Илон Маск «Эвертон»ни сотиб оладими? Унга таклиф билдирилди

·26·Спорт
Илон Маск «Эвертон»ни сотиб оладими? Унга таклиф билдирилди

Америкалик миллиардер Илон Маск Англия Премьер-лигасида иштирок этувчи «Эвертон» футбол клубини сотиб олишга чақирилди. Бу таклиф клубнинг собиқ ҳимоячиси Майкл Болл томонидан билдирилди. Бу ҳақда TEAMtalk нашри хабар берди.

9 октябрь куни Майкл Болл X ижтимоий тармоғида Илон Маскка мурожаат қилиб, уни «Эвертон»ни сотиб олишга чақирди. У миллиардерга «Ливерпуль»га сармоя киритган Жефф Безос билан рақобатлашишни таклиф қилди.

Бу мурожаат «Эвертон»нинг амалдаги эгалари — The Friedkin Group клубга янги сармоядорларни жалб қилиш имкониятларини ўрганаётганини, жумладан, назорат пакетини сотиш эҳтимолини кўриб чиқаётганини маълум қилганидан кейин янгради. Компания клубни 2024 йил декабрь ойида сотиб олган. Ҳозирда эҳтимолий битим жараёнида Moelis & Company инвестиция банки маслаҳатчи сифатида иштирок этмоқда.

Қайд этиш жоизки, 2026 йил август ойида Жефф Безос ҳам иштирок этган инвесторлар консорциуми «Ливерпуль» клубининг 38 фоиз улушини сотиб олгани хабар қилинганди. Шу тариқа, Майкл Болл Маскни «Эвертон»га сармоя киритиш орқали шаҳарнинг бошқа йирик клуби билан рақобатга қўшилишга чақирмоқда.

Бироқ ҳозирча Илон Маскнинг «Эвертон»ни сотиб олиш нияти борлиги ёки клуб раҳбарияти билан музокаралар олиб бораётгани ҳақида расмий маълумот йўқ. Шу боис бу хабарни амалга ошиши мумкин бўлган битим эмас, балки собиқ футболчининг оммавий таклифи сифатида баҳолаш лозим.

Илон МаскЭвертонМайкл БоллЖефф Безос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиЭвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқлади19 август 15:53АПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиАПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этди19 сентябр 21:13“Эвертон” ва “Манчестер Сити” тўқнашуви интригага бой кечди“Эвертон” ва “Манчестер Сити” тўқнашуви интригага бой кечди5 май 02:00Эвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаЭвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқда7 июл 15:15"Манчестер Сити" "Эвертон"га қарши: чемпионлик йўлида ҳал қилувчи ўйин"Манчестер Сити" "Эвертон"га қарши: чемпионлик йўлида ҳал қилувчи ўйин2 май 07:27“Тоттенҳэм” элитада қолиш учун “Эвертон”га қарши чиқади“Тоттенҳэм” элитада қолиш учун “Эвертон”га қарши чиқади24 май 19:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди