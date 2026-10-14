Майкл Пейж Misfits Boxing билан тузилган шов-шувли шартнома тафсилотларини ошкор қилди

·0·Спорт
Майкл Пейж Misfits Boxing билан тузилган шов-шувли шартнома тафсилотларини ошкор қилди

Англиялик 39 ёшли машҳур жангчи Майкл Пейж UFC билан хайрлашганидан сўнг шов-шувли баёнот билан чиқди. Сентябрь ойида ўзбекистонлик спортчи Нурсултон Рўзибоев устидан қозонилган ғалабадан кейин ташкилот билан йўллари ажрашган тажрибали спортчи эндиликда фаолиятини Misfits Boxing промоушенида давом эттиради.

Yahoo нашрига интервью берган Пейжнинг таъкидлашича, янги лигадаги молиявий шартлар дунёнинг энг етакчи ММА ташкилоти таклиф қилганидан сезиларли даражада юқори бўлиб чиқди.

«Камроқ жанг ва икки баробар кўпроқ гонорар»

Майкл Пейж янги шартномаси бўйича аниқ рақамларни ошкор қилмаган бўлса-да, келишув молиявий томондан бир неча баробар фойдалироқ эканини очиқлади:

  • Молиявий ўсиш: «Мен UFC’дан кетдим ва камроқ вақт ичида кўпроқ — тахминан икки баравар кўпроқ пул ишлайман», — деди спортчи;

  • 3 та баҳс етарли: Янги шартнома бор-йўғи 3 та жангга мўлжалланган. Пейжнинг сўзларига кўра, айнан шу учта баҳсда у UFC’даги бутун фаолияти давомида ишлаб топган жами даромадидан ҳам кўпроқ пул олади;

  • Миннатдорлик: «Бу жуда ёқимли. Фаолиятим давомида кўп меҳнат қилдим ва бунга тўлиқ лойиқман деб ҳисоблайман, шу боис ҳозирги ҳолатимдан миннатдорман», — дея қўшимча қилди у.

UFC раҳбариятига эътирозлар: «Жангчиларни чеклаб қўйишади»

Пейж 2024 йилда UFC сафига қўшилган ва октагонда 6 та жанг ўтказиб, 5 тасида ғалаба қозонишга муваффақ бўлган эди. Бироқ промоушен сиёсати уни қаноатлантирмаган:

  • Ижодкорликка тўсиқ: Спортчининг айтишича, лига раҳбарияти унинг ўзига хос ноодатий ва томошабоп услубини (ижодкорлигини) чеклаган ҳамда қизиқарли, катта жангларни ташкил қилиб бермаган;

  • Лига сиёсати танқиди: «Менинг назаримда, бу шармандалик. Менимча, UFC ўз жангчилари учун анча кўпроқ иш қилиши, уларни кўпроқ қўллаб-қувватлаши мумкин эди», — деб таъкидлади англиялик фахрий;

  • ММА гиганти эканини тан олиш: Шунга қарамай, у лиганинг мавқеини камситмади: «Қандай бўлмасин, сизга ёқадими ёки йўқми, улар аралаш яккакурашлар бўйича жаҳондаги энг йирик ташкилотдир. Уларни қадрлаш керак, у ерда чиндан ҳам юқори иқтидорли жангчилар тўпланган».

Майкл Пейжнинг бокс йўналишига ўтиши ва Misfits Boxing сафига қўшилиши унинг мухлислари учун янги қизиқарли тўқнашувларни ваъда қилмоқда.

Майкл ПейжUFCНурсултон РўзибоевMisfits Boxing
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқдиРўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқди21 август 18:00UFC рейтинги янгиланди: ушбу рейтингда уч ўзбекистонлик борUFC рейтинги янгиланди: ушбу рейтингда уч ўзбекистонлик бор5 август 06:17Нурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиНурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилинди4 июл 14:40«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг7 сентябр 20:17Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?7 сентябр 12:20Дана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасидаДана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасида27 сентябр 23:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди