Соф нокаут: Майк Мэлотт 2-раундда Хоакин Баклини муддатидан аввал таслим этди

·3·Спорт
Соф нокаут: Майк Мэлотт 2-раундда Хоакин Баклини муддатидан аввал таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Майк Мелотт, ярим ўрта вазн тоифасида, Хоакин Бакли билан бўлган жангнинг 2-раундида ҳалокатли тизза зарбаси билан ғалаба қозонди.
  • Бу зарба натижасида Бакли оғир нокаут ҳолатига тушиб, жанг зудлик билан тўхтатилди.
  • Ушбу ғалаба Мелоттга 50 минг долларлик махсус мукофотга даъвогарлик қилиш ва рейтингда кўтарилиш имконини берди.

UFC октагонида навбатдаги оламшумул ва ҳайратланарли нокаут қайд этилди. Яримўрта вазн тоифаси вакили Майк Мэлотт кучли ва тажовузкор услуби билан танилган рақиби Хоакин Баклига қарши кечган баҳсда муддатидан аввал ёрқин ғалабани қўлга киритди.

Жангнинг 2-раундида канадалик спортчи томонидан йўлланган кутилмаган ва ҳалокатли зарба рақибни чуқур нокаут ҳолатига тушириб, баҳс тақдирини зудлик билан ҳал қилди.

2-раунддаги ҳалокатли зарба ва тўхтатилган баҳс

Тўқнашув дастлабки раунддан шиддатли темпда бошланган эди:

  • Баклининг ҳужумлари: UFC тарихидаги энг чиройли нокаутлардан бири муаллифи саналган Хоакин Бакли одатдагидек фаол олдинга бориб, босим ўтказишга интилди;

  • Қарши зарба ва тизза билан ҳужум: 2-раунднинг ўрталарида Мэлотт рақибининг очиқ қолган ҳолатини аниқ илғаб, пастдан юқорига юз қисмига кучли тизза зарбасини йўллади;

  • Оғир нокаут ва ғалаба: Зарба шу даражада кучли ва аниқ чиқдики, Бакли мувозанатни бутунлай йўқотиб, октагон полига ҳаракатсиз ҳолда қулади. Рефери вазиятнинг хавфлилигини англаб, баҳсни зудлик билан тўхтатишга мажбур бўлди.

Соф нокаут: Майк Мэлотт 2-раундда Хоакин Баклини муддатидан аввал таслим этди

«Йил нокаути»га янги даъвогар

Майк Мэлоттнинг ушбу ғалабаси турнирнинг энг томошабоп лаҳзасига айланди:

  • Махсус бонус эҳтимоли: Оқшомнинг энг ёрқин финишларидан бири сифатида Мэлотт лига раҳбарияти томонидан 50 минг долларлик махсус мукофотга (Performance of the Night) асосий даъвогарга айланди;

  • Рейтингдаги кўтарилиш: Хавфли Бакли устидан қозонилган муддатидан олдинги бундай ғалаба Мэлоттга ўз вазн тоифасининг кучли жангчилари рўйхатига яқинлашиш ва келгусида янада йирик жангларга чиқиш имкониятини тақдим этади.

Мазкур нокаут лаҳзалари туширилган видео ва фотосуратлар ижтимоий тармоқларда бир зумда тарқалиб, ММА ихлосмандлари томонидан йилнинг энг даҳшатли финишларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Майк МэлоттХоакин БаклиUFC октагониPerformance of the Night
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари6 сентябр 08:20Стрикленд Чимаевни енгиб, UFC камарини қўлга киритди...Стрикленд Чимаевни енгиб, UFC камарини қўлга киритди...10 май 10:03UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?16 август 09:44Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?30 июл 21:00Рамазон Темиров Абу-Дабида Стив Эрцегни нокаутга учратди (видео)Рамазон Темиров Абу-Дабида Стив Эрцегни нокаутга учратди (видео)25 июл 23:58Ризван Куниев учинчи раундда портлади: UFC рейтинги ўзгарадими?Ризван Куниев учинчи раундда портлади: UFC рейтинги ўзгарадими?25 июл 23:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...