АПЛ грандлари қизиқишидан сўнг Жулиано Симеоне клубдаги келажаги бўйича бир қарорга келди

·4·Спорт
АПЛ грандлари қизиқишидан сўнг Жулиано Симеоне клубдаги келажаги бўйича бир қарорга келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» ва «Тоттенҳем» каби грандлари Жулиано Симеонега жиддий қизиқиш билдираётганига қарамай, 23 ёшли аргентиналик Мадриднинг «Атлетико» клубини тарк этиш ниятида эмас.
  • Футболчининг трансфер баҳоси 40 миллион евро бўлса-да, унинг шартномасида 500 миллион евролик товон пули банди мавжуд.

Англия Премьер-лигаси грандлари Мадриднинг «Атлетико» клуби ҳужумкор яримҳимоячиси Жулиано Симеонени ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ таниқли инсайдер ва журналист Экрем Конурнинг хабар беришича, 23 ёшли аргентиналик истеъдод эгаси Англиядан бўлаётган чорловларга қарамай, Мадрид грандини тарк этиш ниятида эмас.

Жамоа бош мураббийи Диего Симеоненинг кичик ўғли бўлган Жулиано айни пайтда фақат «матрасчилар» сафида ўсиш ва асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлашга эътибор қаратган.

АПЛ гигантларининг диққат марказида: Кимлар даъвогарлик қилмоқда?

Жулиано Симеоненинг Ла Лигадаги ёрқин ўйини Европанинг етакчи клублари эътиборини тортди:

  • Инглиз грандлари пойгаси: Футболчининг хизматларига бирйўла учта номдор клуб — «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» ва Лондоннинг «Тоттенҳэм» жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда ҳамда унинг атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда;

  • Бозор қиймати ва узоқ муддатли келишув: Айни дамда футболчининг трансфер баҳоси 40 миллион еврога баҳоланмоқда. Унинг «Атлетико» билан амалдаги шартномаси эса 2030 йилнинг ёзигача имзоланган.

Ақлбовар қилмас товон пули: 500 миллион евролик тўсиқ

«Атлетико» раҳбарияти ўз тарбияланувчисини бошқа жамоалар олиб кетмаслиги учун шартномага қатъий банд киритган:

  • Рекорд товон пули: Симеоненинг амалдаги битимига кўра, уни бош мураббий ва клуб розилигисиз сотиб олишни истаган ҳар қандай жамоа нақд 500 миллион евро товон пули тўлаши шарт;

  • Футболчининг садоқати: Молиявий жиҳатдан қулай таклифлар бўлишига қарамай, Жулиано отаси қўл остида мадридликлар шарафини ҳимоя қилишда давом этишни ўз фаолиятидаги устувор йўналиш деб билади.

Мавсумдаги фойдали ҳаракатлар: Сермаҳсул старт

Жулиано Симеоне Испания чемпионатининг жорий мавсумида юқори самарадорлик намойиш этмоқда:

  • 8 та ўйинда 4 та самарали ҳаракат: Ла Лиганинг янги мавсумида у 8 та баҳсда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 2 та гол ва 2 та голли узатма ёздириб қўйишга муваффақ бўлди;

  • Ҳужумдаги универсаллик: У нафақат қанотда тезкор ҳаракатлари, балки прессингдаги тиришқоқлиги билан ҳам жамоасининг ҳужум чизиғида муҳим фигурага айланиб бормоқда.

Мадридликлар ўз етакчиларидан бирини узоқ муддат сақлаб қолиш ниятида эканини намойиш этиш баробаринда, АПЛ клубларига трансфер бозорида аниқ сигнал юборди: Жулиано Симеоне сотилмайди.

Жулиано СимеонеАтлетико МадридАнглия Премьер-лигасиЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:02Мадрид дербисида Жуд Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқдиМадрид дербисида Жуд Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқди23 сентябр 12:39«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди21 сентябр 06:39«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очди«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очди17 сентябр 20:29Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиЖулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирди21 август 15:38Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаЖулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқда21 август 08:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди