АПЛ грандлари қизиқишидан сўнг Жулиано Симеоне клубдаги келажаги бўйича бир қарорга келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» ва «Тоттенҳем» каби грандлари Жулиано Симеонега жиддий қизиқиш билдираётганига қарамай, 23 ёшли аргентиналик Мадриднинг «Атлетико» клубини тарк этиш ниятида эмас.
- Футболчининг трансфер баҳоси 40 миллион евро бўлса-да, унинг шартномасида 500 миллион евролик товон пули банди мавжуд.
Англия Премьер-лигаси грандлари Мадриднинг «Атлетико» клуби ҳужумкор яримҳимоячиси Жулиано Симеонени ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ таниқли инсайдер ва журналист Экрем Конурнинг хабар беришича, 23 ёшли аргентиналик истеъдод эгаси Англиядан бўлаётган чорловларга қарамай, Мадрид грандини тарк этиш ниятида эмас.
Жамоа бош мураббийи Диего Симеоненинг кичик ўғли бўлган Жулиано айни пайтда фақат «матрасчилар» сафида ўсиш ва асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлашга эътибор қаратган.
АПЛ гигантларининг диққат марказида: Кимлар даъвогарлик қилмоқда?
Жулиано Симеоненинг Ла Лигадаги ёрқин ўйини Европанинг етакчи клублари эътиборини тортди:
Инглиз грандлари пойгаси: Футболчининг хизматларига бирйўла учта номдор клуб — «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» ва Лондоннинг «Тоттенҳэм» жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда ҳамда унинг атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда;
Бозор қиймати ва узоқ муддатли келишув: Айни дамда футболчининг трансфер баҳоси 40 миллион еврога баҳоланмоқда. Унинг «Атлетико» билан амалдаги шартномаси эса 2030 йилнинг ёзигача имзоланган.
Ақлбовар қилмас товон пули: 500 миллион евролик тўсиқ
«Атлетико» раҳбарияти ўз тарбияланувчисини бошқа жамоалар олиб кетмаслиги учун шартномага қатъий банд киритган:
Рекорд товон пули: Симеоненинг амалдаги битимига кўра, уни бош мураббий ва клуб розилигисиз сотиб олишни истаган ҳар қандай жамоа нақд 500 миллион евро товон пули тўлаши шарт;
Футболчининг садоқати: Молиявий жиҳатдан қулай таклифлар бўлишига қарамай, Жулиано отаси қўл остида мадридликлар шарафини ҳимоя қилишда давом этишни ўз фаолиятидаги устувор йўналиш деб билади.
Мавсумдаги фойдали ҳаракатлар: Сермаҳсул старт
Жулиано Симеоне Испания чемпионатининг жорий мавсумида юқори самарадорлик намойиш этмоқда:
8 та ўйинда 4 та самарали ҳаракат: Ла Лиганинг янги мавсумида у 8 та баҳсда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 2 та гол ва 2 та голли узатма ёздириб қўйишга муваффақ бўлди;
Ҳужумдаги универсаллик: У нафақат қанотда тезкор ҳаракатлари, балки прессингдаги тиришқоқлиги билан ҳам жамоасининг ҳужум чизиғида муҳим фигурага айланиб бормоқда.
Мадридликлар ўз етакчиларидан бирини узоқ муддат сақлаб қолиш ниятида эканини намойиш этиш баробаринда, АПЛ клубларига трансфер бозорида аниқ сигнал юборди: Жулиано Симеоне сотилмайди.
Изоҳлар 0
…