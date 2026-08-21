Кристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эди

·5·Спорт
Кристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эди
Қисқача

Кристиан Виери Роналдони машғулотларда ҳимоячиларни осонгина алдаб ўтиб, исталган нуқтадан гол ура оладиган ва тўхтатиб бўлмайдиган футболчи сифатида эслади. Виери 1999–2000-йилги мавсум олдидан айнан Роналдо билан тандем ҳосил қилиш мақсадида "Интер" сафига ўтган. Бироқ Роналдонинг оғир жароҳатлари сабаб улар бирга атиги 11 та учрашувда, жами 667 дақиқа тўп сурди ва биргаликдаги самарадорлик учта гол билан чекланди.

Италиялик футбол афсонаси Кристиан Виери ўз вақтида "Интер" сафида бразилиялик ҳужумчи Роналдо билан бирга тўп сургани ва машғулотлардаги таассуротлари ҳақида қизиқарли хотиралар билан ўртоқлашди. Goal.com хабар қилишича, собиқ ҳужумчи ўзининг бразилиялик шериги билан бирга ўйнаш учун атайлаб миланликлар сафига ўтганини ва машғулот пайтида кўрганларидан ҳайратга тушиб кулиб юборганини эсга олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кристиан Виери 1999–2000-йилги мавсум олдидан "Интер" жамоасига қўшилган эди. Унинг асосий мақсади айнан Роналдо билан тандем ҳосил қилиш бўлган. Бразилиялик футболчи эса ўша пайтда миланликлар сафида икки мавсумдан бери тўп суриб, жамоанинг асосий юлдузи ва рамзи мақомига улгурган эди. Виери жамоага келиб қўшилиши билан "Нерадзурри" мухлислари ва футбол жамоатчилиги ўртасида улкан ҳаяжон уйғонганди.

Тарихий тандем ва унинг машғулотлардаги таассуроти

Қоғозда Виери ва Роналдо жуфтлиги жаҳон футболидаги, ҳатто "Интер" тарихидаги энг хавфли ҳужум чизиғи сифатида баҳоланган эди. Уларнинг юқори даражадаги маҳорати Италия ва Европа майдонларида мутлақ устунликка эришишига қаратилган улкан умидларни туғдирганди. Те Лате Рун кўрсатувида сўз юритган Виери янги жамоадошининг даражасини биринчи машғулотдаёқ қандай англаб етгани ҳақида гапириб берди.

Унинг сўзларига кўра, Роналдо майдонда оддийгина ҳаракат қилибгина қолмай, ҳимоячиларни осонгина ортда қолдириб, исталган нуқтадан гол ура олган. "У марказдан тўпни олиб, ҳамма-ҳаммани алдаб ўтарди ва гол урарди. Мен шунчаки қаҳ-қаҳ отиб кула бошладим. Ёнимдагилар 'Нега куляпсан?' деб сўрашди. Мен эса: 'Уни ўзи кўрдингизми?' деб жавоб бердим. У Бен Жонсончалик тезкор, тенгсиз техникага эга эди, уни шунчаки тўхтатиб бўлмасди", дея хотирлайди Виери.

Жароҳатлар сабаб узилган орзулар

Бироқ, қоғоздаги улкан салоҳият ва ҳаяжонли реаллик майдонда турлича кўриниш олди. Роналдони таъқиб қилган оғир жароҳатлар бу юлдузли жуфтликнинг тўлақонли очилишига йўл қўймади. Ачинарлиси шундаки, Виери ва Роналдо биргаликда бирор-бир йирик совринни қўлга кирита олмади ва майдонда атиги 11 та учрашувда бирга ҳаракат қилди.

Иккаласи умумий ҳисобда 667 дақиқа бирга тўп сурган бўлиб, уларнинг биргаликдаги самарадорлиги учта гол билан чекланган холос. Ушбу қисқа муддатли ҳамкорлик давомида Виери Роналдонинг узатмалари эвазига иккита гол муаллифи бўлган бўлса, битта гол Роналдонинг ҳисобига ёзилиб, унга Виери ассистентлик қилган эди.

Кристиан ВиериРоналдоИнтерА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ла Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайдиЛа Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайдиБугун, 11:19Деку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиДеку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиБугун, 10:11«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилди«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилдиБугун, 10:07Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайдиТрой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайдиБугун, 10:01Алонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолдиАлонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолдиБугун, 09:51«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилди«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилдиБугун, 09:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)