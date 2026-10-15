Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши мағлубият ва Неъматов атрофидаги шов-шувга нуқта қўйди
ОЧЛ-2 мусобақаси доирасида Қаршининг «Насаф» жамоаси ўз майдонида БААнинг «Ал Ваҳда» клубини қабул қилиб, 1:2 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди. Беллашув драматик воқеаларга, айниқса дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг пенальтини амалга ошириши ва ундан сўнг ўтказиб юборилган голга бой бўлди.
Учрашувдан кейин ташкил этилган матбуот анжуманида «аждарлар» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев журналистларнинг кескин саволларига батафсил ва очиқ жавоб қайтарди.
«Икки бўлимда икки хил жамоа кўрдик»
Рўзиқул Бердиев учрашувдаги тафовут ва жамоанинг асосий камчилиги сифатида биринчи бўлимдаги ортиқча ҳаяжонни кўрсатди:
Биринчи бўлимдаги хатолар: «Биринчи бўлимни ёмон ўтказдик, рақибга имконият бердик. Йигитларда тушунарсиз бир ҳаяжон сезилиб турди ва айнан шу сабаб оддий вазиятларда тўпни олдириб қўйиб, иккита гол ўтказдик;
Иккинчи бўлимдаги ўзгариш: Ҳисоб 0:2 бўлиб турганида йигитлар руҳий тўсиқни енгиб ўтиб, эркинроқ ҳаракат қилишди, кўплаб вазиятлар яратишди. Бугунги ўйинимизга қараганда, биз мағлубиятга мутлақо муносиб эмасдик;
Шошқалоқлик ва қарорлар: Ҳаяжон ва шошқалоқлик сабабли баъзи стандарт вазиятларда нотўғри қарорлар қабул қилинди. Масалан, Зафармурод жарима майдонига ёриб кирган вазиятда ўзи зарба бериши керак эди, аммо пас узатишни маъқул кўрди. Бундай пайтда омад ҳам биздан юз ўгирди».
Бобур ва Сардорнинг захирада қолдирилиши сабаби нимада?
Журналистлар одатда асосий таркибда кўришга ўрганиб қолган етакчилар — Сардор Баҳромов ҳамда Бобур Абдуҳолиқовнинг иккинчи бўлимда майдонга туширилганига ҳам тўхталиб ўтилди:
Сардорга дам берилди: Кўп ўйинларда иштирок этгани ва Мурод ҳам сафга тайёр бўлиб қайтгани сабабли унга бироз дам беришга қарор қилинган;
Ҳужумчига сигнал: Бобурнинг сўнгги ўйинлардаги самарадорлигидан келиб чиқиб захира танланди. Бош мураббийнинг фикрича, агар ҳужумчи ўз вазифасини тўлиқ бажармаса, таркибда ўзгариш қилиш табиий ҳолат ҳисобланади.
Нега пенальтини Неъматов тепди? Таваккалчилик оқибати
Матбуот анжуманининг энг қизғин қисми жамоа дарвозабони Абдувоҳид Неъматовнинг 11 метрлик жарима зарбасини амалга ошириши билан боғлиқ бўлди:
Кутилмаган ташаббус: «Бизда пенальтини доимо Шароф Муҳитдинов тепади, у машғулотларда ҳам шу бўйича ишлайди. Мен ҳам Шароф тўпни қўйганида у тепса керак деб ўйлагандим. Аммо тўпни негадир Воҳид олиб тепди. Бу биз учун ҳам бироз тушунарсиз бўлди;
Катта таваккалчилик: Албатта, дарвозабоннинг ўз жойини ташлаб келиб зарба бериши улкан таваккалчилик. Агар гол бўлганида, ҳаммаси тўғридек кўринарди. Бироқ тўп қайтгач, дарвозамизга гол киритилиши шу таваккалнинг аччиқ оқибати бўлди. Бу майдонда футболчиларнинг ўзаро қабул қилган қарори эди ва уни ўзларидан сўраймиз».
Тармоқлардаги танқидлар: «Бу Воҳиднинг муаммоси эмас»
Ижтимоий тармоқларда мағлубиятда асосий айбдор сифатида Неъматовни кўрсатишаётгани ва унга босим ошаётганига Бердиев кескин ва мустаҳкам жавоб берди:
Изоҳларга эътибор йўқ: «Футболчилар тармоқдаги изоҳларга қараб яшамайди. Агар уларга эътибор қаратишса, руҳан қийналиб қолишади;
Тўлиқ ишонч: Абдувоҳид руҳий босимларга дош бера оладиган йигит. У жамоамиз учун не-не муҳим ўйинларда ғалаба келтирган, совринлар ютишимизга беқиёс ҳисса қўшган. Биз томондан унга ҳеч қандай босим бўлмайди;
Қатъий позиция: Кимдир Абдувоҳидга салбий изоҳ ёзса ёки у кимгадир ёқмаса — бу ўша одамнинг шахсий муаммоси. Бу дарвозабонимизнинг ҳам, “Насаф”нинг ҳам муаммоси эмас», — дея сўзини якунлади мутахассис.
Изоҳлар 0
…