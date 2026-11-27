Месси Тевеснинг хайрлашув ўйинида қатнашади, Роналду ҳам таклиф қилинган
Аргентиналик футболчи Карлос Тевеснинг хайрлашув учрашуви 20 декабрь куни Буэнос-Айресдаги «Бока Хуниорс» клубининг «Ла Бомбонера» стадионида бўлиб ўтади. Унда Лионель Месси иштирок этиши тасдиқланди, Криштиану Роналдунинг иштироки эса ҳозирча аниқ эмас. Бу ҳақда Infobae хабар берди.
Тевес хайрлашув учрашувига фаолияти давомида бирга ўйнаган собиқ жамоадошларини таклиф қилган. У Месси билан Аргентина терма жамоасида, Роналду билан эса «Манчестер Юнайтед»да бирга тўп сурган.
Тевес Infobae нашрига берган интервьюсида Роналдуни ҳам таклиф қилганини айтди. Унинг таъкидлашича, португалиялик футболчининг Месси билан бир учрашувда майдонга тушиши эҳтимоли бор, аммо бу масала ҳали якуний ҳал қилинмаган.
Хайрлашув учрашувида Серхио Агуэро, Мартин Палермо, Леандро Паредес, Рио Фердинанд, Жанлуижи Буффон, Эдвин ван дер Сар ва бошқа футбол юлдузлари ҳам иштирок этиши кутилмоқда.
Тевес фаолияти давомида «Бока Хуниорс», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» ва «Шанхай Шеньхуа» клубларида ўйнаган. У Аргентина терма жамоаси сафида 76 та учрашувда майдонга тушиб, 13 та гол урган. 2004 йилги Афина Олимпиадасида олтин медальни қўлга киритган. Футболчилик фаолиятини 2022 йилда якунлаган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…