Смартфонни қанчалик тез-тез тозалаб туриш керак?

·10·Техно
Смартфонни қанчалик тез-тез тозалаб туриш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Смартфон экрани ва ғилофи юзасида оддий ҳожатхона ўриндиғидагига қараганда 10 баробар кўпроқ бактерия ва вируслар тўпланади.
  • Кун давомида жамоат жойлари, транспорт ва турли буюмларга тегиб юрган қўлларимиз орқали микроблар гаджет экранига, у ердан эса юз, кўз ва оғиз бўшлиғига ўтади.
  • Мутахассислар смартфон юзасини кунига камида 1–2 марта, айниқса кўчадан қайтганда тозалашни тавсия этади.

Кундалик ҳаётимизда энг кўп фойдаланиладиган ва қўлимиздан деярли тушмайдиган буюм — мобил телефонлар саломатлик учун кутилмаган хавф манбаига айланиши мумкин. Микробиолог олимларнинг тадқиқотларига кўра, смартфон экрани ва ғилофи юзасида оддий ҳожатхона ўриндиғидагига қараганда 10 баробар кўпроқ бактерия ва вируслар тўпланади.

Кун давомида жамоат жойлари, транспорт ва турли буюмларга тегиб юрган қўлларимиз орқали микроблар бевосита гаджет экранига, у ердан эса юз, кўз ва оғиз бўшлиғига осонгина ўтади.

Яширин бактериялар ва мавсумий инфекциялар хавфи

Телефон экранини мунтазам тозалаб туриш қуйидаги жиддий касалликларнинг олдини олишда муҳим тўсиқ вазифасини ўтайди:

  • Мавсумий вируслардан ҳимоя: Экранни дезинфекция қилиш шамоллаш, ЎРВИ (ОРВИ), грипп ва бошқа респиратор вирусларнинг юқиш эҳтимолини сезиларли даражада камайтиради;

  • Тери тозалиги: Смартфон суҳбат пайтида юз терисига бевосита тегиши оқибатида ёноқларда турли тошмалар, яллиғланиш ва ҳуснбузарлар пайдо бўлиши мумкин;

  • Ошқозон-ичак инфекциялари хавфи: Таомланиш вақтида телефондан фойдаланиш микробларнинг тўғридан-тўғри организмга тушишига йўл очади.

Телефонни қандай ва неча марта тозалаш лозим?

Мутахассислар смартфон гигиенаси бўйича қуйидаги амалий тавсияларни беради:

  • Кунлик одат: Гаджет юзасини кунига камида 1–2 марта, айниқса уйга кўчадан қайтганда тозалаш зарур;

  • Махсус салфеткалардан фойдаланиш: Смартфонни антибактериал ёки спиртли махсус нам салфеткалар билан эҳтиёткорлик билан артиш тавсия этилади;

  • Олеофоб қатламни асраш: Спиртли эритмаларни тўғридан-тўғри экранга сепмаслик керак — суюқликни микрофибра латтага томизиб, сўнг артиш экран қопламасини шикастланишдан асрайди;

  • Ғилофни унутманг: Телефон ғилофи (чехоли) остида ҳам улкан миқдорда чанг ва микроблар тўпланишини инобатга олиб, уни ҳафтада бир неча бор ечиб ювиш ёки дезинфекция қилиш тавсия этилади.

Шунчаки бир неча сония вақт ажратиб телефонни тозалаш орқали кўплаб юқумли хасталикларнинг олдини олиш мумкин.

смартфон гигиенасимикробиолог олимларОРВИдезинфекция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оҳангаронда боғчада ҳашаротларга қарши дори ичиб қўйган 3 ёшли бола вафот этдиОҳангаронда боғчада ҳашаротларга қарши дори ичиб қўйган 3 ёшли бола вафот этди27 сентябр 03:43Apple iPhone 18 Pro Max эгаларини огоҳлантирди: смартфонни алмаштириш керакApple iPhone 18 Pro Max эгаларини огоҳлантирди: смартфонни алмаштириш керак4 октябр 12:53iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиiPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилди19 сентябр 20:28Vivo компанияси 130 долларлик рекорд даражадаги аккумуляторли смартфонни тақдим этдиVivo компанияси 130 долларлик рекорд даражадаги аккумуляторли смартфонни тақдим этди20 июл 01:24Red Magic 2К аниқликдаги ва 185 Hz частотали илк смартфонни тайёрламоқдаRed Magic 2К аниқликдаги ва 185 Hz частотали илк смартфонни тайёрламоқда12 июн 13:21iQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиiQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этди15 август 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)