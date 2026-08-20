Дастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилди

·0·Спорт
Дастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилди

UFC'нинг енгил вазн тоифасидаги собиқ вақтинчалик чемпиони Дастин Порье Ислам Махачев ҳамда Иэн Мачадо Гэрри ўртасида кечган 5 раундлик чемпионлик тўқнашуви бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан Махачевнинг ғалабаси билан якунланган ушбу баҳсдан сўнг, Порье октагондаги кураш динамикаси ва рақибларнинг руҳий ҳолати ҳақида очиқ гапирди.

«Хаёлдаги маҳлуқ ва октагондаги ҳақиқат»: Порьенинг хулосаси

Аввал Махачев билан куч синашган Дастин Порье Иэн Гэррининг чемпионга қарши ҳимоясини алоҳида эътироф этиб, жангчиларнинг психологиясига тўхталди:

"Мен жанг айнан шундай ривожланишини кутгандим. Ҳатто Ислам бўғиш усули билан ютишини тахмин қилгандим, аммо у биринчи навбатда рақибини чарчатиб, босқичма-босқич устунлик қилади деб ўйладим. Иэн Гэрри тейкдаунларга қарши жуда яхши ҳимояланди ва клинчнинг кўплаб вазиятларида анча оқилона ҳаракат қилди.

Чунки баъзида инсонни ўз хаёлингизда ҳаддан ташқари улуғлаб юборасиз. Кейин эса у билан октагонда юзма-юз келиб, қўл бериб кўришганингизда, унинг ҳам оддий инсон эканини англайсиз. У сизнинг хаёлингиздаги даҳшатли маҳлуқ эмас.", — деди Дастин Порье.

Махачев – Гэрри тўқнашуви: Асосий тафсилотлар ва таҳлил

Кўрсаткич

Жанг натижалари ва эксперт баҳоси

Жанг мақоми

UFC чемпионлик баҳси (5 тўлиқ раунд)

Якуний натижа

Ислам Махачевнинг ғалабаси (ҳакамларнинг бир овоздан қарори)

Иэн Гэррининг ҳаракати

Партердан ҳимояланиш ва клинчда юқори савиядаги чидамлилик

Порьенинг тахмини

Махачев рақибни толиқтириб, муддатидан олдин бўғиш усулида ютиши кутилганди

Асосий психологик омил

Рақибни ортиқча улуғламаслик ва унинг ҳам инсон эканини ҳис қилиш

Махачевнинг чемпионлик синови ва дивизиондаги вазият

Дастин Порьенинг таъкидлашича, Гэрри Махачевнинг босимидан чўчимасдан ҳаракат қилгани боис жанг тўлиқ давом этди ва чемпион учун осон кечмади. Шунга қарамай, доғистонлик жангчи ўз тактикасини амалга ошириб, камарни муносиб ҳимоя қилишнинг уддасидан чиқди.

Сизнингча, Иэн Гэррининг 5 раунд давомида кўрсатган қаршилиги Махачевнинг кейинги рақиблари учун қўлланма бўла оладими ёки чемпион ҳар бир рақибга янгича услуб топа оладими?

Ўз таҳлилий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА ихлосмандларига ушбу муҳим эксперт хулосасини дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиДрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиБугун, 20:57Болоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБолоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 20:16Каталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзоладиКаталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзоладиБугун, 19:34Жоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилдиЖоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилдиБугун, 18:54Геноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқдаГеноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқдаБугун, 18:12Жо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилдиЖо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилдиБугун, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)