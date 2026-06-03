Бавария юлдузи Леннарт Карл ўз кумирлари ва Лионель Месси ҳақида гапирди

·106·Спорт
Бавария юлдузи Леннарт Карл ўз кумирлари ва Лионель Месси ҳақида гапирди
Аудио версияси

Бавария клубининг ёш иқтидори Леннарт Карл ўзининг ривожланиш йўлида ўрнак бўлаётган футболчилар ҳақида тўхталиб ўтди. Ёш ярим ҳимоячи учун Мюнхен клубидаги учта жамоадоши — Майкл Олисе, Джошуа Киммич ва Гарри Кейн асосий намуна вазифасини ўтамоқда. Карлнинг таъкидлашича, айнан ушбу юлдузларнинг ўйин услуби ва ишга бўлган муносабати унинг келажакдаги мақсадларини белгилаб беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Леннарт Карл айниқса Майкл Олисе ўйинидан завқ олишини яширмади. "Майкл Олисе мен учун алоҳида футболчи, у ҳам чап оёқда ҳаракат қилади ва майдонда мен каби позицияларни эгаллайди. Унинг тўп билан муомаласи ва хотиржамлигидан ўрганадиган жиҳатларим жуда кўп", — дейди 18 ёшли футболчи Бавария клубининг расмий нашрига берган интервюсида.

Шунингдек, Карл Германия терма жамоаси сардори Джошуа Киммич ва Англия терма жамоаси етакчиси Гарри Кейн каби профессионалларнинг машғулотлардаги интизомини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, ушбу футболчиларнинг спорт залидаги меҳнатсеварлиги ва кун тартибига жиддий ёндашиши ҳар қандай ёш ўйинчи учун катта дарсдир.

Бироқ, Леннарт Карл учун энг асосий кумир барибир Лионель Месси бўлиб қолмоқда. Қизиқарли жиҳати шундаки, ёш футболчи ўйинлар вақтида Лионель Месси тасвири туширилган ҳимоя воситасидан (шит) фойдаланади. "Ҳа, чап оёғимдаги шитда Месси бор. Футбол ўйнашни бошлаганимдан бери у мен учун идеал — чап оёқ, паст бўй ва тўп билан ақлбовар қилмас ҳаракатлар", — дея тушунтирди Карл.

Эндиликда ёш иқтидор эгаси Юлиан Нагельсманн бошчилигидаги Германия терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида ўзини кўрсатишни мақсад қилган. Гуруҳ босқичида немислар Кюрасао, Кот-дъИвуар ва Эквадор терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Карл ушбу турнир орқали ўзининг халқаро майдондаги нуфузини янада ошириш ниятида.

БаварияЛионель МессиМайкл ОлисеФутболГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди