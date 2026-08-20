Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!

·0·Спорт
Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!

Шахмат бўйича дунёнинг энг нуфузли турнирларидан бири ҳисобланган Sinquefield Cup мусобақаси драматик якун топди. АҚШ шарафини ҳимоя қилувчи гроссмейстер Уэсли Со ҳиндистонлик ёш юлдуз Рамешбабу Прагнанандҳани ҳал қилувчи тай-брекда мағлуб этиб, қаторасига иккинчи, фаолиятида эса учинчи бор бош соврин соҳибига айланди. Ўзбекистонлик ёш гроссмейстер Жавоҳир Синдаров эса дунёнинг энг кучли шахматчилари орасида кучли учликдан жой олди.

Армагеддондаги дуранг ва чемпионлик кубоги

Мусобақанинг ғолиблик баҳсида рапид йўналишидаги иккита партия ҳам дуранг билан якунлангач, чемпионлик тақдири «Армагеддон» баҳсига кўчди. Унда қора доналарда ўйнаш имтиёзига эга бўлган Уэсли Со керакли дуранг натижасини қайд этиб, турнир чемпионига айланди ва 87 500 долларлик мукофотни нақд қилди.

Ўзбекистонлик 20 ёшли истеъдод эгаси Жавоҳир Синдаров 9 та классик партия якунларига кўра 5 очко жамғариб, германиялик Винцент Кеймер билан бирга 3-ўринни эгаллади.

Sinquefield Cup: Якуний натижалар ва мукофот жамғармаси

Ўрин

Гроссмейстер / Давлат

Тўплаган очкоси / Ҳолати

Ютуқ суммаси ($)

1-ўрин

Уэсли Со (АҚШ)

Чемпион (Армагеддондаги ғалаба)

$87 500

2-ўрин

Р. Прагнанандҳа (Ҳиндистон)

Финалчи (тай-брекда мағлубият)

$77 500

3-ўрин

Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон)

9 партияда 5 очко

$42 500

3-ўрин

Винцент Кеймер (Германия)

9 партияда 5 очко

$42 500

Ўзбек шахмат мактабининг яна бир муваффақияти

Жавоҳир Синдаровнинг супертурнирда кучли учликдан ўрин олиши ва йирик мукофотга эга чиқиши унинг жаҳон шахмат элитасида мустаҳкам ўрин эгаллаб бораётганини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Жавоҳир Синдаров яқин йилларда жаҳон тожи учун даъвогарлар турнирида ғолиб чиқишга тўлиқ тайёрми?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спорт ихлосмандларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус Матео Ретеги трансферини кўриб чиқмоқдаЮвентус Матео Ретеги трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 16:18Бернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёрБернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёрБугун, 15:57Интер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкинИнтер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкинБугун, 15:54Ювентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаЮвентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:10Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиМанчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиБугун, 14:18Атлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариАтлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариБугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)