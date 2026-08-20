Дастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилди
UFC'нинг енгил вазн тоифасидаги собиқ вақтинчалик чемпиони Дастин Порье Ислам Махачев ҳамда Иэн Мачадо Гэрри ўртасида кечган 5 раундлик чемпионлик тўқнашуви бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан Махачевнинг ғалабаси билан якунланган ушбу баҳсдан сўнг, Порье октагондаги кураш динамикаси ва рақибларнинг руҳий ҳолати ҳақида очиқ гапирди.
«Хаёлдаги маҳлуқ ва октагондаги ҳақиқат»: Порьенинг хулосаси
Аввал Махачев билан куч синашган Дастин Порье Иэн Гэррининг чемпионга қарши ҳимоясини алоҳида эътироф этиб, жангчиларнинг психологиясига тўхталди:
"Мен жанг айнан шундай ривожланишини кутгандим. Ҳатто Ислам бўғиш усули билан ютишини тахмин қилгандим, аммо у биринчи навбатда рақибини чарчатиб, босқичма-босқич устунлик қилади деб ўйладим. Иэн Гэрри тейкдаунларга қарши жуда яхши ҳимояланди ва клинчнинг кўплаб вазиятларида анча оқилона ҳаракат қилди.
Чунки баъзида инсонни ўз хаёлингизда ҳаддан ташқари улуғлаб юборасиз. Кейин эса у билан октагонда юзма-юз келиб, қўл бериб кўришганингизда, унинг ҳам оддий инсон эканини англайсиз. У сизнинг хаёлингиздаги даҳшатли маҳлуқ эмас.", — деди Дастин Порье.
Махачев – Гэрри тўқнашуви: Асосий тафсилотлар ва таҳлил
Кўрсаткич
Жанг натижалари ва эксперт баҳоси
Жанг мақоми
UFC чемпионлик баҳси (5 тўлиқ раунд)
Якуний натижа
Ислам Махачевнинг ғалабаси (ҳакамларнинг бир овоздан қарори)
Иэн Гэррининг ҳаракати
Партердан ҳимояланиш ва клинчда юқори савиядаги чидамлилик
Порьенинг тахмини
Махачев рақибни толиқтириб, муддатидан олдин бўғиш усулида ютиши кутилганди
Асосий психологик омил
Рақибни ортиқча улуғламаслик ва унинг ҳам инсон эканини ҳис қилиш
Махачевнинг чемпионлик синови ва дивизиондаги вазият
Дастин Порьенинг таъкидлашича, Гэрри Махачевнинг босимидан чўчимасдан ҳаракат қилгани боис жанг тўлиқ давом этди ва чемпион учун осон кечмади. Шунга қарамай, доғистонлик жангчи ўз тактикасини амалга ошириб, камарни муносиб ҳимоя қилишнинг уддасидан чиқди.
Сизнингча, Иэн Гэррининг 5 раунд давомида кўрсатган қаршилиги Махачевнинг кейинги рақиблари учун қўлланма бўла оладими ёки чемпион ҳар бир рақибга янгича услуб топа оладими?
Ўз таҳлилий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА ихлосмандларига ушбу муҳим эксперт хулосасини дарҳол улашинг!
…