Хаби Алонсо «Ноттингҳэм Форест»га қарши баҳс олдидан «Челси»нинг режаларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Челси» бош мураббийи Хаби Алонсо Англия Премер-лигасининг 12-тури доирасида «Ноттингҳем Форест»га қарши ўтадиган сафар учрашуви олдидан жамоанинг тайёргарлик жараёни ҳақида гапирди.
- Мутахассис «Лидс Юнайтед»дан учралган мағлубиятдан сўнг йўл қўйилган хатолар таҳлил қилиниб, машғулотлар янада ишончли ўйин кўрсатишга қаратилганини таъкидлади.
- Беллашув 27 ноябр куни Ноттингҳемдаги «Сити Граунд» стадионида бўлиб ўтади.
Лондоннинг «Челси» клуби бош мураббийи Хаби Алонсо Англия Премьер-лигасининг 12-тури доирасида «Ноттингҳэм Форест»га қарши бўлиб ўтадиган сафар учрашуви олдидан жамоанинг руҳий ҳолати ва мақсадлари ҳақида фикр билдирди. Беллашув 27 ноябрь куни Ноттингҳэмдаги «Сити Граунд» стадионида ўтказилади.
«Лидс»дан учралган мағлубиятдан сўнг асосий вазифа
Испаниялик мутахассис ўтган шанба куни «Лидс Юнайтед»га қарши ўйинда йўл қўйилган хатолар жиддий таҳлил қилинганини ва ҳафта давомидаги барча машғулотлар янада ишончли ўйин кўрсатишга қаратилганини таъкидлади:
«Албатта, биз „Лидс Юнайтед“дан учралган мағлубиятдан кейин ўзимизни ўнглаб олишни истаймиз. Анча яхшироқ ўйнай олишимизни кўрсатмоқчимиз. Бу навбатдаги баҳс олдидан асосий мақсадимиз. Бизни қийин беллашув кутиб турибди ва унда ўз имкониятларимизни намойиш этиш учун рақобатбардош бўлишимиз керак», — дея Хаби Алонсонинг сўзларини келтиради клуб матбуот хизмати.
Мураббийнинг қўшимча қилишича, аввалги учрашувдаги муваффақиятсизликка нафақат айрим футболчиларнинг етишмаслиги, балки ғалаба учун зарур бўлган муҳим ўйин элементларидаги камчиликлар ҳам сабаб бўлган:
«„Лидс“га қарши баҳсдаги мағлубиятнинг сабаблари кўп эди. Бу футболга оид жиҳатлар — ушбу даражада рақобатлашиш учун йўл қўймаслигимиз керак бўлган хатолар. Уларни ҳисобга олмасак, яхши ўйин кўрсата олмаймиз. Шу боис ҳафта давомидаги стратегиямиз, машғулотларимиз ва мулоқотимиз янада ишончли ўйин намойиш этишга қаратилди. Ўтган шанбадаги баҳсни таҳлил қилсак, бизга нафақат айрим футболчилар, балки муваффақият учун зарур бўлган ўйин элементлари ҳам етишмаганини кўриш мумкин. Ҳафта давомида ғалаба қозониш ва ҳар бир баҳсга тайёр бўлиш учун футболдаги ушбу асосий кўникмалар қанчалик муҳимлигини муҳокама қилдик. Албатта, навбатдаги ўйинда ҳам уларга эҳтиёж сезамиз», — деди мутахассис.
Учрашув тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва тур
Англия Премьер-лигаси, 12-тур
Жуфтлик
«Ноттингҳэм Форест» — «Челси»
Стадион
«Сити Граунд» (Ноттингҳэм)
Бошланиш вақти
27 ноябрдан 28 ноябрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан соат 01:00 да
Сизнингча, Хаби Алонсо шогирдлари «Лидс»дан учралган мағлубиятдан тегишли хулоса чиқариб, сафарда «Ноттингҳэм Форест» устидан ғалаба қозона оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Англия Премьер-лигаси ҳамда жаҳон футболидаги энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…