Жейк Пол Ҳабибга 200 млн доллар таклиф қилди: Нурмагомедовнинг жавоби қандай бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Джейк Пол собиқ UFC чемпиони Ҳабиб Нурмагомедовга октагонга қайтиши учун 200 миллион доллар таклиф қилди.
- Бироқ доғистонлик афсонавий жангчи бу катта маблағга қарамай, ўз фаолиятини якунлаш ҳақидаги қарори қатъий эканини билдирди.
- Ҳабиб ҳеч кимга ниманидир исботлаши шарт эмаслигини ва қайтиш учун ҳеч қандай зарурат йўқлигини таъкидлади.
- Джейк Пол эса ушбу таклиф орқали ММА оламида туб бурилиш ясашни мақсад қилган эди.
Ҳабиб Нурмагомедовни октагонга қайтариш учун 200 миллион доллар таклиф қилинса, у бу пулга рози бўладими? Жейк Пол айнан шу саволни собиқ UFC чемпионига берди. Аммо Доғистонлик афсона жангчи учун бу сумма ҳам қарорни ўзгартиришга етарли бўлмади.
ММА оламида энг катта молиявий таклифлардан бири бўлиши мумкин бўлган 200 миллион доллар ҳақидаги савол Ҳабиб Нурмагомедов ва Жейк Пол ўртасидаги суҳбатда кўтарилди. MVP промоушени ҳаммуассиси собиқ UFC чемпионини яна октагонга қайтишга ундар экан, ҳатто шунчалик катта маблағ эвазига жанг қилиш имкониятини ҳам тилга олди.
Бироқ Ҳабибнинг жавоби унинг фаолиятини якунлаш ҳақидаги позицияси ўзгармаганини яна бир бор кўрсатди.
Жейк Пол 200 миллион доллар ҳақида сўради
Суҳбат давомида Жейк Пол Ҳабибдан жангчилик фаолиятига қайтиш эҳтимоли ва бундай қарор учун қандай маблағ керак бўлиши мумкинлигини сўради.
«Қачон қайтасан? 200 миллион доллар эвазига-чи?» — деди Жейк Пол.
Ҳабиб Нурмагомедов эса бу таклифга қизиқиш билдирмади. У жангчилик фаолиятини қайта бошлаш учун зарурат йўқлигини, ўзини исботлаш учун ҳам октагонга қайтиши шарт эмаслигини таъкидлади.
«Нима учун қайтишим керак? Менинг жамоамда жуда кўп жангчилар бор, улар — дунёдаги энг яхшилари. Мен ҳеч кимга ниманидир исботлашим шарт эмас. Менга муносиб рақиб йўқ, фақат пул таклиф қилишяпти», — деди Ҳабиб.
Жейк Пол бу таклифни фақат пул билан боғламади
Жейк Пол эса Ҳабибнинг қайтиши нафақат молиявий жиҳатдан, балки бутун ММА индустрияси учун ҳам муҳим воқеа бўлиши мумкинлигини тушунтиришга ҳаракат қилди.
У MVP ва PFL ҳамкорлиги орқали жангчилар учун янги имкониятлар яратилаётганини, спортчиларнинг молиявий аҳволи ва келажагини яхшилаш мақсад қилинганини айтди.
«Гап фақат пулда эмас. MVP ва PFL бирлашиши орқали биз ММА оламини яхши томонга ўзгартиряпмиз. Жангчиларга яхшироқ ҳаёт кечириш имкониятини беряпмиз. UFC билан тузган шартномангда қандай шартлар борлигини билмайман, аммо агар сен бизнинг промоушенда жанг қилсанг, бу бутун спорт соҳасида туб бурилиш ясаши мумкин», — деди Жейк Пол.
MVP ва PFL бирлашуви ММА бозоридаги рақобатни кучайтирмоқда
Жейк Пол ҳаммуассиси бўлган MVP промоушени ва PFL лигаси 2026 йил июль ойида бирлашди. Янги тузилмага Жейк Пол ҳамда унинг ҳамкори Накиса Бидарян раҳбарлик қилмоқда.
Ушбу бирлашув ММА бозорида UFC билан рақобатни кучайтириш, жангчилар учун янги молиявий имкониятлар яратиш ва спортнинг коммерциал салоҳиятини оширишга қаратилган.
Ҳабиб Нурмагомедовнинг октагонга қайтиши эса, шубҳасиз, ҳар қандай промоушен учун улкан воқеа бўларди. У UFC тарихидаги энг муваффақиятли енгил вазн чемпионларидан бири сифатида фаолиятини 29 ғалаба ва бирорта мағлубиятсиз якунлаган.
200 миллион долларлик таклиф ҳақидаги савол ҳам жангчилик афсонасини яна бир бор октагонга қайтариш истаги қанчалик кучли эканини кўрсатади. Аммо Ҳабибнинг позицияси ҳозирча қатъий: у жангчи сифатидаги фаолиятини қайта бошлаш учун на молиявий таклиф, на янги промоушеннинг амбициялари етарли сабаб бўлаётганини билдирмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…