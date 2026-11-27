«Барселона» ва «Интер» «Рома» ҳимоячиси Марио Эрмосога жиддий қизиқиш билдирмоқда
Италиянинг «Рома» клуби марказий ҳимоячиси Марио Эрмосо Европанинг икки гранд жамоаси диққат марказига тушди. Таниқли инсайдер Экрем Конур ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида маълум қилишича, 31 ёшли испаниялик футболчининг ўйинларини «Барселона» ва «Интер» клублари фаол кузатиб бормоқда.
Шартнома ҳолати ва трансфер қиймати
Тажрибали ҳимоячининг Рим клуби билан амалдаги келишуви муддати яқинлашиб бораётгани гранд клублар учун қулай имконият яратмоқда:
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Футболчи ва ёши
Марио Эрмосо (Испания, 31 ёш)
Амалдаги клуби
«Рома» (2024 йилдан буён тўп тепмоқда)
Шартнома якунланиш муддати
Келаси йилнинг июнь ойи охири
Transfermarkt баҳоси
7 миллион евро
Жорий мавсум статистикаси
А Серияда 11 та ўйин ва 2 та гол
Сизнингча, Марио Эрмосо учун фаолиятини Испания чемпионатида — «Барселона» сафида давом эттириш маъқулроқми ёки Италияда қолиб, «Интер» таклифини қабул қилгани яхшими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболи ҳамда трансфер оламидаги энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…