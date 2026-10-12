Ўзбекистон робототехника бўйича 1-ўринни эгаллаб мутлақ жаҳон чемпиони бўлди (видео)

·63·Техно
Ўзбекистон робототехника бўйича 1-ўринни эгаллаб мутлақ жаҳон чемпиони бўлди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон терма жамоаси Жанубий Кореянинг Инчхон шаҳрида ўтган Фирст Глобал Чалленге 2026 халқаро робототехника олимпиадасида мутлақ жаҳон чемпиони бўлди.
  • Ҳамюртларимиз 16 та баҳсда 16 та ғалаба қозониб, 637 балл тўплаган ҳолда мусобақа тарихидаги мутлақ рекордни ўрнатди.
  • Ушбу ғалаба Ўзбекистоннинг илм-фан ва муҳандислик салоҳиятини намойиш этиб, мамлакатимизда СТЕМ йўналишларига қизиқишни оширишга хизмат қилади.

Жанубий Кореянинг Инчхон шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли First Global Challenge 2026 халқаро робототехника олимпиадасида Ўзбекистон терма жамоаси оламшумул тарихий ғалабага эришди. Дунёнинг 200 га яқин давлатидан ташриф буюрган энг кучли ёш ихтирочилар иштирок этган баҳсларда ҳамюртларимиз тенгсиз деб топилиб, илк бор робототехника бўйича мутлақ жаҳон чемпионига айланди.

Технология соҳасида жаҳон гигантлари ҳисобланган АҚШ, Хитой, Жанубий Корея ва Япония каби давлатларни ортда қолдирган ўзбек ёшлари мамлакатимиз илм-фан ва муҳандислик салоҳиятини бутун дунёга яна бир бор намойиш этишди.

Мутлақ устунлик ва янги жаҳон рекорди: 16 та баҳсда 16 ғалаба

Ўзбекистон ёш муҳандислари мусобақанинг ҳар бир босқичида мутлақ фаворит эканликларини исботлашди:

  • 100 фоизлик натижа: Терма жамоамиз турнир доирасида ўтказилган барча 16 та ўйинда ғалаба қозониб, рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади;

  • Мусобақа рекорди: Ҳамюртларимиз жами 637 балл тўплаган ҳолда, мусобақа тарихидаги мутлақ рекордни қайд этишди;

  • Майдондаги катта фарқ: Алянс баҳсларида Ўзбекистон роботлари юқори аниқлик, тезкорлик ва ноёб муҳандислик ечими билан ажралиб туриб, рақиблардан бир неча баробар юқори очколарни қайд этди.

3 та олтин медаль ва тарихий муваффақият

Мусобақа якунларига кўра, Ўзбекистон миллий жамоаси аъзолари 3 та олтин медални қўлга киритиб, якуний ҳисобда яққол устунлик билан шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллади:

  • Дунёнинг етакчи марказларини ортда қолдириш: Бу натижа мамлакатимиз робототехника ва IT соҳасидаги таълим сифати жаҳон стандартларига тўлиқ жавоб бера олишини амалда кўрсатди;

  • Илм-фанга янги туртки: Ушбу ғалаба юртимиздаги минглаб ёшларни замонавий STEM йўналишлари, дастурлаш ва муҳандислик соҳаларига жалб қилиш, фарзандларимизнинг илм-фанга қизиқишини кескин ошириш учун улкан туртки бўлиб хизмат қилади.

Инчхон саҳнасида Ўзбекистон байроғини баланд кўтарган ёш ихтирочиларимиз нафақат олтин медалларни, балки мамлакатнинг технологик келажагига бўлган юксак ишончни ҳам мустаҳкамлади

First Global Challenge 2026IncheonO'zbekiston robot jamoasiRobototexnika olimpiadasi
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?22 июл 08:21Xiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиXiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказди15 сентябр 15:54Сунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиСунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа берди20 сентябр 17:23Роботларни бошқаришни осонлаштирмоқчи бўлган Энигма 70 миллион доллар инвестиция жалб қилдиРоботларни бошқаришни осонлаштирмоқчи бўлган Энигма 70 миллион доллар инвестиция жалб қилди27 июл 18:27Робототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаРобототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқда9 июл 00:22Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилдиПекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди20 август 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)