Жон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқди

·3·Спорт
Жон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқди

Ислам Махачев навбатдаги тарихий натижага эришгач, уни UFC тарихининг энг буюк жангчиси деб атаётганлар сони кўпайди. Аммо Жон Жонс бу фикрга кескин муносабат билдирди ва россиялик жангчи ҳали GOAT мақомига лойиқлигини исботлаши кераклигини таъкидлади.

Асосий баҳс бир савол атрофида кечмоқда: Махачев ҳақиқатан ҳам Жон Жонсдан юқорига кўтарилдими?

Жонс: «Бу қандай қилиб мантиққа тўғри келади?»

Жон Жонс ижтимоий тармоқда UFC чемпионлик жангларида энг кўп ғалаба қозонган спортчилар рўйхатини эълон қилди.

«Ижтимоий тармоқларга кирдим ва янги энг буюк жангчи пайдо бўлганини эшитдим? Ҳайронман. Менга буни қандай қилиб мантиққа тўғри келишини тушунтириб беринг».

Жонснинг фикрича, Махачевнинг ҳозирги натижалари қанчalik юқори бўлмасин, уни тарихдаги мутлақ энг буюк жангчи деб аташга ҳали эрта.

Рақамлар Жонс томонида

UFC чемпионлик жангларидаги ғалабалар бўйича келтирилган рўйхатда Жон Жонс биринчи ўринни эгаллаб турибди.

Ўрин

Жангчи

Чемпионлик жангларидаги ғалаба

1

Жон Жонс

16

2–11

Волкановски, Альдо ва бошқалар

Махачевдан юқори

12

Ислам Махачев

7

Жон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқди

Махачевдан олдин Алекс Волкановски, Жозе Альдо, Исраэль Адесанья, Ренди Кутюр, Метт Хьюз, Андерсон Сильва, Валентина Шевченко, Аманда Нуньес, Деметриус Жонсон ва Жорж Сен-Пьер каби UFC афсоналари жойлашган.

Махачев эса тарих ёзишда давом этмоқда

Шу билан бирга, Ислам Махачевнинг сўнгги натижалари унинг GOAT баҳсига тобора жиддий даъвогарга айланаётганини кўрсатмоқда.

У енгил вазн тоифасида чемпионлик камарини ҳимоя қилиш бўйича рекорд ўрнатгач, кейин ярим ўрта вазнда ҳам чемпионлик баҳсида ғалаба қозонди. Сўнгги жангда у Йен Мачадо Гэррини ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этди.

Бу ғалаба Махачевга UFC тарихидаги энг узун ғалабали серия бўйича янги рекорд ўрнатиш имконини берди.

Демак, Махачевнинг ҳозирги ютуқлари уни тарихдаги энг буюклар қаторига олиб кирди. Аммо Жон Жонснинг фикрича, рўйхатнинг энг юқори поғонасига чиқиш учун бу ҳали етарли эмас.

GOAT баҳси яна қизийди

Жон Жонснинг 16 та чемпионлик жангидаги ғалабаси ва кўп йиллик устунлиги унинг асосий далили бўлиб қолмоқда. Махачев эса ҳали фаолиятини давом эттираётгани учун келажакда бу рақамларга яқинлашиш имкониятига эга.

Энди UFC мухлислари орасидаги энг қизиқ баҳс яна авж олади: ҳозирнинг ўзида Махачевни тарихдаги энг буюк жангчи деб аташ мумкинми ёки Жон Жонс ҳали ҳам бу мақомнинг асосий эгасими?

Сизнингча, UFC тарихининг энг буюк жангчиси ким — Жон Жонсми ёки Ислам Махачевми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда MMA мухлислари билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Бугун, 16:40«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этди«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этдиБугун, 16:38Месси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиМесси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 16:35Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...Бугун, 16:32Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!Бугун, 16:30Ювентус Матео Ретеги трансферини кўриб чиқмоқдаЮвентус Матео Ретеги трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди