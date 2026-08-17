Ливерпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунлади

·4·Спорт
Ливерпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунлади
Қисқача

Ливерпул Энфилд стадионида Италиянинг Комо клубини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, мавсумолди тайёргарлигини ғалаба билан якунлади. Голларни биринчи бўлимда Коди Гакпо ва жамоа сафидаги дебют учрашувини ўтказган Жеремй Жакқует киритди. Шу куни жамоалар ўртасидаги дастлабки баҳс АХА база майдонида голсиз дуранг билан тугаган эди.

Ливерпул жамоаси ўз уйида Италиянинг Комо клубига қарши ўтказилган сўнгги мавсумолди ўртоқлик учрашувида 2:0 ҳисобида зафар қучди. Энфилд стадионида бўлиб ўтган баҳс Мерсисайд гранди учун янги Англия Премер-лигаси олдидан муҳим тайёргарлик босқичи вазифасини ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлимидаёқ мезбонлар устунликни ўз қўлларига олишди. Коди Гакпо ҳамда жамоа сафидаги дебют учрашувини ўтказаётган Жеремй Жакқует киритган голлар Ливерпулга қулай устунлик тақдим этди ва якуний натижани белгилади.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ўйин шу куни жамоалар ўртасида ташкил этилган иккинчи тўқнашув бўлди. Кун биринчи ярмида АХА база майдонида кечган дастлабки ўйин голсиз дуранг билан якунланган эди.

Мураббий хулосалари ва ижобий динамика

Учрашувдан сўнг фикр билдирар экан, бош мураббий жамоа мавсум бошланишидан олдин ғалаба руҳини ҳис қилиши муҳим бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, майдонни голсиз тарк этиш ва ғалаба қозониш ҳисси футболчиларга қўшимча ишонч беради.

Мураббий жамоанинг ўйинида ижобий ўзгаришлар борлигини қайд этди. Биринчи бўлим иккинчисига қараганда мазмунлироқ чиққан бўлса-да, футболчилар охиригача ташкилий интизомни сақлаб қолишди ва ўйинни қуруқ ҳисоб билан якунлашди.

Жисмоний ҳолат бўйича ҳам ижобий натижалар қайд этилди. Кўпчилик футболчилар 80 ёки 90 дақиқа давомида тўлиқ ҳаракат қилишди ва ҳеч қандай жиддий жароҳатлар ёки мушаклардаги тортишишлар кузатилмади.

Келгусидаги вазифалар

Шунга қарамай, мураббийлар штаби ҳали қилиниши керак бўлак ишлар кўп эканини яширмади. Айниқса, иккинчи бўлимдаги ҳаракатларни яхшилаш ва чарчоқ аломатлари сезила бошлаганда ҳам эътиборни йўқотмаслик муҳимлиги уқтирилди.

Жамоанинг тактик кўрсатмаларни ўзлаштириб бориши ва футболчиларнинг майдондаги интилиши ижобий баҳоланди. Ҳар бир ўйинчи ҳар бир дақиқада ва ҳаракатда максимал даражада масъулият билан ҳаракат қилиши лозимлиги таъкидланди.

ЛиверпулАнглия Премер-лигасиФутболКомоЎртоқлик ўйини
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиМартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиБугун, 12:19Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Бугун, 12:06Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 12:02Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳоладиЖозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳоладиБугун, 11:58Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаКомо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаБугун, 11:58Алан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиАлан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиБугун, 11:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди