Лионель Месси Испаниянинг нуфузли мукофотига лойиқ кўрилди

·77·Спорт
Лионель Месси Испаниянинг нуфузли мукофотига лойиқ кўрилди
Аудио версияси

Лионель Месси ўзининг бой совринлар коллекциясини яна бир нуфузли мукофот билан бойитди. Интер Миами юлдузи спорт соҳасидаги 2026-йилги "Астурия маликаси" (Принсесс оф Астуриас Авард) мукофоти ғолиби деб топилди. Испаниянинг ушбу юксак эътирофи йўлида у теннис афсонаси Серена Виллиаmsнинг издоши бўлди ва бутун дунёдан, жумладан, собиқ жамоаси Барселонадан табрикларни қабул қилиб олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳакамлар ҳайъати Мессини спорт тарихидаги энг буюк фаолият соҳиби сифатида расман эътироф этди. 38 ёшли ҳужумчининг нафақат майдондаги ғайритабиий ютуқлари, балки унинг майдон ташқарисидаги таъсири ҳам алоҳида қайд этилди. Қарорда унинг "ажойиб истеъдоди, намунали спорт йўли ва муҳтож болаларга таълим ҳамда тиббий ёрдам кўрсатиш борасидаги хайрия ишлари" юқори баҳоланган.

Барселона клуби ўзининг собиқ сардорини биринчилардан бўлиб табриклади. Лионель Месси фаолиятининг асосий қисмини Камп Ноуда ўтказиб, Ла Масиа академиясидан клуб тарихидаги энг муваффақиятли давр етакчисигача бўлган йўлни босиб ўтган. Каталония клуби сафида у 4 марта Чемпионлар лигаси, 10 марта Ла Лига ва 7 марта Испания кубогида ғолиб чиққан.

Клуб расмий баёнотида шундай дейилади: "Лионель Месси, 2026-йилги 'Астурия маликаси' мукофоти билан табриклаймиз. Барселона даги афсонавий меросингиз ва клубимиз билан эришилган муваффақиятларга тўла йўлингиз муносиб эътироф этилди". Мессининг саккизта Олтин тўп соврини ва рекорд даражадаги голлари клуб тарихи билан чамбарчас боғлиқдир.

Клуб даражасидаги ютуқлардан ташқари, ушбу мукофот Мессининг Аргентина терма жамоаси билан эришган зафарларини ҳам акс эттиради. 2022-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалаба ва иккита Копа Америка чемпионлиги унинг халқаро миқёсдаги мақомини янада мустаҳкамлади. Мукофот ташкилотчилари Мессини "футбол тарихидаги энг кўп соврин ютган ва майдондаги намунали хулқи билан ҳурмат қозонган ўйинчи" деб аташди.

Лионель МессиБарселонаИнтер МиамиФутболИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди