Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқда

·66·Спорт
Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқда

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал ёзги трансфер ойнаси учун ўз режаларини белгилаб олди. Микел Артета жамоа ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Ноттингҳам Форест юлдузи Морган Гиббс-Whите номзодини трансфер рўйхатига қўшди. 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритган "тўпчилар" устози унвонни ҳимоя қилиш учун таркибни янада кучлироқ қилиш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лондонликларнинг асосий нишони Астон Вилла ҳужумчиси Морган Рогерц бўлиб қолмоқда. Артета 23 ёшли футболчининг универсал қобилиятларини юқори баҳолайди, бироқ унинг трансфери Арсенал учун камида 100 миллион фунт стерлингга тушиши мумкин. Агар Рогерц трансфери амалга ошмаса, Морган Гиббс-Whите асосий муқобил вариант сифатида кўрилмоқда.

Гиббс-Whите ўтган мавсумда барча мусобақаларда 18 та гол уриб, ўзини кўрсата олди. Унинг 15 та голи Премер-лигада инглиз футболчилари орасида Оллие Ваткинсдан кейин иккинчи кўрсаткич бўлди. Шунингдек, у Ноттингҳам Форест жамоасини Европа лигаси ярим финалига қадар етаклаб борди. Шунга қарамай, футболчи Томас Тухель томонидан Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилмади.

Айни дамда Чемпионлар лигаси финалида Арсенални мағлуб этган PSJ ҳам Морган Рогерцга қизиқиш билдирмоқда. Ноттингҳам Форест хўжайини Эвангелос Маринакис эса ўз етакчиларини жамоада олиб қолишга ҳаракат қилмоқда. Гиббс-Whите клуб билан 2028-йилгача шартнома имзолаган бўлса-да, трансфер бозоридаги катта таклифлар вазиятни ўзгартириши мумкин.

Шу билан бирга, Форестнинг яна бир юлдузи Эллиот Андерсон ҳам грандлар эътиборида турибди. Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед 100 миллион фунтга баҳоланаётган ярим ҳимоячи учун курашга қўшилган. Жамоа бош мураббийи Витор Переира таркибни сақлаб қолишни истаса-да, трансфер бозоридаги реал вазиятни тан олишини билдирган.

АрсеналМорган Гиббс-WhитеТрансферларАнглия Премер-лигасиМикел Артета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиЭнцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиБугун, 08:07Рафаэль Леау Жаҳон чемпионатининг илк ўйинини ўтказиб юбориши мумкинРафаэль Леау Жаҳон чемпионатининг илк ўйинини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)