Конор Макгрегор ҳақиқий муваффақият сирини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Конор Макгрегор ўзининг ижтимоий тармоқларида муваффақиятнинг асосий сири истеъдод эмас, балки тинимсиз меҳнат ва ўзига бўлган қатъий ишонч эканлигини таъкидлади.
- Унинг сўзларига кўра, кўпчилик фақат жанглардаги нокаутларни кўради, лекин саҳна ортидаги оғир машаққатлар, эрта уйғонишлар ва қийинчиликларга қарамай олға интилишни эътиборсиз қолдиради.
Икки вазн тоифасида UFC собиқ чемпиони, жаҳон спортининг энг ёрқин юлдузларидан бири бўлган ирландиялик Конор Макгрегор ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида муваффақият, матонат ва ўзига бўлган қатъий ишонч ҳақида таъсирли пост эълон қилди.
Спортчи Макс Холлоуэйга қарши кечган UFC 329 турниридаги жангида тиззасидан жиддий жароҳат олиб, катта октагонга қайтиши вақтинча тўхтаб қолганидан роппа-роса уч ой ўтиб, илк бор бундай чуқур фалсафий мулоҳазалари билан ўртоқлашди.
«Одамлар нокаутларни кўради, лекин оғир меҳнатни эмас»: Конор нима деди?
Ирландиялик жангчи ўзининг Х (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида чинакам ғалаба қозониш замирида нима ётишини очиқ баён этди:
Истеъдод эмас, меҳнат муҳим: «Менда қандайдир туғма истеъдод йўқ. Мен шунчаки боримни, бутун ҳаётимни ўз ишимга бағишлаганман;
Саҳна ортидаги қийинчиликлар: Одамлар фақат октагондаги чиройли чиқишлар ва шов-шувли нокаутларни кўришади. Аммо улар барча оғир меҳнатни пайқашмайди: саҳарда эрта уйғонишлар, аламли мағлубиятлар ва ҳаммасидан воз кечиш энг осон бўлиб туюлган пайтларда ҳам олға интилиш ҳақида қабул қилинган оғир қарорларни кўришмайди;
Қарор қабул қилиш кучи: Мен ўзимни қачондир тўлиқ тайёр ҳис қилишимни кутиб ўтирмадим. Мен тайёр бўлишга қатъий қарор қилдим. Ўзингизга ишонинг. Тинимсиз ишланг ва ўз мақсадингизга эришиш йўлида фидойи бўлинг», — деб ёзди Макгрегор.
Тизза жароҳати ва октагонга қайтиш режалари
Конор Макгрегорнинг бугунги ҳолати ва фаолиятидаги кейинги қадамлар:
UFC 329 дан кейинги уч ойлик танаффус: Холлоуэйга қарши драматик баҳсда тиззасидан шикастланган юлдуз сўнгги ойларни тикланиш ва реабилитация жараёнига қаратди;
Руҳий тайёргарлик: Ушбу мотивацион баёнот жангчининг жисмоний жароҳатларга қарамай, руҳий жиҳатдан синмагани ва яқин келажакда яна энг юқори савияда жанг қилиш иштиёқида эканини яққол кўрсатиб турибди.
Макгрегорнинг ушбу самимий сўзлари нафақат яккакураш ихлосмандлари, балки ҳаётда ўз мақсади йўлида қийинчиликларга дуч келаётган миллионлаб инсонлар учун катта куч ва далда бўлиб хизмат қилмоқда.
Изоҳлар 0
…