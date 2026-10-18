Минг дардга давоми ёки хавфли заҳар? Шамоллашда исириқ тутатишнинг яширин хавфлари...

·63·Саломатлик
Минг дардга давоми ёки хавфли заҳар? Шамоллашда исириқ тутатишнинг яширин хавфлари...

Халқимиз орасида азалдан хонадонни «микроблардан тозалаш», кўз тегишидан асраш ҳамда мавсумий касалликларнинг олдини олиш мақсадида исириқ тутатиш урфга айланган. Кўпчилик уни «сеҳрли ва минг дардга даво» восита сифатида қабул қилади. Бироқ замонавий тиббиёт ва илмий тадқиқотлар исириқнинг нафақат тахмин қилинган фойдаси исботланмаганини, балки нотўғри қўлланилганда жиддий хавф туғдиришини кўрсатмоқда.

Аслида заҳарли ҳисобланган ушбу ўсимликни уй шароитида, айниқса ёпиқ хоналарда тутатиш қандай оқибатларга олиб келиши мумкинлигини ҳар бир инсон билиши шарт.

Исириқнинг хавфли таркиби: Заҳарли алкалоидлар қандай таъсир қилади?

Исириқ таркибида организмнинг ҳаётий муҳим тизимларига кучли таъсир ўтказувчи фаол алкалоидлар мавжуд:

  • Гармин ва ҳомила тушиш хавфи: Ўсимлик таркибидаги гармин моддаси катта миқдорда нафас йўлларига тушганда бачадон мушакларини қисқартириб, ҳомиладор аёлларда ҳомиланинг барвақт тушишига (бола ташлашга) сабаб бўлиши мумкин;

  • Пеганин ва судороги ҳолатлари: Пеганин ва гармин ичаклар, юрак-қон томир ҳамда асаб тизимига бевосита салбий таъсир кўрсатади; тутунни кўп ҳидлаш мушакларнинг тортишиши ва талваса (судороги) хуружларига олиб келиши эҳтимоли бор;

  • Тақиқланган тоифалар: Ҳомиладорлар, эмизикли оналар, ёш болалар ҳамда аллергия ва астмаси бор беморлар ёнида исириқ тутатиш ва уларга тутунни ҳидлатиш қатъиян тақиқланади.

Грипп ва шамоллашда исириқ тутатиш: Катталарнинг энг катта хатоси

Кўп хонадонларда болалар шамоллаганда ёки грипп мавсуми авж олганда эшик-ромларни маҳкам ёпиб, хонани исириқ тутуни билан тўлдириш одати бор. Бу ҳаракат аслида бола саломатлигига оғир зарба беради:

  • Бўғилиш ва нафас сиқиши: Димиққан хонадаги ўткир ва заҳарли тутун болаларда нафас қисиши, аллергик реакциялар ва ҳансирашни келтириб чиқаради;

  • Йўтал хуружларининг зўрайиши: Исириқ тутуни яллиғланган нафас йўллари шиллиқ қаватини янада кучли таъсирлантириб, тўхтовсиз йўтал хуружларини қўзғатади;

  • Илмий исбот йўқлиги: Шамоллаш, ОРВИ ва грипп вирусларини исириқ тутуни билан йўқ қилиш мумкинлиги тиббиётда ҳеч қачон ўз исботини топмаган, аммо унинг заҳарли ва салбий таъсири тўлиқ тасдиқланган.

Нима учун бошқа давлатларда унга контрабанда сифатида қаралади?

Исириқдан асосан Марказий Осиё давлатлари — Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Тожикистон ҳудудларида анъанавий фойдаланилади:

  • Психоактив модда мақоми: Исириқ таркибида кучли психоактив ва наркотиксимон компонентлар мавжудлиги сабабли, масалан, Россия Федерацияси қонунчилигига кўра уни мамлакат ҳудудига олиб кириш қатъиян ман этилган ва бу ҳолат жиноий жавобгарликка тортилувчи контрабанда сифатида баҳоланади;

  • Дунё тажрибаси: Агар исириқ ҳақиқатан ҳам ҳар қандай вирус ва дардни йўқотувчи безарар сеҳрли восита бўлганида, жаҳон фармакологияси ва тиббиёти ундан кенг фойдаланган бўлар эди.

Шу сабабли мавсумий касалликлар даврида хонадонни хавфли тутунга тўлдириш ўрнига, хонани тез-тез тоза ҳаво билан шамоллатиш, намли тозалаш ишларини ўтказиш ва шифокор тавсияларига риоя қилиш энг тўғри ва хавфсиз йўлдир.

ИсириқТиббий хавфсизликАлкалоидларСаломатлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лавр барги қайнатмаси йўтални даволайдими? Муҳим ҳақиқатЛавр барги қайнатмаси йўтални даволайдими? Муҳим ҳақиқат28 сентябр 11:05Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)16 октябр 13:41Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулотУзоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот30 сентябр 00:16Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?Кеча 23:06Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхатиТаомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати16 октябр 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати