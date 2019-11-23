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“Челси”раҳбари “очкўз”суперюлдуздан воз кечди
“Челси” хўжайини Роман Абрамович “Бавария”нинг универсал ҳимоячиси Давид Алабани жамоага олмайдиган бўлди.
Россиялик миллиардер унинг ўрнига бошқа номзодларни кўриб чиқмоқда. Кўп жамоаларга Алаба талаб қилаётган 22 миллион евроли йиллик маош тўғри келмаяпти. Бундан ташқари, австриялик футболчи ўзи истагандек, ярим ҳимояда ўйнатишни кафолатлашни сўраяпти.
“Челси” мутасаддилари Алаба таклиф қилиниши керак бўлган ўринга “Бавария”нинг яна бир вакили Никлас Зюле, “Лейпциг” аъзоси Иброҳим Конате, “Фиорентине” етакчиси Никола Миленкович ва “Севилья”да порлаётган Жюль Кунденинг номзодини ўрганиб чиқмоқда. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
Россиялик миллиардер унинг ўрнига бошқа номзодларни кўриб чиқмоқда. Кўп жамоаларга Алаба талаб қилаётган 22 миллион евроли йиллик маош тўғри келмаяпти. Бундан ташқари, австриялик футболчи ўзи истагандек, ярим ҳимояда ўйнатишни кафолатлашни сўраяпти.
“Челси” мутасаддилари Алаба таклиф қилиниши керак бўлган ўринга “Бавария”нинг яна бир вакили Никлас Зюле, “Лейпциг” аъзоси Иброҳим Конате, “Фиорентине” етакчиси Никола Миленкович ва “Севилья”да порлаётган Жюль Кунденинг номзодини ўрганиб чиқмоқда. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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