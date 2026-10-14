Майкл Пейж Misfits Boxing билан тузилган шов-шувли шартнома тафсилотларини ошкор қилди
Англиялик 39 ёшли машҳур жангчи Майкл Пейж UFC билан хайрлашганидан сўнг шов-шувли баёнот билан чиқди. Сентябрь ойида ўзбекистонлик спортчи Нурсултон Рўзибоев устидан қозонилган ғалабадан кейин ташкилот билан йўллари ажрашган тажрибали спортчи эндиликда фаолиятини Misfits Boxing промоушенида давом эттиради.
Yahoo нашрига интервью берган Пейжнинг таъкидлашича, янги лигадаги молиявий шартлар дунёнинг энг етакчи ММА ташкилоти таклиф қилганидан сезиларли даражада юқори бўлиб чиқди.
«Камроқ жанг ва икки баробар кўпроқ гонорар»
Майкл Пейж янги шартномаси бўйича аниқ рақамларни ошкор қилмаган бўлса-да, келишув молиявий томондан бир неча баробар фойдалироқ эканини очиқлади:
Молиявий ўсиш: «Мен UFC’дан кетдим ва камроқ вақт ичида кўпроқ — тахминан икки баравар кўпроқ пул ишлайман», — деди спортчи;
3 та баҳс етарли: Янги шартнома бор-йўғи 3 та жангга мўлжалланган. Пейжнинг сўзларига кўра, айнан шу учта баҳсда у UFC’даги бутун фаолияти давомида ишлаб топган жами даромадидан ҳам кўпроқ пул олади;
Миннатдорлик: «Бу жуда ёқимли. Фаолиятим давомида кўп меҳнат қилдим ва бунга тўлиқ лойиқман деб ҳисоблайман, шу боис ҳозирги ҳолатимдан миннатдорман», — дея қўшимча қилди у.
UFC раҳбариятига эътирозлар: «Жангчиларни чеклаб қўйишади»
Пейж 2024 йилда UFC сафига қўшилган ва октагонда 6 та жанг ўтказиб, 5 тасида ғалаба қозонишга муваффақ бўлган эди. Бироқ промоушен сиёсати уни қаноатлантирмаган:
Ижодкорликка тўсиқ: Спортчининг айтишича, лига раҳбарияти унинг ўзига хос ноодатий ва томошабоп услубини (ижодкорлигини) чеклаган ҳамда қизиқарли, катта жангларни ташкил қилиб бермаган;
Лига сиёсати танқиди: «Менинг назаримда, бу шармандалик. Менимча, UFC ўз жангчилари учун анча кўпроқ иш қилиши, уларни кўпроқ қўллаб-қувватлаши мумкин эди», — деб таъкидлади англиялик фахрий;
ММА гиганти эканини тан олиш: Шунга қарамай, у лиганинг мавқеини камситмади: «Қандай бўлмасин, сизга ёқадими ёки йўқми, улар аралаш яккакурашлар бўйича жаҳондаги энг йирик ташкилотдир. Уларни қадрлаш керак, у ерда чиндан ҳам юқори иқтидорли жангчилар тўпланган».
Майкл Пейжнинг бокс йўналишига ўтиши ва Misfits Boxing сафига қўшилиши унинг мухлислари учун янги қизиқарли тўқнашувларни ваъда қилмоқда.
Изоҳлар 0
…