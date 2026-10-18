7 та кетма-кет ғалаба: Энцо Мареска «Манчестер Сити» билан тарихий натижа қайд этди

·60·Спорт
7 та кетма-кет ғалаба: Энцо Мареска «Манчестер Сити» билан тарихий натижа қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Энсо Мареска Англия Премер-лигаси тарихида жамоа бошқарувидаги дастлабки 7 та расмий учрашувнинг барчасида ғалаба қозонган илк мутахассисга айланди.
  • Италиялик мутахассис қўл остида «Манчестер Сити» мавсум стартидаёқ «Борнмут», «Кристал Пелас», «Ковентри Сити», «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд», «Ливерпул» ва «Ипсвич Таун» каби рақибларини мағлуб этди.

Англия Премьер-лигасида (АПЛ) мутлақ янги рекорд ўрнатилди. «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска лига тарихида янги жамоа бошқарувидаги дастлабки 7 та расмий учрашувнинг барчасида ғалаба қозонган илк мутахассисга айланди.

Бу ҳақда футбол статистикаси ва таҳлилига ихтисослашган нуфузли Squawka нашри ўзининг расмий саҳифасида эълон қилди.

7 та ўйин, 7 та ғалаба: Зафарли серия тафсилоти

Италиялик мутахассис қўл остида «шаҳарликлар» мавсум стартидаёқ энг қийин рақибларни доғда қолдирди:

  • «Борнмут» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалаба;

  • «Кристал Пэлас» дарвозасига 4 та тўп киритилди (4:1);

  • «Ковентри Сити» сафарида 1:0 ҳисобидаги қийин муваффақият;

  • Манчестер дербисида принципиал рақиб «Манчестер Юнайтед» таслим этилди (1:0);

  • Голларга бой бўлган баҳсда «Сандерленд» енгилди (5:3);

  • Чемпионликдаги асосий рақобатчи — «Ливерпуль» 3:0 ҳисобида тор-мор қилинди;

  • Сўнгги турда курашувчан «Ипсвич Таун» 3:2 ҳисобида таслим этилди.

АПЛда мағлуб бўлмаган ягона жамоа

Мавсум бошиданоқ барқарор ўйин намойиш этаётган «шаҳарликлар» турнир жадвалида мутлақ устунликка эга:

  • 21 очколик мутлақ натижа: 7 та турдан кейин юз фоизлик натижа (21 очко) тўплаган жамоа Премьер-лига пешқадами бўлиб турибди;

  • Мағлубиятсиз ягона клуб: «Манчестер Сити» жорий АПЛ мавсумида ҳали бирор марта очко йўқотмаган ва умуман мағлуб бўлмаган ягона клуб мақомини сақлаб турибди;

  • Навбатдаги синов: Жамоа кейинги тур учрашувини 24 октябрь куни сафарда Унаи Эмери бошчилигидаги хавфли рақиб — «Астон Вилла»га қарши ўтказади.

Энцо Маресканинг клубга тез мослашиб, бундай рекордли серияни қайд этиши унинг мавсум охирида бош соврин учун асосий фаворит эканини яққол кўрсатиб турибди.

Манчестер СитиЭнцо МарескаАПЛ рекордФутбол статистикаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олдиЭнцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олдиКеча 15:46Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирди16 октябр 10:20Каррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилдиКаррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилди15 октябр 12:03«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?13 октябр 19:03Мареска “Ливерпул” устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескин саволларга жавоб бердиМареска “Ливерпул” устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескин саволларга жавоб берди12 октябр 11:12Мареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этдиМареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этди9 октябр 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...