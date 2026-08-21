«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилди

·11·Спорт
«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилди
Қисқача

Бранд Финансе рейтингида «Реал Мадрид» кетма-кет учинчи йил дунёнинг энг қиммат футбол бренди деб топилиб, 2,766 миллиард доллар қиймат ва ААА+ рейтингига эга бўлди. «Барселона» 2,276 миллиард доллар билан иккинчи ўринни эгаллади. «Арсенал» эса 1,772 миллиард долларлик бренд қиймати билан 8-ўриндан 3-поғонага кўтарилди. Кучли ўнталикдан «Бавария», «PSJ», «Манчестер Сити», «Ливерпул», «Манчестер Юнайтед», «Челси» ва «Боруссия Дортмунд» ҳам жой олди.

Лондонда жойлашган нуфузли Brand Finance халқаро консалтинг компанияси жаҳоннинг энг юқори қийматга эга бўлган 50 та футбол клуби бренди рейтингини эълон қилди. Мадриднинг «Реал» клуби кетма-кет учинчи йил сайёрамизнинг энг қиммат футбол бренди мақомини ўзида сақлаб қолди. Каталониянинг «Барселона» клуби иккинчи ўринни банд этган бўлса, Лондоннинг «Арсенал» жамоаси 8-поғонадан кучли учликка кескин кўтарилди.

«Реал»нинг етакчилиги ва «Арсенал»нинг катта сакраши

Мадридликларнинг бренд қиймати рекорд даражадаги 2,766 миллиард долларга баҳоланиб, энг юқори AAA+ рейтингига лойиқ кўрилди. Лондоннинг «Арсенал» клуби эса сўнгги йиллардаги барқарор ўсиш ва молиявий ютуқлари эвазига 1,772 миллиард долларлик кўрсаткич билан 8-ўриндан тўғридан-тўғри 3-поғонага сакради.

Дунёнинг энг қиммат 10 та футбол клуби бренди (Brand Finance)

Ўрин

Клуб номи (Мамлакат)

Бренд қиймати

Бренд рейтинги

1

«Реал Мадрид» (Испания)

$2,766 млрд

AAA+

2

«Барселона» (Испания)

$2,276 млрд

AAA+

3

«Арсенал» (Англия)

$1,772 млрд

AAA+

4

«Бавария» (Германия)

$1,748 млрд

AAA+

5

«ПСЖ» (Франция)

$1,734 млрд

AAA

6

«Манчестер Сити» (Англия)

$1,709 млрд

AAA

7

«Ливерпуль» (Англия)

$1,695 млрд

AAA+

8

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

$1,659 млрд

AAA+

9

«Челси» (Англия)

$1,101 млрд

AAA+

10

«Боруссия Дортмунд» (Германия)

$766 млн

AAA

Кучли 25 таликдан жой олган бошқа грандлар

Рўйхатнинг юқори ярмидан «Атлетико Мадрид», «Интер», «Тоттенхэм», «Милан», «Астон Вилла», «Ювентус», «Ньюкасл», «Байер Леверкузен», «Спортинг», «Наполи», «Лейпциг», «Бенфика», «Аякс», «Рома» ва «Порту» каби Европанинг номдор клублари ҳам муносиб ўрин эгаллади.

Сизнингча, «Реал Мадрид» яқин йилларда ҳам маркетинг ва бренд қиймати бўйича жаҳондаги мутлақ етакчилигини сақлаб қола оладими ёки АПЛ грандлари уларни қувиб ўтадими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол иқтисодиётига қизиқувчи дўстларингизга ушбу муҳим рейтингни дарҳол улашинг!

Реал МадридБарселонаАрсеналБренд ФайнансБавария Мюнхен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиДеку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиБугун, 10:11Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайдиТрой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайдиБугун, 10:01Алонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолдиАлонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолдиБугун, 09:51«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилди«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилдиБугун, 09:42«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирдиБугун, 09:34Рамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиРамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиБугун, 09:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)