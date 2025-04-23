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Ўзбекистон Кубоги. Олмалиқдаги "отишма"да ОКМК камбэк эвазига "Насаф"ни мағлуб этди

Ўзбекистон Кубоги. Олмалиқдаги "отишма"да ОКМК камбэк эвазига "Насаф"ни мағлуб этди
Ўзбекистон кубоги 2-туридан ўрин олган ОКМК-"Насаф" учрашуви 3:2 ҳисобида якунланди.

Баҳснинг биринчи бўлимида "Аждарлар" Драган Чераннинг дубли эвазига 2:0 ҳисобида олдинда боришаётган эди. Бироқ, иккинчи таймда Али Абдураҳмонов (дубл) ва Рубен Санчеснинг голлари эвазига "кончилар" ғалабани илиб кетишди.

ОКМК – "Насаф" 3:2
Голлар: Драган Черан (Зафармурод Абдираҳматов) 9, 0:1, Драган Черан (Шерзод Насруллаев) 36, 0:2, Али Абдураҳмонов (Нодир Абдураззоқов) 48, 1:2, Рубен Санчес (Саидафзалхон Ахроров) 78, 2:2, Али Абдураҳмонов (Рубен Санчес) 86, 3:2

ОКМК: 35.Жавоҳир Илёсов, 4.Миржамол Қосимов (11.Рубен Санчес, 46), 5.Гиорги Папава (28.Арихиро Сентоку,46), 6.Авазбек Ўлмасалиев, 7.Дилшодбек Аҳмадалиев, 9. Клейди Даци ( 27.Али Абдураҳмонов,46), 10.Хуршид Ғиёсов (8.Азиз Ҳолмуродов, 73), 15.Ойбек Рустамов, 20.Ислом Тўхтахўжаев, 21.Саидафзалхон Аҳроров, 99.Асадбек Собиржонов ( 77.Нодирбек Абдураззоқов, 46).
Захира: 1.Ҳумоюншоҳ Сайётов, 13.Элдорбек Бегимов, 19.Аҳмадулло Муқимжонов, 90.Абубакр Ризо Турдалиев.

"Насаф": 35.Абдувоҳид Неъматов, 2.Алибек Давронов (28.Шуҳрат Муҳаммадиев, 66), 5.Ғолиб Ғайбуллаев, 7.Акмал Мозговой, 8.Зафармурод Абдираҳматов, 10.Драган Черан (99.Рубин Хебай,66) 18.Ҳусайн Норчаев ( 20.Ислом Кенжабоев, 53), 19.Стефан Чолович (17.Суҳроб Нуруллоев,84), 34.Шерзод Насруллаев, 92.Умарбек Эшмуродов ( 22.Игорь Голбан, 53).
Захира: 1.Олександр Воробей, 24.Сардорбек Баҳромов, 33.Баҳодир Ҳалилов, 73.Диёрбек Асомиддинов.

Огоҳлантириш: Рубен Санчес (ОКМК) 75
Тошкент вилояти Ўзбекистон Кубоги Олмалиқ ОКМК Камбэк Насаф Футбол Янгиликлар
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Янгиликлар » Спорт » Ўзбекистон Кубоги. Олмалиқдаги "отишма"да ОКМК камбэк эвазига "Насаф"ни мағлуб этди

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