Кристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эди
Кристиан Виери Роналдони машғулотларда ҳимоячиларни осонгина алдаб ўтиб, исталган нуқтадан гол ура оладиган ва тўхтатиб бўлмайдиган футболчи сифатида эслади. Виери 1999–2000-йилги мавсум олдидан айнан Роналдо билан тандем ҳосил қилиш мақсадида "Интер" сафига ўтган. Бироқ Роналдонинг оғир жароҳатлари сабаб улар бирга атиги 11 та учрашувда, жами 667 дақиқа тўп сурди ва биргаликдаги самарадорлик учта гол билан чекланди.
Италиялик футбол афсонаси Кристиан Виери ўз вақтида "Интер" сафида бразилиялик ҳужумчи Роналдо билан бирга тўп сургани ва машғулотлардаги таассуротлари ҳақида қизиқарли хотиралар билан ўртоқлашди. Goal.com хабар қилишича, собиқ ҳужумчи ўзининг бразилиялик шериги билан бирга ўйнаш учун атайлаб миланликлар сафига ўтганини ва машғулот пайтида кўрганларидан ҳайратга тушиб кулиб юборганини эсга олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кристиан Виери 1999–2000-йилги мавсум олдидан "Интер" жамоасига қўшилган эди. Унинг асосий мақсади айнан Роналдо билан тандем ҳосил қилиш бўлган. Бразилиялик футболчи эса ўша пайтда миланликлар сафида икки мавсумдан бери тўп суриб, жамоанинг асосий юлдузи ва рамзи мақомига улгурган эди. Виери жамоага келиб қўшилиши билан "Нерадзурри" мухлислари ва футбол жамоатчилиги ўртасида улкан ҳаяжон уйғонганди.
Тарихий тандем ва унинг машғулотлардаги таассуротиҚоғозда Виери ва Роналдо жуфтлиги жаҳон футболидаги, ҳатто "Интер" тарихидаги энг хавфли ҳужум чизиғи сифатида баҳоланган эди. Уларнинг юқори даражадаги маҳорати Италия ва Европа майдонларида мутлақ устунликка эришишига қаратилган улкан умидларни туғдирганди. Те Лате Рун кўрсатувида сўз юритган Виери янги жамоадошининг даражасини биринчи машғулотдаёқ қандай англаб етгани ҳақида гапириб берди.
Унинг сўзларига кўра, Роналдо майдонда оддийгина ҳаракат қилибгина қолмай, ҳимоячиларни осонгина ортда қолдириб, исталган нуқтадан гол ура олган. "У марказдан тўпни олиб, ҳамма-ҳаммани алдаб ўтарди ва гол урарди. Мен шунчаки қаҳ-қаҳ отиб кула бошладим. Ёнимдагилар 'Нега куляпсан?' деб сўрашди. Мен эса: 'Уни ўзи кўрдингизми?' деб жавоб бердим. У Бен Жонсончалик тезкор, тенгсиз техникага эга эди, уни шунчаки тўхтатиб бўлмасди", дея хотирлайди Виери.
Жароҳатлар сабаб узилган орзуларБироқ, қоғоздаги улкан салоҳият ва ҳаяжонли реаллик майдонда турлича кўриниш олди. Роналдони таъқиб қилган оғир жароҳатлар бу юлдузли жуфтликнинг тўлақонли очилишига йўл қўймади. Ачинарлиси шундаки, Виери ва Роналдо биргаликда бирор-бир йирик совринни қўлга кирита олмади ва майдонда атиги 11 та учрашувда бирга ҳаракат қилди.
Иккаласи умумий ҳисобда 667 дақиқа бирга тўп сурган бўлиб, уларнинг биргаликдаги самарадорлиги учта гол билан чекланган холос. Ушбу қисқа муддатли ҳамкорлик давомида Виери Роналдонинг узатмалари эвазига иккита гол муаллифи бўлган бўлса, битта гол Роналдонинг ҳисобига ёзилиб, унга Виери ассистентлик қилган эди.
…