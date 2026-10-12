“Фарғонадан кетгим келмайди” — Отабек Муҳаммадзоҳид (видео)

·0·Маданият
“Фарғонадан кетгим келмайди” — Отабек Муҳаммадзоҳид (видео)

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Отабек МуҳаммадзоҳидНаво меҳмонда” лойиҳасида нега Фарғонадан кетишни истамаслиги ҳақида гапирди. Хонанда туғилиб ўсган ҳудудидаги самимий муҳит, одамларнинг меҳр-оқибати ва ўзига бўлган ҳурмати унинг учун катта бахт эканини таъкидлади.

Санъаткорнинг айтишича, у Фарғонада бемалол бозорга ўзи бориб, харидларини амалга оширади. Кўчада эса бир-бирини таниган ёки танимаган одамлар ҳам самимий саломлашиб ўтади.

“Фарғонадан нега кетмайман, биласизми? Бу ерда бозорга ҳам ўзим чиқаман. Одатда харид қиладиган жойим бор, ўша ердан гўшт, картошка оламан. Таниган-танимаган, ҳатто нотаниш одамлар ҳам кўча-кўйда бир-бирига эътибор беради, салом бериб ўтади. Машинада кетаётган бўлса ҳам, ҳеч бўлмаса бошини қимирлатиб қўяди. Кўз тегмасин, Фарғонамизда шундай одатлар ҳали ҳам йўқолгани йўқ. Бу бахт, укажоним!

Биз ҳам сал-пал танилган одамлармиз. Бирор жойга борганингизда сизга меҳр билан қараб турган нигоҳларга дуч келишдан ортиқ бахт бўлмаса керак”, — деди Отабек Муҳаммадзоҳид.

Бошловчи хонандадан Тошкентда ҳам ижод қилиш имконияти борлигини, бироқ Фарғоналикларнинг меҳр-муҳаббати уни шу ерда қолишга ундашини сўради.

Отабек Муҳаммадзоҳид эса Фарғонадан кетишни истамаслигининг яна бир сабаби борлигини айтди. Унинг таъкидлашича, оилада ягона ўғил экани ҳам бу қарорига таъсир қилган.

“Битта ўғил бўлганлигим ҳам. Тошкентда биз бормасак ҳам санъаткорлар кўп. Масалан, ҳар бир соҳада истеъдоди бор инсонлар Тошкентга кетаверса, вилоятларда ким қолади? Фақат санъатдагилар эмас, қурилиш, банк, иқтисод, фармацевтика ёки тиббиёт соҳасидаги истеъдодли инсонлар ҳам пойтахтга кетаверса, вилоятларда ким қолади?” — дея фикрини якунлади хонанда.

Отабек МуҳаммадзоҳидФарғонаНаво меҳмондаТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аҳад Қаюм танқидчиларга жавоб берди: “Билмай туриб гапириш осон”Аҳад Қаюм танқидчиларга жавоб берди: “Билмай туриб гапириш осон”22 июн 21:53Аҳад Қаюм: “Аслида математика ўқитувчисиман” — кутилмаган фактлар очиқланди Аҳад Қаюм: “Аслида математика ўқитувчисиман” — кутилмаган фактлар очиқланди 13 июн 03:33Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатЗарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабат3 июн 02:12Тақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилдиТақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилди21 август 08:46Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиТошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олинди19 август 12:26"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?13 август 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар