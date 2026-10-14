Қозоғистон бокс юлдузлари нега Ўзбекистонга келди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистонлик бокс усталари ўз миллий чемпионати олдидан тайёргарлик кўриш учун Ўзбекистонга келди.
- Улар Тошкентда кучли спарринг шериклар, тажрибали мураббийлар ва Акмал Ҳасановнинг талабчан машғулотларидан фойдаланмоқда.
- Ушбу 14 кунлик қўшма ўқув-машғулот йиғини 5–18 октябр кунлари бўлиб ўтади, биринчи босқич Тошкентда, кейин эса Янгиобод тоғли базасида давом этади.
Қозоғистоннинг бир қатор маҳоратли чарм қўлқоп усталари ўз миллий чемпионати олдидан тайёргарлик базаси сифатида айнан Ўзбекистонни танлади. Sports.kz нашри хабарига кўра, қўшни давлат боксчилари ҳозирги кунда Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари билан биргаликда қўшма ўқув-машғулот йиғинида иштирок этмоқда.
Ўзбекистон терма жамоаси катта мураббийи Акмал Ҳасанов мазкур халқаро йиғин ва қардош спортчиларнинг ташрифи ҳақидаги тафсилотларни очиқлади.
«Сабаби оддий: Бу ерда ўз ишининг ҳақиқий усталари бор»
Қозоғистонлик спортчиларнинг тайёргарлик учун Тошкентни танлаганига оид асосий сабаблар қуйидагича изоҳланди:
Кучли спарринг шериклар: «Қозоғистонлик биродарларимиз ҳозир Ўзбекистонда. Улар бу ерда ўз миллий чемпионатига ҳозирлик кўрмоқда. Сабаби жуда оддий: Ўзбекистонда кучли рақиб-спаррингдошлар, тажрибали мураббийлар ва ўз ишининг чинакам усталари етарли», дейилади хабарда;
Акмал Ҳасанов мактаби: Ўқув-машғулот жараёнига бевосита Ўзбекистон миллий терма жамоасининг катта мураббийи Акмал Ҳасанов раҳбарлик қилмоқда;
Юқори талабчанлик: Машғулотларда Ҳасановнинг катта тажрибаси, аниқ кўрсатмалари ва қатъий талабчанлиги қўшма жараённинг ҳар бир дақиқасида яққол намоён бўлмоқда.
14 кунлик махсус дастур: Тошкентдан Янгиобод чўққиларигача
Халқаро йиғин режаси пухта ишланган дастур асосида икки босқичда амалга оширилмоқда:
Муддати ва давомийлиги: Қўшма ўқув-машғулот лагери 14 кунга мўлжалланган бўлиб, 5–18 октябрь кунлари Ўзбекистон майдонларида бўлиб ўтади;
Илк босқич: Машғулотларнинг дастлабки қисми пойтахт Тошкент шаҳридаги Республика олимпия захиралари коллежи базасида ўтказилди;
Тоғли базадаги интенсив спарринглар: Тайёргарликнинг энг оғир, интенсив ва ҳал қилувчи спарринг босқичи учун боксчилар Янгиободдаги машҳур баланд тоғли спорт базасига кўчирилди.
Тараздаги катта жанглар кутмоқда
Ушбу йиғиндан сўнг қозоғистонлик чарм қўлқоп усталари тўғридан-тўғри ўз ички биринчиликларига йўл олади:
Мусобақа санаси: Бокс бўйича 2026 йилги Қозоғистон чемпионати 29 октябрдан 6 ноябргача бўлган муддатда ўтказилади;
Мезбон шаҳар: Мазкур мамлакат биринчилигига Тараз шаҳри мезбонлик қилади.
Жаҳон боксида етакчилик қилаётган Ўзбекистон бокс мактаби билан ҳамкорликдаги бундай йиғинлар икки давлат спортчилари учун ҳам тажриба алмашиш ва юқори спорт формасига киришда муҳим аҳамият касб этмоқда.
Изоҳлар 0
…