Конор Макгрегор ҳақиқий муваффақият сирини ошкор қилди

·36·Спорт
Конор Макгрегор ҳақиқий муваффақият сирини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Конор Макгрегор ўзининг ижтимоий тармоқларида муваффақиятнинг асосий сири истеъдод эмас, балки тинимсиз меҳнат ва ўзига бўлган қатъий ишонч эканлигини таъкидлади.
  • Унинг сўзларига кўра, кўпчилик фақат жанглардаги нокаутларни кўради, лекин саҳна ортидаги оғир машаққатлар, эрта уйғонишлар ва қийинчиликларга қарамай олға интилишни эътиборсиз қолдиради.

Икки вазн тоифасида UFC собиқ чемпиони, жаҳон спортининг энг ёрқин юлдузларидан бири бўлган ирландиялик Конор Макгрегор ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида муваффақият, матонат ва ўзига бўлган қатъий ишонч ҳақида таъсирли пост эълон қилди.

Спортчи Макс Холлоуэйга қарши кечган UFC 329 турниридаги жангида тиззасидан жиддий жароҳат олиб, катта октагонга қайтиши вақтинча тўхтаб қолганидан роппа-роса уч ой ўтиб, илк бор бундай чуқур фалсафий мулоҳазалари билан ўртоқлашди.

«Одамлар нокаутларни кўради, лекин оғир меҳнатни эмас»: Конор нима деди?

Ирландиялик жангчи ўзининг Х (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида чинакам ғалаба қозониш замирида нима ётишини очиқ баён этди:

  • Истеъдод эмас, меҳнат муҳим: «Менда қандайдир туғма истеъдод йўқ. Мен шунчаки боримни, бутун ҳаётимни ўз ишимга бағишлаганман;

  • Саҳна ортидаги қийинчиликлар: Одамлар фақат октагондаги чиройли чиқишлар ва шов-шувли нокаутларни кўришади. Аммо улар барча оғир меҳнатни пайқашмайди: саҳарда эрта уйғонишлар, аламли мағлубиятлар ва ҳаммасидан воз кечиш энг осон бўлиб туюлган пайтларда ҳам олға интилиш ҳақида қабул қилинган оғир қарорларни кўришмайди;

  • Қарор қабул қилиш кучи: Мен ўзимни қачондир тўлиқ тайёр ҳис қилишимни кутиб ўтирмадим. Мен тайёр бўлишга қатъий қарор қилдим. Ўзингизга ишонинг. Тинимсиз ишланг ва ўз мақсадингизга эришиш йўлида фидойи бўлинг», — деб ёзди Макгрегор.

Тизза жароҳати ва октагонга қайтиш режалари

Конор Макгрегорнинг бугунги ҳолати ва фаолиятидаги кейинги қадамлар:

  • UFC 329 дан кейинги уч ойлик танаффус: Холлоуэйга қарши драматик баҳсда тиззасидан шикастланган юлдуз сўнгги ойларни тикланиш ва реабилитация жараёнига қаратди;

  • Руҳий тайёргарлик: Ушбу мотивацион баёнот жангчининг жисмоний жароҳатларга қарамай, руҳий жиҳатдан синмагани ва яқин келажакда яна энг юқори савияда жанг қилиш иштиёқида эканини яққол кўрсатиб турибди.

Макгрегорнинг ушбу самимий сўзлари нафақат яккакураш ихлосмандлари, балки ҳаётда ўз мақсади йўлида қийинчиликларга дуч келаётган миллионлаб инсонлар учун катта куч ва далда бўлиб хизмат қилмоқда.

Конор МакгрегорUFC 329Тизза жараҳатиМотивация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?15 сентябр 08:18Макгрегор яна операция столида: қайтиш санаси узоқлашдиМакгрегор яна операция столида: қайтиш санаси узоқлашди6 август 17:51Макгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзларМакгрегор шокда: Ҳоллоуэйга мағлубиятдан сўнг илк сўзлар13 июл 10:43Макгрегор сенсация кутмоқда: У Махачевга қарши прогноз бердиМакгрегор сенсация кутмоқда: У Махачевга қарши прогноз берди8 август 07:14«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш берди«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш берди11 июл 11:45Макгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиМакгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлди12 июл 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...