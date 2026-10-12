Ўзбекистон шахматидаги янги етакчи ким? Нодирбек Абдусатторовнинг эътирофи муҳокамада

·3·Маданият
Ўзбекистон шахматидаги янги етакчи ким? Нодирбек Абдусатторовнинг эътирофи муҳокамада
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Нодирбек Абдусатторов Жавоҳир Синдаровни шахмат тарихидаги энг истеъдодли беш шахматчидан бири деб ҳисоблайди ва унинг салоҳияти ҳатто ўзидан ҳам юқори эканлигини таъкидлайди.
  • Абдусатторовнинг сўзларига кўра, Синдаров узоқ вақт ўз салоҳиятини тўлиқ намоён эта олмаган бўлса-да, эндиликда у Абдусатторовдан ўзиб кетган ва рейтинг бўйича биринчи бўлиб 2700 маррасидан ўтган.

Ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов ҳамюрти Жавоҳир Синдаровнинг шахматдаги салоҳияти ва сўнгги муваффақиятлари ҳақида фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, Синдаров истеъдод жиҳатидан шахмат тарихидаги буюк шахматчилар билан бир қаторда туришга муносиб.

"Биз унинг салоҳиятини яхши биламиз. Жавоҳир ниҳоятда истеъдодли, ҳатто мендан ҳам истеъдодлироқ. 2021–2022 йилларгача у шахматга унчалик кўп вақт ажратмасди, бошқа ишлар билан ҳам шуғулланарди.

Менимча, у шахмат тарихидаги энг истеъдодли беш шахматчидан бири. Каспаров ва бошқа буюк шахматчилар қаторида. Истеъдод жиҳатидан улардан асло қолишмайди. Шунчаки, у узоқ вақт ўз салоҳиятини тўлиқ намоён эта олмади ва бироз сояда қолиб кетди", — деди Абдусатторов.

Гроссмейстер, шунингдек, Синдаровнинг муваффақиятлари ўзига ҳам катта мотивация берганини таъкидлади. Унинг айтишича, узоқ вақт давомида Жавоҳирдан бир қадам олдинда бўлган бўлса-да, эндиликда ҳамюрти ундан ўзиб кетган.

"2022 йилда мен биринчи бўлиб 2700 рейтинг маррасидан ўтдим. 2025 йилгача рейтинг бўйича кучли шахматчилар қаторида эдим. Лекин Номзодлар турнирига чиқа олмадим. Аввалига ёшлигим, кейинчалик эса тажрибам етишмагани бунга тўсқинлик қилди.

Кўп йиллар давомида мен Жавоҳирдан бир қадам олдинда эдим. Энди эса у мендан ўзиб кетди ва бу маррага биринчи бўлиб эришди.

Унинг кетма-кет ғалабалари менга иккинчи нафас берди. Жавоҳир бунинг уддасидан чиқиш мумкинлигини кўрсатди, йўл очиб берди ва ўзимга бўлган ишончимни оширди. Энди у олдинда, мен эса унинг ортидан кетяпман", — дея таъкидлади Нодирбек Абдусатторов.

Икки гроссмейстернинг муваффақиятлари ўзбек шахматининг халқаро майдондаги нуфузини янада оширмоқда. Абдусатторовнинг фикрича, Синдаровнинг ютуқлари нафақат унинг ўзи, балки бошқа шахматчилар учун ҳам катта руҳий туртки бўла олади.

Нодирбек АбдусатторовЖавоҳир СиндаровЎзбек шахмати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль12 сентябр 06:30Катта сенсация: Жавоҳир Синдаров FIDE Circuit рейтингида дунёда 1-ўринга чиқиб олдиКатта сенсация: Жавоҳир Синдаров FIDE Circuit рейтингида дунёда 1-ўринга чиқиб олди22 август 11:30ФИДЕ рейтинги: Синдаров 4-ўринда, Ўзбекистондан икки шахматчи топ-10даФИДЕ рейтинги: Синдаров 4-ўринда, Ўзбекистондан икки шахматчи топ-10да3 август 06:02Шахмат дуэли: Абдусатторов ва Синдаров АҚШ супергроссмейстерларини мағлуб этдиШахмат дуэли: Абдусатторов ва Синдаров АҚШ супергроссмейстерларини мағлуб этди28 июл 09:54Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси алмашдиЎзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси алмашди3 июн 13:35Шаҳмат оламида янги давр: Ўзбекистоннинг 1-рақамли шахматчиси ўзгардиШаҳмат оламида янги давр: Ўзбекистоннинг 1-рақамли шахматчиси ўзгарди2 июн 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар