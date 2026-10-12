«Пахтакор» ОЧЛда «Ал Қодисия» билан дуранг ўйнади

·6·Спорт
«Пахтакор» ОЧЛда «Ал Қодисия» билан дуранг ўйнади

Осиё чемпионлар лигаси элит турнирининг Ғарбий минтақаси доирасида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби Саудия Арабистонининг «Ал Қодисия» жамоасига қарши майдонга тушди. Учрашув 1:1 ҳисобида якунланди. Ўйинда дастлаб меҳмонлар ҳисобни очди, кейинчалик «Пахтакор» пенальти орқали мувозанатни тиклади.

«Ал Қодисия» футболчиси Тейани Рейндeрс 35-дақиқада гол уриб, жамоасини олдинга олиб чиқди. «Пахтакор» эса 89-дақиқада Достонбек Ҳамдамовнинг пенальтидан киритган голи эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди.

Учрашув статистикасига кўра, тўп назорати бўйича «Ал Қодисия» 54 фоиз билан устунлик қилди. «Пахтакор»да бу кўрсаткич 46 фоизни ташкил этди.

Дарвоза томон йўлланган зарбалар сонида ҳам мезбонлар олдинда бўлди: «Пахтакор» 19 марта, рақиб эса 15 марта зарба берди. Бироқ дарвозага аниқ йўлланган зарбалар «Ал Қодисия»да кўпроқ бўлди, 3 тага қарши 2 та.

Бурчак зарбаларида саудияликлар 7:5 ҳисобида устун келди. Паслар сони «Ал Қодисия»да 521 та, «Пахтакор»да эса 449 тани ташкил этди. Фоллар бўйича «Пахтакор» 9 марта, рақиб 13 марта қоида бузди. Ҳар икки жамоа биттадан сариқ карточка олди.

ПахтакорАл ҚодисияДостонбек ҲамдамовТейани РейндeрсОсиё чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?Бугун 18:20«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?Бугун 17:00Каннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирдиКаннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирди12 август 06:13«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн» тор-мор этилди (видео)«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн» тор-мор этилди (видео)11 август 22:40Ҳамдамов дербини ҳал қилди: «Пахтакор» пешқадамга яқинлашдиҲамдамов дербини ҳал қилди: «Пахтакор» пешқадамга яқинлашди26 июл 22:37«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олди«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олди20 август 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди