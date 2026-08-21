«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилди
Бранд Финансе рейтингида «Реал Мадрид» кетма-кет учинчи йил дунёнинг энг қиммат футбол бренди деб топилиб, 2,766 миллиард доллар қиймат ва ААА+ рейтингига эга бўлди. «Барселона» 2,276 миллиард доллар билан иккинчи ўринни эгаллади. «Арсенал» эса 1,772 миллиард долларлик бренд қиймати билан 8-ўриндан 3-поғонага кўтарилди. Кучли ўнталикдан «Бавария», «PSJ», «Манчестер Сити», «Ливерпул», «Манчестер Юнайтед», «Челси» ва «Боруссия Дортмунд» ҳам жой олди.
Лондонда жойлашган нуфузли Brand Finance халқаро консалтинг компанияси жаҳоннинг энг юқори қийматга эга бўлган 50 та футбол клуби бренди рейтингини эълон қилди. Мадриднинг «Реал» клуби кетма-кет учинчи йил сайёрамизнинг энг қиммат футбол бренди мақомини ўзида сақлаб қолди. Каталониянинг «Барселона» клуби иккинчи ўринни банд этган бўлса, Лондоннинг «Арсенал» жамоаси 8-поғонадан кучли учликка кескин кўтарилди.
«Реал»нинг етакчилиги ва «Арсенал»нинг катта сакраши
Мадридликларнинг бренд қиймати рекорд даражадаги 2,766 миллиард долларга баҳоланиб, энг юқори AAA+ рейтингига лойиқ кўрилди. Лондоннинг «Арсенал» клуби эса сўнгги йиллардаги барқарор ўсиш ва молиявий ютуқлари эвазига 1,772 миллиард долларлик кўрсаткич билан 8-ўриндан тўғридан-тўғри 3-поғонага сакради.
Дунёнинг энг қиммат 10 та футбол клуби бренди (Brand Finance)
Ўрин
Клуб номи (Мамлакат)
Бренд қиймати
Бренд рейтинги
1
«Реал Мадрид» (Испания)
$2,766 млрд
AAA+
2
«Барселона» (Испания)
$2,276 млрд
AAA+
3
«Арсенал» (Англия)
$1,772 млрд
AAA+
4
«Бавария» (Германия)
$1,748 млрд
AAA+
5
«ПСЖ» (Франция)
$1,734 млрд
AAA
6
«Манчестер Сити» (Англия)
$1,709 млрд
AAA
7
«Ливерпуль» (Англия)
$1,695 млрд
AAA+
8
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
$1,659 млрд
AAA+
9
«Челси» (Англия)
$1,101 млрд
AAA+
10
«Боруссия Дортмунд» (Германия)
$766 млн
AAA
Кучли 25 таликдан жой олган бошқа грандлар
Рўйхатнинг юқори ярмидан «Атлетико Мадрид», «Интер», «Тоттенхэм», «Милан», «Астон Вилла», «Ювентус», «Ньюкасл», «Байер Леверкузен», «Спортинг», «Наполи», «Лейпциг», «Бенфика», «Аякс», «Рома» ва «Порту» каби Европанинг номдор клублари ҳам муносиб ўрин эгаллади.
Сизнингча, «Реал Мадрид» яқин йилларда ҳам маркетинг ва бренд қиймати бўйича жаҳондаги мутлақ етакчилигини сақлаб қола оладими ёки АПЛ грандлари уларни қувиб ўтадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол иқтисодиётига қизиқувчи дўстларингизга ушбу муҳим рейтингни дарҳол улашинг!
…