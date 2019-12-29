07:25 / 11.11.2020
385
Спорт

“Интер” “Реал”га зўр рокировка таклиф қилмоқда

“Интер” “Реал”га зўр рокировка таклиф қилмоқда
“Интер” раҳбарияти А Серияга мослаша олмаган плеймейкер Кристиан Эриксендан тезроқ қутилмоқчи. Ана шу мақсадда, миланликлар “Реал”дан даниялик футболчини олиб, ўрнига Зинедин Зиданга керак бўлмай қолган плеймейкер Искони беришни сўрамоқда.

Ҳозирча, мадридликлар бу рокировкани қабул қилгани йўқ. Чунки, Иско Англия премьер-лигаси вакиллари – “Эвертон”, “Тоттенхэм” ва “Арсенал” нишонида турибди. Футболчининг ўзи ҳам замонавий футбол ватанида ўз кучини синаб кўришга қарши эмас.
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
«Реал» раҳбарияти Зиданнинг илтимосига рад жавобини берди
«Реал» раҳбарияти Зиданнинг илтимосига рад жавобини берди
29-12-2019, 07:30, Спорт
Конте "Реал"нинг 3 нафар футболчисини "Интер"га олиб келмоқчи
Конте "Реал"нинг 3 нафар футболчисини "Интер"га олиб келмоқчи
9-06-2019, 08:10, Спорт
«Интер» сўнгги дақиқалардаги икки гол эвазига «Тоттенхэм»дан ғалабани тортиб олди
«Интер» сўнгги дақиқалардаги икки гол эвазига «Тоттенхэм»дан ғалабани тортиб олди
19-09-2018, 09:26, Спорт
"Реал" раҳбарияти Зиданнинг ўрнига Аллегрини олиб келиши мумкин
"Реал" раҳбарияти Зиданнинг ўрнига Аллегрини олиб келиши мумкин
1-06-2018, 14:33, Спорт
Зинедин Зидан: Иско - «Реал»нинг келажаги ҳисобланади
Зинедин Зидан: Иско - «Реал»нинг келажаги ҳисобланади
17-04-2017, 19:18, Спорт
«Реал», «Барселона», «МЮ» ва яна 11та клуб International Champions Cup-2017 мусобақасида иштирок этади
«Реал», «Барселона», «МЮ» ва яна 11та клуб International Champions Cup-2017 мусобақасида иштирок этади
14-04-2017, 19:30, Спорт

Спорт янгиликлари

Роналду ўтиши мумкин бўлган 5 клуб. У қай бирини танлайди?
Роналду ўтиши мумкин бўлган 5 клуб. У қай бирини танлайди?
Бугун, 07:00
0
“Женоа” Шомуродовнинг ҳолати ҳақида маълумот берди
“Женоа” Шомуродовнинг ҳолати ҳақида маълумот берди
Бугун, 00:13
0
Умид Аҳмаджонов БАА футбол ассоциациясига ташриф буюрди
Умид Аҳмаджонов БАА футбол ассоциациясига ташриф буюрди
Кеча, 00:08
0
Умид Аҳмаджонов БАА футбол ассоциациясига ташриф буюрди
Умид Аҳмаджонов БАА футбол ассоциациясига ташриф буюрди
Кеча, 00:08
0
“Ювентус” Роналдуни сотишга қарор қилди. Харидор деярли аниқ
“Ювентус” Роналдуни сотишга қарор қилди. Харидор деярли аниқ
9-11-2020, 23:07
0
Ҳабиб Нурмагомедов келишилган жанг ўтказганми?
Ҳабиб Нурмагомедов келишилган жанг ўтказганми?
9-11-2020, 22:05
0
Ла Лига. «Реал» 5 та гол урилган ўйинда йирик ҳисобда мағлуб бўлди
Ла Лига. «Реал» 5 та гол урилган ўйинда йирик ҳисобда мағлуб бўлди
9-11-2020, 09:11
0
Бокс бўйича Ўзбекистон чемпионатининг барча совриндорлари маълум бўлди
Бокс бўйича Ўзбекистон чемпионатининг барча совриндорлари маълум бўлди
9-11-2020, 00:30
0