Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!
Шахмат бўйича дунёнинг энг нуфузли турнирларидан бири ҳисобланган Sinquefield Cup мусобақаси драматик якун топди. АҚШ шарафини ҳимоя қилувчи гроссмейстер Уэсли Со ҳиндистонлик ёш юлдуз Рамешбабу Прагнанандҳани ҳал қилувчи тай-брекда мағлуб этиб, қаторасига иккинчи, фаолиятида эса учинчи бор бош соврин соҳибига айланди. Ўзбекистонлик ёш гроссмейстер Жавоҳир Синдаров эса дунёнинг энг кучли шахматчилари орасида кучли учликдан жой олди.
Армагеддондаги дуранг ва чемпионлик кубоги
Мусобақанинг ғолиблик баҳсида рапид йўналишидаги иккита партия ҳам дуранг билан якунлангач, чемпионлик тақдири «Армагеддон» баҳсига кўчди. Унда қора доналарда ўйнаш имтиёзига эга бўлган Уэсли Со керакли дуранг натижасини қайд этиб, турнир чемпионига айланди ва 87 500 долларлик мукофотни нақд қилди.
Ўзбекистонлик 20 ёшли истеъдод эгаси Жавоҳир Синдаров 9 та классик партия якунларига кўра 5 очко жамғариб, германиялик Винцент Кеймер билан бирга 3-ўринни эгаллади.
Sinquefield Cup: Якуний натижалар ва мукофот жамғармаси
Ўрин
Гроссмейстер / Давлат
Тўплаган очкоси / Ҳолати
Ютуқ суммаси ($)
1-ўрин
Уэсли Со (АҚШ)
Чемпион (Армагеддондаги ғалаба)
$87 500
2-ўрин
Р. Прагнанандҳа (Ҳиндистон)
Финалчи (тай-брекда мағлубият)
$77 500
3-ўрин
Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон)
9 партияда 5 очко
$42 500
3-ўрин
Винцент Кеймер (Германия)
9 партияда 5 очко
$42 500
Ўзбек шахмат мактабининг яна бир муваффақияти
Жавоҳир Синдаровнинг супертурнирда кучли учликдан ўрин олиши ва йирик мукофотга эга чиқиши унинг жаҳон шахмат элитасида мустаҳкам ўрин эгаллаб бораётганини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров яқин йилларда жаҳон тожи учун даъвогарлар турнирида ғолиб чиқишга тўлиқ тайёрми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спорт ихлосмандларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!
…