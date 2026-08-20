Жон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқди
Ислам Махачев навбатдаги тарихий натижага эришгач, уни UFC тарихининг энг буюк жангчиси деб атаётганлар сони кўпайди. Аммо Жон Жонс бу фикрга кескин муносабат билдирди ва россиялик жангчи ҳали GOAT мақомига лойиқлигини исботлаши кераклигини таъкидлади.
Асосий баҳс бир савол атрофида кечмоқда: Махачев ҳақиқатан ҳам Жон Жонсдан юқорига кўтарилдими?
Жонс: «Бу қандай қилиб мантиққа тўғри келади?»
Жон Жонс ижтимоий тармоқда UFC чемпионлик жангларида энг кўп ғалаба қозонган спортчилар рўйхатини эълон қилди.
«Ижтимоий тармоқларга кирдим ва янги энг буюк жангчи пайдо бўлганини эшитдим? Ҳайронман. Менга буни қандай қилиб мантиққа тўғри келишини тушунтириб беринг».
Жонснинг фикрича, Махачевнинг ҳозирги натижалари қанчalik юқори бўлмасин, уни тарихдаги мутлақ энг буюк жангчи деб аташга ҳали эрта.
Рақамлар Жонс томонида
UFC чемпионлик жангларидаги ғалабалар бўйича келтирилган рўйхатда Жон Жонс биринчи ўринни эгаллаб турибди.
Ўрин
Жангчи
Чемпионлик жангларидаги ғалаба
1
Жон Жонс
16
2–11
Волкановски, Альдо ва бошқалар
Махачевдан юқори
12
7
Махачевдан олдин Алекс Волкановски, Жозе Альдо, Исраэль Адесанья, Ренди Кутюр, Метт Хьюз, Андерсон Сильва, Валентина Шевченко, Аманда Нуньес, Деметриус Жонсон ва Жорж Сен-Пьер каби UFC афсоналари жойлашган.
Махачев эса тарих ёзишда давом этмоқда
Шу билан бирга, Ислам Махачевнинг сўнгги натижалари унинг GOAT баҳсига тобора жиддий даъвогарга айланаётганини кўрсатмоқда.
У енгил вазн тоифасида чемпионлик камарини ҳимоя қилиш бўйича рекорд ўрнатгач, кейин ярим ўрта вазнда ҳам чемпионлик баҳсида ғалаба қозонди. Сўнгги жангда у Йен Мачадо Гэррини ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этди.
Бу ғалаба Махачевга UFC тарихидаги энг узун ғалабали серия бўйича янги рекорд ўрнатиш имконини берди.
Демак, Махачевнинг ҳозирги ютуқлари уни тарихдаги энг буюклар қаторига олиб кирди. Аммо Жон Жонснинг фикрича, рўйхатнинг энг юқори поғонасига чиқиш учун бу ҳали етарли эмас.
GOAT баҳси яна қизийди
Жон Жонснинг 16 та чемпионлик жангидаги ғалабаси ва кўп йиллик устунлиги унинг асосий далили бўлиб қолмоқда. Махачев эса ҳали фаолиятини давом эттираётгани учун келажакда бу рақамларга яқинлашиш имкониятига эга.
Энди UFC мухлислари орасидаги энг қизиқ баҳс яна авж олади: ҳозирнинг ўзида Махачевни тарихдаги энг буюк жангчи деб аташ мумкинми ёки Жон Жонс ҳали ҳам бу мақомнинг асосий эгасими?
Сизнингча, UFC тарихининг энг буюк жангчиси ким — Жон Жонсми ёки Ислам Махачевми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда MMA мухлислари билан улашинг.
…