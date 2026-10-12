Смартфонни қанчалик тез-тез тозалаб туриш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Смартфон экрани ва ғилофи юзасида оддий ҳожатхона ўриндиғидагига қараганда 10 баробар кўпроқ бактерия ва вируслар тўпланади.
- Кун давомида жамоат жойлари, транспорт ва турли буюмларга тегиб юрган қўлларимиз орқали микроблар гаджет экранига, у ердан эса юз, кўз ва оғиз бўшлиғига ўтади.
- Мутахассислар смартфон юзасини кунига камида 1–2 марта, айниқса кўчадан қайтганда тозалашни тавсия этади.
Кундалик ҳаётимизда энг кўп фойдаланиладиган ва қўлимиздан деярли тушмайдиган буюм — мобил телефонлар саломатлик учун кутилмаган хавф манбаига айланиши мумкин. Микробиолог олимларнинг тадқиқотларига кўра, смартфон экрани ва ғилофи юзасида оддий ҳожатхона ўриндиғидагига қараганда 10 баробар кўпроқ бактерия ва вируслар тўпланади.
Кун давомида жамоат жойлари, транспорт ва турли буюмларга тегиб юрган қўлларимиз орқали микроблар бевосита гаджет экранига, у ердан эса юз, кўз ва оғиз бўшлиғига осонгина ўтади.
Яширин бактериялар ва мавсумий инфекциялар хавфи
Телефон экранини мунтазам тозалаб туриш қуйидаги жиддий касалликларнинг олдини олишда муҳим тўсиқ вазифасини ўтайди:
Мавсумий вируслардан ҳимоя: Экранни дезинфекция қилиш шамоллаш, ЎРВИ (ОРВИ), грипп ва бошқа респиратор вирусларнинг юқиш эҳтимолини сезиларли даражада камайтиради;
Тери тозалиги: Смартфон суҳбат пайтида юз терисига бевосита тегиши оқибатида ёноқларда турли тошмалар, яллиғланиш ва ҳуснбузарлар пайдо бўлиши мумкин;
Ошқозон-ичак инфекциялари хавфи: Таомланиш вақтида телефондан фойдаланиш микробларнинг тўғридан-тўғри организмга тушишига йўл очади.
Телефонни қандай ва неча марта тозалаш лозим?
Мутахассислар смартфон гигиенаси бўйича қуйидаги амалий тавсияларни беради:
Кунлик одат: Гаджет юзасини кунига камида 1–2 марта, айниқса уйга кўчадан қайтганда тозалаш зарур;
Махсус салфеткалардан фойдаланиш: Смартфонни антибактериал ёки спиртли махсус нам салфеткалар билан эҳтиёткорлик билан артиш тавсия этилади;
Олеофоб қатламни асраш: Спиртли эритмаларни тўғридан-тўғри экранга сепмаслик керак — суюқликни микрофибра латтага томизиб, сўнг артиш экран қопламасини шикастланишдан асрайди;
Ғилофни унутманг: Телефон ғилофи (чехоли) остида ҳам улкан миқдорда чанг ва микроблар тўпланишини инобатга олиб, уни ҳафтада бир неча бор ечиб ювиш ёки дезинфекция қилиш тавсия этилади.
Шунчаки бир неча сония вақт ажратиб телефонни тозалаш орқали кўплаб юқумли хасталикларнинг олдини олиш мумкин.
Изоҳлар 0
…