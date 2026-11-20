U-17 Жаҳон чемпионати: Аргентина ютқазди, Уругвай драматик ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қатарда ўсмирлар ўртасидаги футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг биринчи кунида Аргентина Австралияга мағлуб бўлди, Мозамбик эса Данияни 4:0 ҳисобида йирик натижа билан таслим этди.
- Уругвай терма жамоаси Саудия Арабистони билан кечган кескин баҳсда 3:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
- Мусобақанинг бошқа учрашувларида Қатар, Жанубий Корея, Эквадор, Греция ва Франсия терма жамоалари ўз ғалабаларини тантана қилди.
Қатарда ўсмирлар ўртасидаги футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт олди. Турнирнинг биринчи куниёқ бир нечта кутилмаган натижалар, йирик ҳисоблар ва драматик учрашувлар қайд этилди. Аргентина Австралияга мағлуб бўлган бўлса, Мозамбик Данияни 4:0 ҳисобида тор-мор этди, Уругвай эса Саудия Арабистони билан кечган кескин баҳсда ғалабани қўлга киритди.
19 ноябрь куни мусобақанинг тўрт гуруҳида биринчи тур учрашувлари бўлиб ўтди. Қатор жамоалар турнирни ғалаба билан бошлаган бўлса, айрим фаворитлар учун дастлабки баҳслар кутилмаган қийинчиликлар билан якунланди.
А гуруҳи: Қатар ғалаба билан бошлади, Миср камчиликда қолди
Мусобақа мезбони Қатар терма жамоаси Панамага қарши баҳсда 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувнинг асосий қисмида ҳисоб очилмаган бўлса-да, мезбонлар якуний дақиқаларда икки марта дарвозани ишғол қилишга муваффақ бўлди.
Носир 90+1-дақиқада пенальтидан ҳисобни очди. Орадан тўрт дақиқа ўтиб, Ндиайе иккинчи голни киритиб, Қатарга ишончли ғалабани тақдим этди.
Гуруҳнинг иккинчи учрашувида Миср Грецияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Мисрликлар 23-дақиқадан бошлаб Тамирнинг четлатилиши сабабли бир футболчи кам бўлиб ҳаракат қилди.
Греция вакиллари вазиятдан фойдаланиб, 54-дақиқада Сувладзис, 62-дақиқада эса Карангелис голлари орқали устунликка эга бўлди. Миср Сауди томонидан 71-дақиқада битта гол билан жавоб қайтарди, аммо ҳисобни тенглаштира олмади.
Б гуруҳи: Жанубий Корея ишончли ғалаба қозонди
Жанубий Корея U-17 терма жамоаси Угандага қарши баҳсда 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақани муваффақиятли бошлади.
Ким Жи Ҳо 8-дақиқада ҳисобни очди. Иккинчи бўлимда Уганда футболчиси Мбалире ўз дарвозасига гол киритиб қўйди. 84-дақиқада Ким Жи Ву учинчи голни уриб, кореяликларнинг ғалабасини мустаҳкамлади.
Гуруҳнинг иккинчи учрашувида Эквадор Янги Каледонияни минимал ҳисобда мағлуб этди. Герреро 45+1-дақиқада киритган гол учрашувдаги ягона натижа бўлди — 1:0.
С гуруҳи: Аргентина кутилмаган мағлубиятга учради, Мозамбик 4:0 ғалаба қилди
Турнинг эътиборли натижаларидан бири Аргентина терма жамоасининг Австралияга қарши баҳсдаги мағлубияти бўлди. Аргентиналик ўсмирлар 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
60-дақиқада Гуич ўз дарвозасига гол киритиб қўйди. 71-дақиқада Акон Австралиянинг иккинчи голини уриб, ғалабани таъминлади. Аргентина 90+3-дақиқада Валлехо четлатилиши сабабли баҳсни яна бир футболчи кам бўлиб якунлади.
С гуруҳининг иккинчи учрашувида Мозамбик Данияни 4:0 ҳисобида мағлуб этди. Кенсане 4-дақиқада ҳисобни очди. Куна 32 ва 44-дақиқаларда дубль қайд этди. Мубаи эса 90+1-дақиқада якуний голни киритди.
Мозамбик турнирнинг биринчи кунидаёқ йирик ғалаба билан ўз имкониятларини намойиш этди.
Д гуруҳи: Франция ғалаба қозонди, Уругвай баҳсни сўнгги дақиқаларда ҳал қилди
Франция терма жамоаси Ҳаитига қарши учрашувда 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Меррифилд 4 ва 41-дақиқаларда икки гол уриб, французларга устунликни таъминлади. Тиеҳи 47-дақиқада яна бир гол киритди. Ҳаити вакили Пропҳет 88-дақиқада жавоб голини уриб, ҳисобни қисқартирди.
Саудия Арабистони ва Уругвай ўртасидаги баҳс эса анча кескин кечди. Саудияликлар Бу Шақранинг 38 ва 58-дақиқаларда пенальтидан урган голлари орқали икки марта устунликка эга бўлди.
Бироқ Уругвай таслим бўлмади. Баррейро 43-дақиқада ҳисобни қисқартирди. 68-дақиқада Ал Ҳошим ўз дарвозасига гол киритиб қўйди ва ҳисоб тенглашди. 86-дақиқада Родригес Уругвайнинг ғалаба голини уриб, учрашув тақдирини ҳал қилди.
Натижада Уругвай 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирни муҳим уч очко билан бошлади.
Ўзбекистон U-17 терма жамоаси қачон майдонга тушади?
Қатардаги ўсмирлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси ҳам иштирок этмоқда. Юртдошларимиз турнирдаги илк учрашувини 20 ноябрь куни Кот-д'Ивуарга қарши ўтказади.
Биринчи тур натижалари турнирда кутилмаган сюрпризлар бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Аргентина мағлубияти, Мозамбикнинг йирик ғалабаси ва Уругвайнинг сўнгги дақиқалардаги камбэки мусобақанинг дастлабки куниёқ қизиқарли кечганини намоён этди.
Энди ўзбекистонлик мухлисларнинг диққати ёш футболчиларимизга қаратилади. Терма жамоамиз Жаҳон чемпионатини қандай бошлаши ва дастлабки уч очко учун курашда қандай натижа қайд этиши 20 ноябрь куни маълум бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…