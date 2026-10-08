«Арсенал» Дьёкерешни қишда ижарага бермайди — ҳужумчининг нархи маълум бўлди

·13·Спорт
«Арсенал» Дьёкерешни қишда ижарага бермайди — ҳужумчининг нархи маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Арсенал» клуби Виктор Дёкерешни қишда ижара асосида бермайди ва унинг трансфер нархини камида 70 миллион евро этиб белгилади.
  • Швециялик ҳужумчининг «Арсенал» билан шартномаси 2030 йилгача амал қилади, бу эса клубга музокараларда ўз позициясини қатъий ушлаб туриш имконини беради.
  • «Ювентус» ва «Милан» каби клублар Дёкерешга қизиқиш билдиришса-да, 70 миллион евролик нарх уларнинг молиявий имкониятларидан юқори бўлиб турибди.

Лондоннинг «Арсенал» клуби швециялик марказий ҳужумчи Виктор Дьёкерешнинг трансфер баҳоси бўйича ўз позициясини аниқлаб олди. Италиянинг нуфузли TuttoJuve нашри берган хабарга кўра, «канонирлар» 28 ёшли тўпурар бўйича келиб тушадиган таклифларни фақатгина маълум бир молиявий маррадан бошлаб кўриб чиқишга тайёр.

Шу билан бирга, лондонликлар қишки трансфер ойнасида футболчини бошқа жамоага ижара асосида бериб юбориш эҳтимолини мутлақо инкор этган — клуб фақатгина тўлиқ харид шарти билан музокараларга киришади.

70 миллион евролик талаб ва ижаранинг рад этилиши

Лондон жамоаси ҳужумчи борасида ўз шартларини қатъий белгилаб қўйган:

  • Минимал нарх белгиланди: «Арсенал» раҳбарияти Дьёкереш учун камида 70 миллион евро тўлашга тайёр бўлган клублар билангина жиддий музокара ўтказади;

  • Ижара варианти йўқ: Келгуси қишки трансфер ойнасида футболчини ижарага олиш бўйича режалар тўлиқ рад этилган — форвард фақат тўлиқ трансфер орқали қўйиб юборилади;

  • 2030 йилгача шартнома: Швециялик ҳужумчининг инглиз гранди билан тузган амалдаги меҳнат шартномаси 2030 йилнинг ёзига қадар амал қилади, бу эса «Арсенал»га музокараларда нархни туширмаслик имконини беради.

«Ювентус» ва «Милан» учун оғирлик қилаётган сумма

А Сериянинг икки гиганти швециялик футболчига катта қизиқиш билдирмоқда, бироқ келишувга молиявий жиҳат тўсқинлик қилмоқда:

  • Италия грандлари қизиқиши: Туриннинг «Ювентус» ва «Милан» клублари ўз ҳужум чизиғини кучайтириш учун Дьёкерешни асосий нишонлардан бири сифатида кўриб чиқмоқда;

  • Молиявий чеклов: Иккала жамоа учун ҳам 70 миллион евролик товон пули жуда юқори сумма ҳисобланади. Италия клублари бу миқдорни тўлашга ҳозирча тайёр эмас;

  • Мураккаб музокаралар: Агар «Арсенал» нарх борасида ён бермаса, италияликлар муқобил вариантларга ўтишга мажбур бўлади.

Мавсумдаги бошланиш: Голсиз серия ва рақобат

Швециялик форварднинг жорий мавсумдаги кўрсаткичлари ҳозирча барқарор эмас:

  • 5 та ўйин — 0 та самарали ҳаракат: Дьёкереш барча мусобақалар доирасида 5 та баҳсда майдонга тушган бўлса-да, ҳозирча ўз ҳисобига гол ёки ассист ёздириб қўя олгани йўқ;

  • Таркиб учун кураш: Ўйин амалиётининг чеклангани ва ҳужумдаги юқори рақобат ҳужумчи атрофидаги трансфер миш-мишларини янада авж олдирмоқда.

Шунга қарамай, «Арсенал» бош мураббийи ва раҳбарияти ўз активларини арзон баҳолаш ниятида эмас, шу сабабли Дьёкерешнинг тақдири яқинлашиб келаётган қишки трансфер бозорининг энг қизғин мавзуларидан бири бўлиши кутилмоқда.

АрсеналВиктор ДьёкерешЮвентус70 миллион евро
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лондонда 5 та гол: «Боруссия Д» Emirates Cupʼда «Арсенал»ни таслим этдиЛондонда 5 та гол: «Боруссия Д» Emirates Cupʼда «Арсенал»ни таслим этди9 август 21:27 Кенан Йилдиз «Арсенал»га яқинлашди: трансфер £80 млнга баҳоланди Кенан Йилдиз «Арсенал»га яқинлашди: трансфер £80 млнга баҳоланди10 август 10:18Арсенал Кенан Йилдиз трансферини жиддий ўйламоқдаАрсенал Кенан Йилдиз трансферини жиддий ўйламоқда8 август 15:40Кенан Йилдиз Арсенал сафига ўтишни истамоқдаКенан Йилдиз Арсенал сафига ўтишни истамоқда8 август 12:18Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?15 июн 16:18Швеция терма жамоаси Греция билан баҳсда ғалабани қўлдан чиқардиШвеция терма жамоаси Греция билан баҳсда ғалабани қўлдан чиқарди5 июн 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?