Соф нокаут: Майк Мэлотт 2-раундда Хоакин Баклини муддатидан аввал таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Майк Мелотт, ярим ўрта вазн тоифасида, Хоакин Бакли билан бўлган жангнинг 2-раундида ҳалокатли тизза зарбаси билан ғалаба қозонди.
- Бу зарба натижасида Бакли оғир нокаут ҳолатига тушиб, жанг зудлик билан тўхтатилди.
- Ушбу ғалаба Мелоттга 50 минг долларлик махсус мукофотга даъвогарлик қилиш ва рейтингда кўтарилиш имконини берди.
UFC октагонида навбатдаги оламшумул ва ҳайратланарли нокаут қайд этилди. Яримўрта вазн тоифаси вакили Майк Мэлотт кучли ва тажовузкор услуби билан танилган рақиби Хоакин Баклига қарши кечган баҳсда муддатидан аввал ёрқин ғалабани қўлга киритди.
Жангнинг 2-раундида канадалик спортчи томонидан йўлланган кутилмаган ва ҳалокатли зарба рақибни чуқур нокаут ҳолатига тушириб, баҳс тақдирини зудлик билан ҳал қилди.
2-раунддаги ҳалокатли зарба ва тўхтатилган баҳс
Тўқнашув дастлабки раунддан шиддатли темпда бошланган эди:
Баклининг ҳужумлари: UFC тарихидаги энг чиройли нокаутлардан бири муаллифи саналган Хоакин Бакли одатдагидек фаол олдинга бориб, босим ўтказишга интилди;
Қарши зарба ва тизза билан ҳужум: 2-раунднинг ўрталарида Мэлотт рақибининг очиқ қолган ҳолатини аниқ илғаб, пастдан юқорига юз қисмига кучли тизза зарбасини йўллади;
Оғир нокаут ва ғалаба: Зарба шу даражада кучли ва аниқ чиқдики, Бакли мувозанатни бутунлай йўқотиб, октагон полига ҳаракатсиз ҳолда қулади. Рефери вазиятнинг хавфлилигини англаб, баҳсни зудлик билан тўхтатишга мажбур бўлди.
«Йил нокаути»га янги даъвогар
Майк Мэлоттнинг ушбу ғалабаси турнирнинг энг томошабоп лаҳзасига айланди:
Махсус бонус эҳтимоли: Оқшомнинг энг ёрқин финишларидан бири сифатида Мэлотт лига раҳбарияти томонидан 50 минг долларлик махсус мукофотга (Performance of the Night) асосий даъвогарга айланди;
Рейтингдаги кўтарилиш: Хавфли Бакли устидан қозонилган муддатидан олдинги бундай ғалаба Мэлоттга ўз вазн тоифасининг кучли жангчилари рўйхатига яқинлашиш ва келгусида янада йирик жангларга чиқиш имкониятини тақдим этади.
Мазкур нокаут лаҳзалари туширилган видео ва фотосуратлар ижтимоий тармоқларда бир зумда тарқалиб, ММА ихлосмандлари томонидан йилнинг энг даҳшатли финишларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.
Изоҳлар 0
…