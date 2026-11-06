4 ўйинда 12 очко: “Борнмут” Чехияда ирода кўрсатиб, Европа Лигаси пешқадамига айланди

·45·Спорт
4 ўйинда 12 очко: “Борнмут” Чехияда ирода кўрсатиб, Европа Лигаси пешқадамига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англиянинг «Борнмут» клуби Прагада «Спарта» устидан 3:1 ҳисобида иродали ғалаба қозониб, Европа Лигаси турнир жадвалида 12 очко билан якка пешқадамга айланди.
  • Лондонда «Кристал Пелас» жамоаси Даичи Камаданинг 90-дақиқадаги голи эвазига «Ҳоффенҳайм» билан дуранг ўйнаб, мағлубиятдан қутулиб қолди.
  • Сан-Себастянда кечган баҳсда эса «Реал Сосиедад» ва «Лион» клублари 1:1 ҳисобидаги муроса кўчасини танлади.

УЕФА Европа Лигасининг 4-тури доирасида бир қатор шиддатли ва муросасиз учрашувлар бўлиб ўтди. Қитъа миқёсидаги кечаги баҳслар кутилмаган натижалар, сўнгги дақиқалардаги драматик голлар ҳамда мусобақа жадвалидаги кескин ўзгаришлар билан ёдда қолди.

Англиянинг «Борнмут» клуби Прагада иродали ғалабага эришиб, 100 фоизлик натижа билан мусобақа пешқадамига айланган бўлса, Лондонда «Кристал Пэлас» ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда мағлубиятдан қутулиб қолди.

«Борнмут» тўхтамаяпти: 4 та ўйинда 12 очко ва 1-ўрин

Турнинг энг ёрқин натижаларидан бири Чехия пойтахти Прагада қайд этилди:

  • Иродали камбэк: Маҳаллий «Спарта» 35-дақиқада Сингатенинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ инглиз клуби иккинчи бўлимда ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлига олди;

  • Иккинчи бўлимдаги уч зарба: 57-дақиқада Адамс мувозанатни тиклаган бўлса, 81-дақиқада Эванилсон, 90-дақиқада эса Райан рақиб дарвозасини ишғол этиб, «Борнмут»га 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабани келтирди;

  • Мутлақ пешқадамлик: 4 та учрашувнинг барчасида ғалаба қозониб, максимал 12 очко жамғарган Андони Ираола шогирдлари Европа Лигаси умумий жадвалининг 1-поғонасини якка ҳолда эгаллаб турибди.

Лондондаги драма: Камада 90-дақиқада мағлубиятдан қутқарди

Лондоннинг «Селхёрст Парк» стадионида бўлиб ўтган учрашув мезбонлар учун ниҳоятда оғир кечди:

  • Тезкор гол: Германиянинг «Ҳоффенҳайм» клуби ҳали 7-дақиқадаёқ Прасснинг аниқ зарбаси билан ҳисобни очди (0:1);

  • Сўнгги дақиқа нажоти: Баҳснинг асосий вақти тугаб бораётган бир паллада, 90-дақиқада япониялик яримҳимоячи Даичи Камада рақиб дарвозасини нишонга олиб, «Кристал Пэлас»ни муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди (1:1);

  • Жадвалдаги ҳолат: Ушбу дуранг инглиз клубига 4 очко билан 22-ўринда қолиш имконини берди.

Сан-Себастьянда жанговар муроса: «Реал Сосиедад» ва «Лион» дуранги

Испанияда кечган марказий баҳслардан бирида томонлар муроса кўчасини танлади:

  • Оскарссоннинг жавоби: Мезбонлар сафида 28-дақиқада исландиялик истеъдод Орри Оскарссон ҳисобни очди;

  • Толиссонинг тенглаштирувчи голи: Иккинчи бўлим бошида, 54-дақиқада францияликларнинг тажрибали яримҳимоячиси Корентен Толиссо жавоб тўпини киритиб, таблодаги якуний 1:1 ҳисобини ўрнатди;

  • Очколар тақсимоти: Дурангдан сўнг «Лион» 7 очко билан турнир жадвалининг 8-поғонасидан жой олган бўлса, басклар 5 очко жамғариб 18-ўринда бормоқда.

Ўйин қайдномалари: УЕФА Европа Лигаси, 4-тур

  • «Спарта» (Чехия) — «Борнмут» (Англия) 1:3

    • Голлар: Сингате (35) — Адамс (57), Эванилсон (81), Райан (90).

  • «Кристал Пэлас» (Англия) — «Ҳоффенҳайм» (Германия) 1:1

    • Голлар: Камада (90) — Прасс (7).

  • «Реал Сосиедад» (Испания) — «Лион» (Франция) 1:1

    • Голлар: Оскарссон (28) — Толиссо (54).

УЕФА Европа ЛигасиБорнмутКристал ПэласРеал Сосиедад
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

4 та баҳсда 12 очко: “Бенфика” пешқадамлар сафида, “Ювентус” кучли тўртликка кирди4 та баҳсда 12 очко: “Бенфика” пешқадамлар сафида, “Ювентус” кучли тўртликка кирдиБугун 09:15Англияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этдиАнглияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этди29 октябр 08:09Сан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқаздиСан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқазди17 сентябр 06:06Англия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиАнглия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди9 сентябр 07:57Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...15 август 05:33Европа Лигаси 2-турида “Ювентус”, “Бенфика” ва “Борнмут” клублари ғалабага эришдиЕвропа Лигаси 2-турида “Ювентус”, “Бенфика” ва “Борнмут” клублари ғалабага эришди16 октябр 06:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози