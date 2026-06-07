Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқда
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал ёзги трансфер ойнаси учун ўз режаларини белгилаб олди. Микел Артета жамоа ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Ноттингҳам Форест юлдузи Морган Гиббс-Whите номзодини трансфер рўйхатига қўшди. 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритган "тўпчилар" устози унвонни ҳимоя қилиш учун таркибни янада кучлироқ қилиш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лондонликларнинг асосий нишони Астон Вилла ҳужумчиси Морган Рогерц бўлиб қолмоқда. Артета 23 ёшли футболчининг универсал қобилиятларини юқори баҳолайди, бироқ унинг трансфери Арсенал учун камида 100 миллион фунт стерлингга тушиши мумкин. Агар Рогерц трансфери амалга ошмаса, Морган Гиббс-Whите асосий муқобил вариант сифатида кўрилмоқда.
Гиббс-Whите ўтган мавсумда барча мусобақаларда 18 та гол уриб, ўзини кўрсата олди. Унинг 15 та голи Премер-лигада инглиз футболчилари орасида Оллие Ваткинсдан кейин иккинчи кўрсаткич бўлди. Шунингдек, у Ноттингҳам Форест жамоасини Европа лигаси ярим финалига қадар етаклаб борди. Шунга қарамай, футболчи Томас Тухель томонидан Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилмади.
Айни дамда Чемпионлар лигаси финалида Арсенални мағлуб этган PSJ ҳам Морган Рогерцга қизиқиш билдирмоқда. Ноттингҳам Форест хўжайини Эвангелос Маринакис эса ўз етакчиларини жамоада олиб қолишга ҳаракат қилмоқда. Гиббс-Whите клуб билан 2028-йилгача шартнома имзолаган бўлса-да, трансфер бозоридаги катта таклифлар вазиятни ўзгартириши мумкин.
Шу билан бирга, Форестнинг яна бир юлдузи Эллиот Андерсон ҳам грандлар эътиборида турибди. Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед 100 миллион фунтга баҳоланаётган ярим ҳимоячи учун курашга қўшилган. Жамоа бош мураббийи Витор Переира таркибни сақлаб қолишни истаса-да, трансфер бозоридаги реал вазиятни тан олишини билдирган.
…