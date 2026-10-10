Илон Маск «Эвертон»ни сотиб оладими? Унга таклиф билдирилди
Америкалик миллиардер Илон Маск Англия Премьер-лигасида иштирок этувчи «Эвертон» футбол клубини сотиб олишга чақирилди. Бу таклиф клубнинг собиқ ҳимоячиси Майкл Болл томонидан билдирилди. Бу ҳақда TEAMtalk нашри хабар берди.
9 октябрь куни Майкл Болл X ижтимоий тармоғида Илон Маскка мурожаат қилиб, уни «Эвертон»ни сотиб олишга чақирди. У миллиардерга «Ливерпуль»га сармоя киритган Жефф Безос билан рақобатлашишни таклиф қилди.
Бу мурожаат «Эвертон»нинг амалдаги эгалари — The Friedkin Group клубга янги сармоядорларни жалб қилиш имкониятларини ўрганаётганини, жумладан, назорат пакетини сотиш эҳтимолини кўриб чиқаётганини маълум қилганидан кейин янгради. Компания клубни 2024 йил декабрь ойида сотиб олган. Ҳозирда эҳтимолий битим жараёнида Moelis & Company инвестиция банки маслаҳатчи сифатида иштирок этмоқда.
Қайд этиш жоизки, 2026 йил август ойида Жефф Безос ҳам иштирок этган инвесторлар консорциуми «Ливерпуль» клубининг 38 фоиз улушини сотиб олгани хабар қилинганди. Шу тариқа, Майкл Болл Маскни «Эвертон»га сармоя киритиш орқали шаҳарнинг бошқа йирик клуби билан рақобатга қўшилишга чақирмоқда.
Бироқ ҳозирча Илон Маскнинг «Эвертон»ни сотиб олиш нияти борлиги ёки клуб раҳбарияти билан музокаралар олиб бораётгани ҳақида расмий маълумот йўқ. Шу боис бу хабарни амалга ошиши мумкин бўлган битим эмас, балки собиқ футболчининг оммавий таклифи сифатида баҳолаш лозим.
Изоҳлар 0
…