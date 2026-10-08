«Арсенал» Дьёкерешни қишда ижарага бермайди — ҳужумчининг нархи маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Арсенал» клуби Виктор Дёкерешни қишда ижара асосида бермайди ва унинг трансфер нархини камида 70 миллион евро этиб белгилади.
- Швециялик ҳужумчининг «Арсенал» билан шартномаси 2030 йилгача амал қилади, бу эса клубга музокараларда ўз позициясини қатъий ушлаб туриш имконини беради.
- «Ювентус» ва «Милан» каби клублар Дёкерешга қизиқиш билдиришса-да, 70 миллион евролик нарх уларнинг молиявий имкониятларидан юқори бўлиб турибди.
Лондоннинг «Арсенал» клуби швециялик марказий ҳужумчи Виктор Дьёкерешнинг трансфер баҳоси бўйича ўз позициясини аниқлаб олди. Италиянинг нуфузли TuttoJuve нашри берган хабарга кўра, «канонирлар» 28 ёшли тўпурар бўйича келиб тушадиган таклифларни фақатгина маълум бир молиявий маррадан бошлаб кўриб чиқишга тайёр.
Шу билан бирга, лондонликлар қишки трансфер ойнасида футболчини бошқа жамоага ижара асосида бериб юбориш эҳтимолини мутлақо инкор этган — клуб фақатгина тўлиқ харид шарти билан музокараларга киришади.
70 миллион евролик талаб ва ижаранинг рад этилиши
Лондон жамоаси ҳужумчи борасида ўз шартларини қатъий белгилаб қўйган:
Минимал нарх белгиланди: «Арсенал» раҳбарияти Дьёкереш учун камида 70 миллион евро тўлашга тайёр бўлган клублар билангина жиддий музокара ўтказади;
Ижара варианти йўқ: Келгуси қишки трансфер ойнасида футболчини ижарага олиш бўйича режалар тўлиқ рад этилган — форвард фақат тўлиқ трансфер орқали қўйиб юборилади;
2030 йилгача шартнома: Швециялик ҳужумчининг инглиз гранди билан тузган амалдаги меҳнат шартномаси 2030 йилнинг ёзига қадар амал қилади, бу эса «Арсенал»га музокараларда нархни туширмаслик имконини беради.
«Ювентус» ва «Милан» учун оғирлик қилаётган сумма
А Сериянинг икки гиганти швециялик футболчига катта қизиқиш билдирмоқда, бироқ келишувга молиявий жиҳат тўсқинлик қилмоқда:
Италия грандлари қизиқиши: Туриннинг «Ювентус» ва «Милан» клублари ўз ҳужум чизиғини кучайтириш учун Дьёкерешни асосий нишонлардан бири сифатида кўриб чиқмоқда;
Молиявий чеклов: Иккала жамоа учун ҳам 70 миллион евролик товон пули жуда юқори сумма ҳисобланади. Италия клублари бу миқдорни тўлашга ҳозирча тайёр эмас;
Мураккаб музокаралар: Агар «Арсенал» нарх борасида ён бермаса, италияликлар муқобил вариантларга ўтишга мажбур бўлади.
Мавсумдаги бошланиш: Голсиз серия ва рақобат
Швециялик форварднинг жорий мавсумдаги кўрсаткичлари ҳозирча барқарор эмас:
5 та ўйин — 0 та самарали ҳаракат: Дьёкереш барча мусобақалар доирасида 5 та баҳсда майдонга тушган бўлса-да, ҳозирча ўз ҳисобига гол ёки ассист ёздириб қўя олгани йўқ;
Таркиб учун кураш: Ўйин амалиётининг чеклангани ва ҳужумдаги юқори рақобат ҳужумчи атрофидаги трансфер миш-мишларини янада авж олдирмоқда.
Шунга қарамай, «Арсенал» бош мураббийи ва раҳбарияти ўз активларини арзон баҳолаш ниятида эмас, шу сабабли Дьёкерешнинг тақдири яқинлашиб келаётган қишки трансфер бозорининг энг қизғин мавзуларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…