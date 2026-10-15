Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши мағлубият ва Неъматов атрофидаги шов-шувга нуқта қўйди

·0·Спорт
Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши мағлубият ва Неъматов атрофидаги шов-шувга нуқта қўйди

ОЧЛ-2 мусобақаси доирасида Қаршининг «Насаф» жамоаси ўз майдонида БААнинг «Ал Ваҳда» клубини қабул қилиб, 1:2 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди. Беллашув драматик воқеаларга, айниқса дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг пенальтини амалга ошириши ва ундан сўнг ўтказиб юборилган голга бой бўлди.

Учрашувдан кейин ташкил этилган матбуот анжуманида «аждарлар» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев журналистларнинг кескин саволларига батафсил ва очиқ жавоб қайтарди.

«Икки бўлимда икки хил жамоа кўрдик»

Рўзиқул Бердиев учрашувдаги тафовут ва жамоанинг асосий камчилиги сифатида биринчи бўлимдаги ортиқча ҳаяжонни кўрсатди:

  • Биринчи бўлимдаги хатолар: «Биринчи бўлимни ёмон ўтказдик, рақибга имконият бердик. Йигитларда тушунарсиз бир ҳаяжон сезилиб турди ва айнан шу сабаб оддий вазиятларда тўпни олдириб қўйиб, иккита гол ўтказдик;

  • Иккинчи бўлимдаги ўзгариш: Ҳисоб 0:2 бўлиб турганида йигитлар руҳий тўсиқни енгиб ўтиб, эркинроқ ҳаракат қилишди, кўплаб вазиятлар яратишди. Бугунги ўйинимизга қараганда, биз мағлубиятга мутлақо муносиб эмасдик;

  • Шошқалоқлик ва қарорлар: Ҳаяжон ва шошқалоқлик сабабли баъзи стандарт вазиятларда нотўғри қарорлар қабул қилинди. Масалан, Зафармурод жарима майдонига ёриб кирган вазиятда ўзи зарба бериши керак эди, аммо пас узатишни маъқул кўрди. Бундай пайтда омад ҳам биздан юз ўгирди».

Бобур ва Сардорнинг захирада қолдирилиши сабаби нимада?

Журналистлар одатда асосий таркибда кўришга ўрганиб қолган етакчилар — Сардор Баҳромов ҳамда Бобур Абдуҳолиқовнинг иккинчи бўлимда майдонга туширилганига ҳам тўхталиб ўтилди:

  • Сардорга дам берилди: Кўп ўйинларда иштирок этгани ва Мурод ҳам сафга тайёр бўлиб қайтгани сабабли унга бироз дам беришга қарор қилинган;

  • Ҳужумчига сигнал: Бобурнинг сўнгги ўйинлардаги самарадорлигидан келиб чиқиб захира танланди. Бош мураббийнинг фикрича, агар ҳужумчи ўз вазифасини тўлиқ бажармаса, таркибда ўзгариш қилиш табиий ҳолат ҳисобланади.

Нега пенальтини Неъматов тепди? Таваккалчилик оқибати

Матбуот анжуманининг энг қизғин қисми жамоа дарвозабони Абдувоҳид Неъматовнинг 11 метрлик жарима зарбасини амалга ошириши билан боғлиқ бўлди:

  • Кутилмаган ташаббус: «Бизда пенальтини доимо Шароф Муҳитдинов тепади, у машғулотларда ҳам шу бўйича ишлайди. Мен ҳам Шароф тўпни қўйганида у тепса керак деб ўйлагандим. Аммо тўпни негадир Воҳид олиб тепди. Бу биз учун ҳам бироз тушунарсиз бўлди;

  • Катта таваккалчилик: Албатта, дарвозабоннинг ўз жойини ташлаб келиб зарба бериши улкан таваккалчилик. Агар гол бўлганида, ҳаммаси тўғридек кўринарди. Бироқ тўп қайтгач, дарвозамизга гол киритилиши шу таваккалнинг аччиқ оқибати бўлди. Бу майдонда футболчиларнинг ўзаро қабул қилган қарори эди ва уни ўзларидан сўраймиз».

Тармоқлардаги танқидлар: «Бу Воҳиднинг муаммоси эмас»

Ижтимоий тармоқларда мағлубиятда асосий айбдор сифатида Неъматовни кўрсатишаётгани ва унга босим ошаётганига Бердиев кескин ва мустаҳкам жавоб берди:

  • Изоҳларга эътибор йўқ: «Футболчилар тармоқдаги изоҳларга қараб яшамайди. Агар уларга эътибор қаратишса, руҳан қийналиб қолишади;

  • Тўлиқ ишонч: Абдувоҳид руҳий босимларга дош бера оладиган йигит. У жамоамиз учун не-не муҳим ўйинларда ғалаба келтирган, совринлар ютишимизга беқиёс ҳисса қўшган. Биз томондан унга ҳеч қандай босим бўлмайди;

  • Қатъий позиция: Кимдир Абдувоҳидга салбий изоҳ ёзса ёки у кимгадир ёқмаса — бу ўша одамнинг шахсий муаммоси. Бу дарвозабонимизнинг ҳам, “Насаф”нинг ҳам муаммоси эмас», — дея сўзини якунлади мутахассис.

ОЧЛ-2НасафАл ВаҳдаАбдувоҳид Неъматов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОЧЛ-2 баҳси: «Ал Холидия» — «Насаф» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиОЧЛ-2 баҳси: «Ал Холидия» — «Насаф» учрашуви асосий таркиблари эълон қилинди16 сентябр 20:56Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилдиРўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилди13 октябр 22:23Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?22 сентябр 21:58Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...14 июл 23:31ЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирдиЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирди26 июн 20:31Ўзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳоларЎзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳолар24 июн 00:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди