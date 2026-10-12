Ўзбекистон робототехника бўйича 1-ўринни эгаллаб мутлақ жаҳон чемпиони бўлди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон терма жамоаси Жанубий Кореянинг Инчхон шаҳрида ўтган Фирст Глобал Чалленге 2026 халқаро робототехника олимпиадасида мутлақ жаҳон чемпиони бўлди.
- Ҳамюртларимиз 16 та баҳсда 16 та ғалаба қозониб, 637 балл тўплаган ҳолда мусобақа тарихидаги мутлақ рекордни ўрнатди.
- Ушбу ғалаба Ўзбекистоннинг илм-фан ва муҳандислик салоҳиятини намойиш этиб, мамлакатимизда СТЕМ йўналишларига қизиқишни оширишга хизмат қилади.
Жанубий Кореянинг Инчхон шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли First Global Challenge 2026 халқаро робототехника олимпиадасида Ўзбекистон терма жамоаси оламшумул тарихий ғалабага эришди. Дунёнинг 200 га яқин давлатидан ташриф буюрган энг кучли ёш ихтирочилар иштирок этган баҳсларда ҳамюртларимиз тенгсиз деб топилиб, илк бор робототехника бўйича мутлақ жаҳон чемпионига айланди.
Технология соҳасида жаҳон гигантлари ҳисобланган АҚШ, Хитой, Жанубий Корея ва Япония каби давлатларни ортда қолдирган ўзбек ёшлари мамлакатимиз илм-фан ва муҳандислик салоҳиятини бутун дунёга яна бир бор намойиш этишди.
Мутлақ устунлик ва янги жаҳон рекорди: 16 та баҳсда 16 ғалаба
Ўзбекистон ёш муҳандислари мусобақанинг ҳар бир босқичида мутлақ фаворит эканликларини исботлашди:
100 фоизлик натижа: Терма жамоамиз турнир доирасида ўтказилган барча 16 та ўйинда ғалаба қозониб, рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади;
Мусобақа рекорди: Ҳамюртларимиз жами 637 балл тўплаган ҳолда, мусобақа тарихидаги мутлақ рекордни қайд этишди;
Майдондаги катта фарқ: Алянс баҳсларида Ўзбекистон роботлари юқори аниқлик, тезкорлик ва ноёб муҳандислик ечими билан ажралиб туриб, рақиблардан бир неча баробар юқори очколарни қайд этди.
3 та олтин медаль ва тарихий муваффақият
Мусобақа якунларига кўра, Ўзбекистон миллий жамоаси аъзолари 3 та олтин медални қўлга киритиб, якуний ҳисобда яққол устунлик билан шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллади:
Дунёнинг етакчи марказларини ортда қолдириш: Бу натижа мамлакатимиз робототехника ва IT соҳасидаги таълим сифати жаҳон стандартларига тўлиқ жавоб бера олишини амалда кўрсатди;
Илм-фанга янги туртки: Ушбу ғалаба юртимиздаги минглаб ёшларни замонавий STEM йўналишлари, дастурлаш ва муҳандислик соҳаларига жалб қилиш, фарзандларимизнинг илм-фанга қизиқишини кескин ошириш учун улкан туртки бўлиб хизмат қилади.
Инчхон саҳнасида Ўзбекистон байроғини баланд кўтарган ёш ихтирочиларимиз нафақат олтин медалларни, балки мамлакатнинг технологик келажагига бўлган юксак ишончни ҳам мустаҳкамлади
Изоҳлар 0
…