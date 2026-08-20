«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олди
«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Тижани Рейндерсни 61 миллион еврога сотиб олиб, у билан шартнома имзолади. 28 ёшли нидерландиялик футболчининг трансфери Саудия Арабистони Профессионал лигаси тарихидаги энг қиммат харидлар орасида 5-ўринни эгаллади. Рейндерс билан тузилган келишувнинг муддати ва бошқа шартлари ҳозирча очиқланмаган.
Саудия Арабистонида яна бир йирик трансфер амалга ошди. «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Тижани Рейндерс фаолиятини «Ал-Қодисия»да давом эттиради.
Саудия клуби 28 ёшли нидерландиялик футболчи билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Энг қизиқ жиҳати эса — ушбу трансфернинг қиймати 61 миллион еврони ташкил этгани ҳақидаги маълумотдир.
«Ал-Қодисия» тарихий трансферни амалга оширди
Рейндерснинг «Манчестер Сити»дан Саудия Арабистонига кўчиши мамлакат футболи тарихидаги энг қиммат битимлардан бири сифатида қайд этилмоқда.
Маълумотларга кўра, 61 миллион еврога баҳоланган ушбу трансфер Саудия Арабистони Профессионал лигаси тарихидаги энг қиммат бешинчи харид бўлди.
Тижани Рейндерснинг трансфери Саудия футболидаги энг йирик келишувлардан бирига айланди.
Рейндерсдан қимматга кимлар сотиб олинган?
Саудия Арабистони чемпионати тарихида Рейндерсдан қимматроқ трансфер қилинган футболчилар орасида қуйидаги номлар тилга олинмоқда:
Жон Дуран;
Крисенсио Саммервилл;
Матео Ретеги.
Шу тариқа, «Ал-Қодисия»нинг Рейндерс учун сарфлаган маблағи лига тарихидаги энг катта трансферлардан бири сифатида қайд этилди.
Шартнома тафсилотлари ҳали очиқланмади
28 ёшли нидерландиялик яримҳимоячи билан тузилган келишувнинг муддати ва бошқа шартлари ҳозирча оммага маълум қилинмаган.
Бироқ бир нарса аниқ: «Ал-Қодисия» марказий чизиқни юқори савиядаги футболчи билан кучайтириш учун катта маблағ сарфлади.
Кўрсаткич
Маълумот
Футболчи
Тижани Рейндерс
Ёши
28
Янги клуби
«Ал-Қодисия»
Собиқ клуби
«Манчестер Сити»
Трансфер қиймати
61 миллион евро
Саудия лигасидаги ўрни
Энг қиммат трансферлар орасида 5-ўрин
Саудия лигаси яна бир юлдузни қўлга киритди
Сўнгги йилларда Саудия Арабистони клублари жаҳон футболидаги машҳур ва юқори савияли футболчиларни ўз сафига жалб қилишни давом эттирмоқда. Рейндерснинг «Ал-Қодисия»га ўтиши ҳам бу жараённинг навбатдаги йирик келишувларидан бири бўлди.
Энди асосий савол — Тижани Рейндерс «Ал-Қодисия»да 61 миллион евролик трансфер қийматини оқлай оладими?
Сизча, Рейндерснинг Саудия Арабистонига кўчиши «Ал-Қодисия» учун тўғри қарорми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу хабарни Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.
…