этишига қарши бўлмаганман. Ҳеч кимдан гонорар сўрамаганман, қўшиқларим айтилганидан пул келиши керак, деб ҳам ҳисобламайман.

Қўшиқ айтилди — у отилган ўқдек. Сендан учиб кетди, энди уни ортга қайтара олмайсан. У учар қушга айланди ва ўз эгасини топди. Унинг пулини ҳам, раҳматини ҳам ола олмайсан, чунки бу Аллоҳнинг иродаси билан бўлади. Бу сенинг хоҳишинг билан эмас.

Менга ўхшаб қўшиқ айтганлар камми? Шерали Жўраевга ўхшаб куйлаганлар қанча? Қўшиқчилар кўп. Лекин ҳамманинг ҳам ўқи ўткир эмас. Уни ўткир қилиб қўядиган — Аллоҳ”, — деди хонанда.

Хонанда Юлдуз УсмоноваҚўшиқларМузикаЎзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумНилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълум11 сентябр 01:15Юлдуз Усмонова: “Балки бу сенинг ризқинг эмасдир” (видео)Юлдуз Усмонова: “Балки бу сенинг ризқинг эмасдир” (видео)30 сентябр 17:27Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...7 июн 22:43Юлдуз Усмонова яхши онами, бувими ёки санъаткор? Хонанданинг жавоби (видео)Юлдуз Усмонова яхши онами, бувими ёки санъаткор? Хонанданинг жавоби (видео)24 июл 08:34Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)2 август 17:49Юлдуз Усмонова ва Президент мулоқоти ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди (видео)Юлдуз Усмонова ва Президент мулоқоти ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди (видео)2 июн 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди