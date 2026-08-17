Ливерпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунлади
Ливерпул Энфилд стадионида Италиянинг Комо клубини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, мавсумолди тайёргарлигини ғалаба билан якунлади. Голларни биринчи бўлимда Коди Гакпо ва жамоа сафидаги дебют учрашувини ўтказган Жеремй Жакқует киритди. Шу куни жамоалар ўртасидаги дастлабки баҳс АХА база майдонида голсиз дуранг билан тугаган эди.
Ливерпул жамоаси ўз уйида Италиянинг Комо клубига қарши ўтказилган сўнгги мавсумолди ўртоқлик учрашувида 2:0 ҳисобида зафар қучди. Энфилд стадионида бўлиб ўтган баҳс Мерсисайд гранди учун янги Англия Премер-лигаси олдидан муҳим тайёргарлик босқичи вазифасини ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи бўлимидаёқ мезбонлар устунликни ўз қўлларига олишди. Коди Гакпо ҳамда жамоа сафидаги дебют учрашувини ўтказаётган Жеремй Жакқует киритган голлар Ливерпулга қулай устунлик тақдим этди ва якуний натижани белгилади.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ўйин шу куни жамоалар ўртасида ташкил этилган иккинчи тўқнашув бўлди. Кун биринчи ярмида АХА база майдонида кечган дастлабки ўйин голсиз дуранг билан якунланган эди.
Мураббий хулосалари ва ижобий динамикаУчрашувдан сўнг фикр билдирар экан, бош мураббий жамоа мавсум бошланишидан олдин ғалаба руҳини ҳис қилиши муҳим бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, майдонни голсиз тарк этиш ва ғалаба қозониш ҳисси футболчиларга қўшимча ишонч беради.
Мураббий жамоанинг ўйинида ижобий ўзгаришлар борлигини қайд этди. Биринчи бўлим иккинчисига қараганда мазмунлироқ чиққан бўлса-да, футболчилар охиригача ташкилий интизомни сақлаб қолишди ва ўйинни қуруқ ҳисоб билан якунлашди.
Жисмоний ҳолат бўйича ҳам ижобий натижалар қайд этилди. Кўпчилик футболчилар 80 ёки 90 дақиқа давомида тўлиқ ҳаракат қилишди ва ҳеч қандай жиддий жароҳатлар ёки мушаклардаги тортишишлар кузатилмади.
Келгусидаги вазифаларШунга қарамай, мураббийлар штаби ҳали қилиниши керак бўлак ишлар кўп эканини яширмади. Айниқса, иккинчи бўлимдаги ҳаракатларни яхшилаш ва чарчоқ аломатлари сезила бошлаганда ҳам эътиборни йўқотмаслик муҳимлиги уқтирилди.
Жамоанинг тактик кўрсатмаларни ўзлаштириб бориши ва футболчиларнинг майдондаги интилиши ижобий баҳоланди. Ҳар бир ўйинчи ҳар бир дақиқада ва ҳаракатда максимал даражада масъулият билан ҳаракат қилиши лозимлиги таъкидланди.
…