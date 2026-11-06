4 ўйинда 12 очко: “Борнмут” Чехияда ирода кўрсатиб, Европа Лигаси пешқадамига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англиянинг «Борнмут» клуби Прагада «Спарта» устидан 3:1 ҳисобида иродали ғалаба қозониб, Европа Лигаси турнир жадвалида 12 очко билан якка пешқадамга айланди.
- Лондонда «Кристал Пелас» жамоаси Даичи Камаданинг 90-дақиқадаги голи эвазига «Ҳоффенҳайм» билан дуранг ўйнаб, мағлубиятдан қутулиб қолди.
- Сан-Себастянда кечган баҳсда эса «Реал Сосиедад» ва «Лион» клублари 1:1 ҳисобидаги муроса кўчасини танлади.
УЕФА Европа Лигасининг 4-тури доирасида бир қатор шиддатли ва муросасиз учрашувлар бўлиб ўтди. Қитъа миқёсидаги кечаги баҳслар кутилмаган натижалар, сўнгги дақиқалардаги драматик голлар ҳамда мусобақа жадвалидаги кескин ўзгаришлар билан ёдда қолди.
Англиянинг «Борнмут» клуби Прагада иродали ғалабага эришиб, 100 фоизлик натижа билан мусобақа пешқадамига айланган бўлса, Лондонда «Кристал Пэлас» ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда мағлубиятдан қутулиб қолди.
«Борнмут» тўхтамаяпти: 4 та ўйинда 12 очко ва 1-ўрин
Турнинг энг ёрқин натижаларидан бири Чехия пойтахти Прагада қайд этилди:
Иродали камбэк: Маҳаллий «Спарта» 35-дақиқада Сингатенинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ инглиз клуби иккинчи бўлимда ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлига олди;
Иккинчи бўлимдаги уч зарба: 57-дақиқада Адамс мувозанатни тиклаган бўлса, 81-дақиқада Эванилсон, 90-дақиқада эса Райан рақиб дарвозасини ишғол этиб, «Борнмут»га 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабани келтирди;
Мутлақ пешқадамлик: 4 та учрашувнинг барчасида ғалаба қозониб, максимал 12 очко жамғарган Андони Ираола шогирдлари Европа Лигаси умумий жадвалининг 1-поғонасини якка ҳолда эгаллаб турибди.
Лондондаги драма: Камада 90-дақиқада мағлубиятдан қутқарди
Лондоннинг «Селхёрст Парк» стадионида бўлиб ўтган учрашув мезбонлар учун ниҳоятда оғир кечди:
Тезкор гол: Германиянинг «Ҳоффенҳайм» клуби ҳали 7-дақиқадаёқ Прасснинг аниқ зарбаси билан ҳисобни очди (0:1);
Сўнгги дақиқа нажоти: Баҳснинг асосий вақти тугаб бораётган бир паллада, 90-дақиқада япониялик яримҳимоячи Даичи Камада рақиб дарвозасини нишонга олиб, «Кристал Пэлас»ни муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди (1:1);
Жадвалдаги ҳолат: Ушбу дуранг инглиз клубига 4 очко билан 22-ўринда қолиш имконини берди.
Сан-Себастьянда жанговар муроса: «Реал Сосиедад» ва «Лион» дуранги
Испанияда кечган марказий баҳслардан бирида томонлар муроса кўчасини танлади:
Оскарссоннинг жавоби: Мезбонлар сафида 28-дақиқада исландиялик истеъдод Орри Оскарссон ҳисобни очди;
Толиссонинг тенглаштирувчи голи: Иккинчи бўлим бошида, 54-дақиқада францияликларнинг тажрибали яримҳимоячиси Корентен Толиссо жавоб тўпини киритиб, таблодаги якуний 1:1 ҳисобини ўрнатди;
Очколар тақсимоти: Дурангдан сўнг «Лион» 7 очко билан турнир жадвалининг 8-поғонасидан жой олган бўлса, басклар 5 очко жамғариб 18-ўринда бормоқда.
Ўйин қайдномалари: УЕФА Европа Лигаси, 4-тур
«Спарта» (Чехия) — «Борнмут» (Англия) 1:3
Голлар: Сингате (35) — Адамс (57), Эванилсон (81), Райан (90).
«Кристал Пэлас» (Англия) — «Ҳоффенҳайм» (Германия) 1:1
Голлар: Камада (90) — Прасс (7).
«Реал Сосиедад» (Испания) — «Лион» (Франция) 1:1
Голлар: Оскарссон (28) — Толиссо (54).
Изоҳлар 0
…