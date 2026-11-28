«Манчестер Сити»ни сотишга мажбур қилиниши АПЛ клублари ўртасида қизғин муҳокамада...
Англия Премьер-лигасида молиявий қоидабузарликлар сабаб «Манчестер Сити» эгаларини клубни сотишга мажбур қилиш эҳтимоли муҳокама марказига чиқди. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Айрим клубларнинг кескин талаби ва «шаҳарликлар»нинг апелляцияси
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ «Манчестер Сити» лига молиявий қоидаларини бузганликда айбдор деб топилган, бироқ клуб мустақил комиссиянинг ушбу қарори устидан апелляция шикояти киритган эди.
Манбага кўра, Премьер-лиганинг айрим клублари адолат фақат City Football Group холдингидан жамоани сотишни талаб қилиш орқали таъминланиши мумкинлигини таъкидламоқда (маълумот учун, холдингнинг асосий эгаси шайх Мансур бин Зоид Ол Наҳаён ҳисобланади). Ушбу жамоалар фикрича, акс ҳолда Мустақил футбол регуляторини молиялаштиришдан кўзланган асосий мақсад ўз маъносини йўқотади.
АПЛ раҳбариятининг позицияси ва клублар ўртасидаги бўлиниш
Шу билан бирга, Премьер-лига раҳбарияти ва регулятор атрофидаги вазият қуйидагича кўриниш олган:
Йўналиш
Тафсилотлар ва позициялар
Муҳокама марказидаги чора
City Football Group холдингини «Манчестер Сити» клубини сотишга мажбурлаш эҳтимоли
Талабни ёқлаётган клублар фикри
Клуб сотилмаса, Мустақил футбол регуляторини молиялаштиришдан кўзланган мақсад йўқолади
АПЛ раҳбариятининг сўрови
Якуний қарор чиқмагунча эҳтимолий санкциялар ҳақида омма олдида изоҳ бермаслик сўралган
Клубларнинг ҳаракати ва бўлиниш
Айрим жамоалар ўз позициясини регуляторга ёпиқ тарзда билдирган, бироқ барча клублар ҳам клубни мажбурий сотиш талабини қўллаб-қувватламаяпти
Сизнингча, «Манчестер Сити» иши бўйича якуний қарор қандай бўлади — клуб эгаларини жамоани сотишга мажбур қилишадими ёки очко олиб ташлаш ва жарима билан чекланиладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Англия Премьер-лигаси ҳамда жаҳон футболидаги энг шов-шувли воқеаларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…