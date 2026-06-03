Лионель Месси Испаниянинг нуфузли мукофотига лойиқ кўрилди
Лионель Месси ўзининг бой совринлар коллекциясини яна бир нуфузли мукофот билан бойитди. Интер Миами юлдузи спорт соҳасидаги 2026-йилги "Астурия маликаси" (Принсесс оф Астуриас Авард) мукофоти ғолиби деб топилди. Испаниянинг ушбу юксак эътирофи йўлида у теннис афсонаси Серена Виллиаmsнинг издоши бўлди ва бутун дунёдан, жумладан, собиқ жамоаси Барселонадан табрикларни қабул қилиб олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳакамлар ҳайъати Мессини спорт тарихидаги энг буюк фаолият соҳиби сифатида расман эътироф этди. 38 ёшли ҳужумчининг нафақат майдондаги ғайритабиий ютуқлари, балки унинг майдон ташқарисидаги таъсири ҳам алоҳида қайд этилди. Қарорда унинг "ажойиб истеъдоди, намунали спорт йўли ва муҳтож болаларга таълим ҳамда тиббий ёрдам кўрсатиш борасидаги хайрия ишлари" юқори баҳоланган.
Барселона клуби ўзининг собиқ сардорини биринчилардан бўлиб табриклади. Лионель Месси фаолиятининг асосий қисмини Камп Ноуда ўтказиб, Ла Масиа академиясидан клуб тарихидаги энг муваффақиятли давр етакчисигача бўлган йўлни босиб ўтган. Каталония клуби сафида у 4 марта Чемпионлар лигаси, 10 марта Ла Лига ва 7 марта Испания кубогида ғолиб чиққан.
Клуб расмий баёнотида шундай дейилади: "Лионель Месси, 2026-йилги 'Астурия маликаси' мукофоти билан табриклаймиз. Барселона даги афсонавий меросингиз ва клубимиз билан эришилган муваффақиятларга тўла йўлингиз муносиб эътироф этилди". Мессининг саккизта Олтин тўп соврини ва рекорд даражадаги голлари клуб тарихи билан чамбарчас боғлиқдир.
Клуб даражасидаги ютуқлардан ташқари, ушбу мукофот Мессининг Аргентина терма жамоаси билан эришган зафарларини ҳам акс эттиради. 2022-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалаба ва иккита Копа Америка чемпионлиги унинг халқаро миқёсдаги мақомини янада мустаҳкамлади. Мукофот ташкилотчилари Мессини "футбол тарихидаги энг кўп соврин ютган ва майдондаги намунали хулқи билан ҳурмат қозонган ўйинчи" деб аташди.
…