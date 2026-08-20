«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олди

·2·Спорт
«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олди
Қисқача

«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Тижани Рейндерсни 61 миллион еврога сотиб олиб, у билан шартнома имзолади. 28 ёшли нидерландиялик футболчининг трансфери Саудия Арабистони Профессионал лигаси тарихидаги энг қиммат харидлар орасида 5-ўринни эгаллади. Рейндерс билан тузилган келишувнинг муддати ва бошқа шартлари ҳозирча очиқланмаган.

Саудия Арабистонида яна бир йирик трансфер амалга ошди. «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Тижани Рейндерс фаолиятини «Ал-Қодисия»да давом эттиради.

Саудия клуби 28 ёшли нидерландиялик футболчи билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Энг қизиқ жиҳати эса — ушбу трансфернинг қиймати 61 миллион еврони ташкил этгани ҳақидаги маълумотдир.

«Ал-Қодисия» тарихий трансферни амалга оширди

Рейндерснинг «Манчестер Сити»дан Саудия Арабистонига кўчиши мамлакат футболи тарихидаги энг қиммат битимлардан бири сифатида қайд этилмоқда.

Маълумотларга кўра, 61 миллион еврога баҳоланган ушбу трансфер Саудия Арабистони Профессионал лигаси тарихидаги энг қиммат бешинчи харид бўлди.

Тижани Рейндерснинг трансфери Саудия футболидаги энг йирик келишувлардан бирига айланди.

Рейндерсдан қимматга кимлар сотиб олинган?

Саудия Арабистони чемпионати тарихида Рейндерсдан қимматроқ трансфер қилинган футболчилар орасида қуйидаги номлар тилга олинмоқда:

  • Неймар;

  • Жон Дуран;

  • Крисенсио Саммервилл;

  • Матео Ретеги.

Шу тариқа, «Ал-Қодисия»нинг Рейндерс учун сарфлаган маблағи лига тарихидаги энг катта трансферлардан бири сифатида қайд этилди.

Шартнома тафсилотлари ҳали очиқланмади

28 ёшли нидерландиялик яримҳимоячи билан тузилган келишувнинг муддати ва бошқа шартлари ҳозирча оммага маълум қилинмаган.

Бироқ бир нарса аниқ: «Ал-Қодисия» марказий чизиқни юқори савиядаги футболчи билан кучайтириш учун катта маблағ сарфлади.

Кўрсаткич

Маълумот

Футболчи

Тижани Рейндерс

Ёши

28

Янги клуби

«Ал-Қодисия»

Собиқ клуби

«Манчестер Сити»

Трансфер қиймати

61 миллион евро

Саудия лигасидаги ўрни

Энг қиммат трансферлар орасида 5-ўрин

Саудия лигаси яна бир юлдузни қўлга киритди

Сўнгги йилларда Саудия Арабистони клублари жаҳон футболидаги машҳур ва юқори савияли футболчиларни ўз сафига жалб қилишни давом эттирмоқда. Рейндерснинг «Ал-Қодисия»га ўтиши ҳам бу жараённинг навбатдаги йирик келишувларидан бири бўлди.

Энди асосий савол — Тижани Рейндерс «Ал-Қодисия»да 61 миллион евролик трансфер қийматини оқлай оладими?

Сизча, Рейндерснинг Саудия Арабистонига кўчиши «Ал-Қодисия» учун тўғри қарорми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу хабарни Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.

Тижжани РейндерсАл-ҚадсияМанчестер СитиНеймар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирдиСергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирдиБугун, 06:34Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Бугун, 06:27Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиЖаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиБугун, 06:22Холдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиХолдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 06:18Карлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинКарлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинБугун, 06:16Гарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиГарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиБугун, 06:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди