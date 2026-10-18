7 та кетма-кет ғалаба: Энцо Мареска «Манчестер Сити» билан тарихий натижа қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Энсо Мареска Англия Премер-лигаси тарихида жамоа бошқарувидаги дастлабки 7 та расмий учрашувнинг барчасида ғалаба қозонган илк мутахассисга айланди.
- Италиялик мутахассис қўл остида «Манчестер Сити» мавсум стартидаёқ «Борнмут», «Кристал Пелас», «Ковентри Сити», «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд», «Ливерпул» ва «Ипсвич Таун» каби рақибларини мағлуб этди.
Англия Премьер-лигасида (АПЛ) мутлақ янги рекорд ўрнатилди. «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска лига тарихида янги жамоа бошқарувидаги дастлабки 7 та расмий учрашувнинг барчасида ғалаба қозонган илк мутахассисга айланди.
Бу ҳақда футбол статистикаси ва таҳлилига ихтисослашган нуфузли Squawka нашри ўзининг расмий саҳифасида эълон қилди.
7 та ўйин, 7 та ғалаба: Зафарли серия тафсилоти
Италиялик мутахассис қўл остида «шаҳарликлар» мавсум стартидаёқ энг қийин рақибларни доғда қолдирди:
«Борнмут» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалаба;
«Кристал Пэлас» дарвозасига 4 та тўп киритилди (4:1);
«Ковентри Сити» сафарида 1:0 ҳисобидаги қийин муваффақият;
Манчестер дербисида принципиал рақиб «Манчестер Юнайтед» таслим этилди (1:0);
Голларга бой бўлган баҳсда «Сандерленд» енгилди (5:3);
Чемпионликдаги асосий рақобатчи — «Ливерпуль» 3:0 ҳисобида тор-мор қилинди;
Сўнгги турда курашувчан «Ипсвич Таун» 3:2 ҳисобида таслим этилди.
АПЛда мағлуб бўлмаган ягона жамоа
Мавсум бошиданоқ барқарор ўйин намойиш этаётган «шаҳарликлар» турнир жадвалида мутлақ устунликка эга:
21 очколик мутлақ натижа: 7 та турдан кейин юз фоизлик натижа (21 очко) тўплаган жамоа Премьер-лига пешқадами бўлиб турибди;
Мағлубиятсиз ягона клуб: «Манчестер Сити» жорий АПЛ мавсумида ҳали бирор марта очко йўқотмаган ва умуман мағлуб бўлмаган ягона клуб мақомини сақлаб турибди;
Навбатдаги синов: Жамоа кейинги тур учрашувини 24 октябрь куни сафарда Унаи Эмери бошчилигидаги хавфли рақиб — «Астон Вилла»га қарши ўтказади.
Энцо Маресканинг клубга тез мослашиб, бундай рекордли серияни қайд этиши унинг мавсум охирида бош соврин учун асосий фаворит эканини яққол кўрсатиб турибди.
Изоҳлар 0
…