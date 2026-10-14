Қозоғистон бокс юлдузлари нега Ўзбекистонга келди?

·17·Спорт
Қозоғистон бокс юлдузлари нега Ўзбекистонга келди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистонлик бокс усталари ўз миллий чемпионати олдидан тайёргарлик кўриш учун Ўзбекистонга келди.
  • Улар Тошкентда кучли спарринг шериклар, тажрибали мураббийлар ва Акмал Ҳасановнинг талабчан машғулотларидан фойдаланмоқда.
  • Ушбу 14 кунлик қўшма ўқув-машғулот йиғини 5–18 октябр кунлари бўлиб ўтади, биринчи босқич Тошкентда, кейин эса Янгиобод тоғли базасида давом этади.

Қозоғистоннинг бир қатор маҳоратли чарм қўлқоп усталари ўз миллий чемпионати олдидан тайёргарлик базаси сифатида айнан Ўзбекистонни танлади. Sports.kz нашри хабарига кўра, қўшни давлат боксчилари ҳозирги кунда Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари билан биргаликда қўшма ўқув-машғулот йиғинида иштирок этмоқда.

Ўзбекистон терма жамоаси катта мураббийи Акмал Ҳасанов мазкур халқаро йиғин ва қардош спортчиларнинг ташрифи ҳақидаги тафсилотларни очиқлади.

«Сабаби оддий: Бу ерда ўз ишининг ҳақиқий усталари бор»

Қозоғистонлик спортчиларнинг тайёргарлик учун Тошкентни танлаганига оид асосий сабаблар қуйидагича изоҳланди:

  • Кучли спарринг шериклар: «Қозоғистонлик биродарларимиз ҳозир Ўзбекистонда. Улар бу ерда ўз миллий чемпионатига ҳозирлик кўрмоқда. Сабаби жуда оддий: Ўзбекистонда кучли рақиб-спаррингдошлар, тажрибали мураббийлар ва ўз ишининг чинакам усталари етарли», дейилади хабарда;

  • Акмал Ҳасанов мактаби: Ўқув-машғулот жараёнига бевосита Ўзбекистон миллий терма жамоасининг катта мураббийи Акмал Ҳасанов раҳбарлик қилмоқда;

  • Юқори талабчанлик: Машғулотларда Ҳасановнинг катта тажрибаси, аниқ кўрсатмалари ва қатъий талабчанлиги қўшма жараённинг ҳар бир дақиқасида яққол намоён бўлмоқда.

14 кунлик махсус дастур: Тошкентдан Янгиобод чўққиларигача

Халқаро йиғин режаси пухта ишланган дастур асосида икки босқичда амалга оширилмоқда:

  • Муддати ва давомийлиги: Қўшма ўқув-машғулот лагери 14 кунга мўлжалланган бўлиб, 5–18 октябрь кунлари Ўзбекистон майдонларида бўлиб ўтади;

  • Илк босқич: Машғулотларнинг дастлабки қисми пойтахт Тошкент шаҳридаги Республика олимпия захиралари коллежи базасида ўтказилди;

  • Тоғли базадаги интенсив спарринглар: Тайёргарликнинг энг оғир, интенсив ва ҳал қилувчи спарринг босқичи учун боксчилар Янгиободдаги машҳур баланд тоғли спорт базасига кўчирилди.

Тараздаги катта жанглар кутмоқда

Ушбу йиғиндан сўнг қозоғистонлик чарм қўлқоп усталари тўғридан-тўғри ўз ички биринчиликларига йўл олади:

  • Мусобақа санаси: Бокс бўйича 2026 йилги Қозоғистон чемпионати 29 октябрдан 6 ноябргача бўлган муддатда ўтказилади;

  • Мезбон шаҳар: Мазкур мамлакат биринчилигига Тараз шаҳри мезбонлик қилади.

Жаҳон боксида етакчилик қилаётган Ўзбекистон бокс мактаби билан ҳамкорликдаги бундай йиғинлар икки давлат спортчилари учун ҳам тажриба алмашиш ва юқори спорт формасига киришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Қозоғистон бокс чемпионаты 2026Акмал ҲасановТошкент Олимпия захиралариЎзбекистон терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида мутлақ етакчилик: Ўзбекистон ярим финалга 7 та боксчи билан чиқди!Осиё ўйинларида мутлақ етакчилик: Ўзбекистон ярим финалга 7 та боксчи билан чиқди!28 сентябр 23:12Осиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтариладиОсиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтарилади27 сентябр 21:13«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди24 сентябр 12:04«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди22 сентябр 19:27Дана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасидаДана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасида27 сентябр 23:10Феруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошладиФеруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошлади24 сентябр 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди