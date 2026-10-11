Воҳиджон Исоқов: "Оиламнинг ишонмаслиги хафа қилади!" (видео)

·9·Маданият
Воҳиджон Исоқов: "Оиламнинг ишонмаслиги хафа қилади!" (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хонанда Воҳиджон Исоқов оила аъзоларининг унга ишонмаслигидан хафа бўлишини, чунки бу боланинг ўзига бўлган ишончини йўқотишига олиб келиши мумкинлигини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, болаларни уриш ўрнига, уларнинг хатоларини тушуниб, уларга кўпроқ ишонч билдириш керак.
  • Исоқов ўз болалигида доим танқид қилинган танишининг ўзига ишончи паст инсон бўлиб улғайганини мисол қилиб келтирди.

Хонанда Воҳиджон Исоқов интервюларидан бирида ўзини нима хафа қилиши ва фарзанд тарбиясида ота-онанинг ишончи қанчалик муҳимлиги ҳақида гапирди. Санъаткорнинг фикрича, болага ишонмаслик, уни бошқалар билан таққослаш ва доимий танқид қилиш унинг ўзига бўлган ишончини йўқотишига сабаб бўлиши мумкин.

“Уйдагиларим менга кўп нарсани ишонишмагани хафа қилади. Бирор нарсани айтсам, «Сенинг қўлингдан келмайди», дейишади. Менга кўпроқ ишонч билдиришмагани алам қилади. Шунда «Ҳали сизларга кўрсатиб қўяман», деб кўп айтаман”, — деди хонанда.

Суҳбат давомида ундан бундай гаплар фарзанднинг руҳиятига таъсир қилиши ҳақида ҳам сўралди. Воҳиджон Исоқов эса бу ҳолат болани руҳан синдириши мумкинлигини таъкидлади.

“Албатта, синдиради. Мен болаларим бирор нарсани синдириб қўйишса ёки жуда керакли нарсамни йўқотишса ҳам, уларни уришмайман. Биласизми, нима учун? Чунки уришсам, кўнгли синади. «Болам, бўлди, мана, янгисини олиб келамиз, фақат бошқа бундай қилма деб болага янада кўпроқ ишонч бериш керак”, — дея фикр билдирди санъаткор.

Хонанда ўз фикрини ҳаётда кузатган воқеаси билан ҳам изоҳлади. Унинг айтишича, болалигида бирга улғайган танишининг отаси фарзандини доим танқид қилган ва уни бошқа болалар билан таққослаган.

“Ҳар куни уйга келганида: «Нега молларга сув бермадинг? Нега бундай қилдинг? Мана, қўшнининг боласига қара», дерди. Гўёки бутун дунёда ҳамма яхши-ю, фақат унинг ўғли ёмон эди. Уни доим бошқалар билан таққослаб катта қилди”, — деди Воҳиджон Исоқов.

Санъаткор ўз оиласидаги тарбия усулини ҳам эслаб ўтди. Унинг таъкидлашича, отаси фарзандларига меҳр билан муносабатда бўлган, уларни ҳурмат қилган ва қўллаб-қувватлаган. Шу сабабли улар ўз фикрларини эркин ифода этишга ўрганган.

Хонанданинг айтишича, болалигида доим танқид ва таққослашга дуч келган таниши эса улғайганида ўз фикрини эркин билдиришга қийналадиган, ўзига ишончи паст инсонга айланган.

“Шундан билдимки, инсоннинг ичидаги оловни ўчириб қўйиш мумкин экан. Шунинг учун, Худо хоҳласа, фарзандларим билан ҳеч қачон бундай муносабатда бўлмайман”, — деди у.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган ушбу фикрлар кузатувчилар орасида ҳам муҳокамаларга сабаб бўлди. Изоҳларда кўпчилик хонанданинг болага ишонч билдириш, уни бошқалар билан таққосламаслик ва хатоларига меҳр билан муносабатда бўлиш ҳақидаги фикрларини қўллаб-қувватламоқда.

Воҳиджон Исоқовбалалар тарбиясибалаларга ишониш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Воҳиджон Исоқов тожикистонлик қизалоқни кўргани борди: унга хўроз совға қилди (видео)Воҳиджон Исоқов тожикистонлик қизалоқни кўргани борди: унга хўроз совға қилди (видео)31 август 05:09Сардор Мамадалиев 41 ёшни қарши олди! (видео)Сардор Мамадалиев 41 ёшни қарши олди! (видео)Бугун 20:22Кинолардаги даҳшатли тимсоҳ ҳужуми саҳналари аслида қандай суратга олинади?Кинолардаги даҳшатли тимсоҳ ҳужуми саҳналари аслида қандай суратга олинади?Бугун 18:24Япониядаги тунги клубда ноодатий китобхонлик кечаси ўтказилдиЯпониядаги тунги клубда ноодатий китобхонлик кечаси ўтказилдиБугун 17:19Муниса Ризаева ўғлининг келажакда ким бўлишини хоҳлашини айтди (видео)Муниса Ризаева ўғлининг келажакда ким бўлишини хоҳлашини айтди (видео)Бугун 16:47Иззат Шукуровнинг исмини ким қўйган? Отаси маълум қилди (видео)Иззат Шукуровнинг исмини ким қўйган? Отаси маълум қилди (видео)Бугун 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди