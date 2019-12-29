385
“Интер” “Реал”га зўр рокировка таклиф қилмоқда
“Интер” раҳбарияти А Серияга мослаша олмаган плеймейкер Кристиан Эриксендан тезроқ қутилмоқчи. Ана шу мақсадда, миланликлар “Реал”дан даниялик футболчини олиб, ўрнига Зинедин Зиданга керак бўлмай қолган плеймейкер Искони беришни сўрамоқда.
Ҳозирча, мадридликлар бу рокировкани қабул қилгани йўқ. Чунки, Иско Англия премьер-лигаси вакиллари – “Эвертон”, “Тоттенхэм” ва “Арсенал” нишонида турибди. Футболчининг ўзи ҳам замонавий футбол ватанида ўз кучини синаб кўришга қарши эмас. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
Ҳозирча, мадридликлар бу рокировкани қабул қилгани йўқ. Чунки, Иско Англия премьер-лигаси вакиллари – “Эвертон”, “Тоттенхэм” ва “Арсенал” нишонида турибди. Футболчининг ўзи ҳам замонавий футбол ватанида ўз кучини синаб кўришга қарши эмас. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мавзуга оид янгиликлар
«Реал» раҳбарияти Зиданнинг илтимосига рад жавобини берди
Конте "Реал"нинг 3 нафар футболчисини "Интер"га олиб келмоқчи
«Интер» сўнгги дақиқалардаги икки гол эвазига «Тоттенхэм»дан ғалабани тортиб олди
"Реал" раҳбарияти Зиданнинг ўрнига Аллегрини олиб келиши мумкин
Зинедин Зидан: Иско - «Реал»нинг келажаги ҳисобланади
«Реал», «Барселона», «МЮ» ва яна 11та клуб International Champions Cup-2017 мусобақасида иштирок этади