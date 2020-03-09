А Серия. «Ювентус» «Интер»ни мағлуб этиб, 1-ўринга кўтарилди (видео)

Фото: Twitter/JuventusFC
Италия чемпионатининг 26-турида «Ювентус» ўз майдонида «Интер»ни қабул қилиб, Рэмзи ва Дибаланинг голлари вазига ғалаба қозонди.
Ғалабадан сўнг «Ювентус» очколарини 63тага етказиб, 1-ўринга чиқиб олди. «Интер» эса 54 очко билан 3-ўринда бормоқда.
Ювентус – Интер 2:0
Голлар: Рэмзи (55), Дибала (67).
Ювентус: Шенсни, де Лигт, Сандро (Де Шильо, 77), Бонуччи, Рэмзи, Куадрадо, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала, 59), Роналду, Игуаин (Бернардески, 80).
Интер: Ҳанданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Янг, Брозович, Кандрева (Гальярдини, 74), Барелла (Эриксен, 59), Весино, Мартинес, Лукаку (Санчес, 77).
Огоҳлантиришлар: Шкриньяр (63), Весино (71), Брозович (79), Роналду (87).
Четлатиш: Паделли (79).