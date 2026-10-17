Роналду янги бизнесга 10 миллион евро сармоя киритди

·55·Спорт
Роналду янги бизнесга 10 миллион евро сармоя киритди

Португалиялик машҳур футболчи Криштиану Роналду энди минерал сув ишлаб чиқариш соҳасида ҳам ўзини синаб кўрмоқчи. У янги бизнес лойиҳасига 10 миллион евро сармоя киритди. Бу ҳақда «Sic Noticias» нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, мазкур лойиҳада футболчининг ҳамкори Португалиянинг Grupo Ouhterinho компанияси бўлади. Компания ҳам ўз навбатида 10 миллион евро маблағ ажратган. Шу тариқа, янги бизнесга йўналтирилган умумий инвестициялар миқдори 20 миллион еврога етган.

Лойиҳа доирасида минерал сув қазиб олиш ва ишлаб чиқаришни Португалиянинг Браганса шаҳрида йўлга қўйиш режалаштирилган. Завод қурилишини якунлаш ҳамда янги брендни бозорга олиб чиқиш ишлари 2027 йил охиригача амалга оширилиши кутилмоқда.

Роналду сув бизнесида илк бор иш бошлаётгани йўқ

Маълумот учун, 41 ёшли Криштиану Роналду 2023 йил ёзида Мадрид шаҳрида тақдим этилган «Ursu9» сув брендининг ҳам ҳаммуассиси ҳисобланади. Демак, янги сармоя футболчининг ичимлик суви бозоридаги фаолиятини янада кенгайтиришга қаратилган.

Роналду фақат футбол майдонидаги ютуқлари билан эмас, балки спортдан ташқаридаги бизнес лойиҳалари билан ҳам эътибор марказида бўлиб келмоқда. Минерал сув ишлаб чиқаришга йўналтирилган янги сармоя эса унинг тадбиркорлик фаолиятидаги навбатдаги қадамлардан бири бўлади.

Қайд этиш жоиз, Криштиану Роналду ҳозирда Португалия терма жамоаси сафидаги голлар ва ўйинлар сони бўйича жаҳон рекордчиси ҳисобланади. У миллий жамоа таркибида 233 та расмий учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 146 та гол урган.

Криштиану РоналдуGrupo OuhterinhoБрагансаминерал сув бизнеси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот бердиРоналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот берди7 октябр 06:59Криштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очдиКриштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очди7 октябр 07:04Роналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиРоналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтди7 октябр 07:15«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади24 сентябр 06:08Роналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълумРоналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълум6 октябр 06:37Рио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтардиРио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтарди2 октябр 18:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...